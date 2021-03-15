Сильвестр Аполло, Тууликки и Минт: какие имена для своих детей выбирают модели Victoria's Secret

Супермодель Карли Клосс впервые стала мамой — о рождении ребенка сообщил ее муж Джошуа Кушнер. С конца прошлого года манекенщицы, выходившие на подиумы в белье Victoria's Secret, объявляют о появлении первенцев одна за другой. "Газета.Ru" — о бейби-буме среди "ангелов" бренда.

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Среди супермоделей, которые в прошлом были "ангелами" бельевого бренда Victoria's Secret, начался бейби-бум. На сегодняшний день последней из тех, кто выходил на подиум на шоу знаменитой марки, произвела ребенка на свет модель Карли Клосс. Ее муж Джошуа Кушнер в воскресенье, 14 марта, сообщил о рождении первенца в Instagram. "Добро пожаловать в мир", — подписал 35-летний отец фото младенца в голубой шапочке, укрытого одеялом. Других подробностей — таких, как пол и имя новорожденного — пара пока не сообщала.

За три дня до этого о рождении ребенка объявила другая модель — приятельница Карли Клосс, принимавшая участие в шоу Victoria's Secret в 2014 году, Эмили Ратаковски. О том, что она и ее муж, актер Себастьян Беар-МакКлард, стали родителями, она рассказала в Instagram 11 марта. "Сильвестр Аполло Беар присоединяется к нам по эту сторону Земли", — написала модель и добавила, что это произошло 8 марта. Пол ребенка также не был обнародован.

На возможные вопросы о том, кто родится у Эмили Ратаковски — мальчик или девочка, — модель ответила еще до появления ребенка на свет в своей колонке в Vogue, написанной в октябре. "Нам нравится отвечать, что мы не знаем гендера, пока нашему ребенку не исполнится 18, и он (она) нам скажет", — написала модель. Она призналась, что многие над этим смеются, но настояла, что они с мужем не знают, кто растет у нее в животе — и считают, что личность человека не определяет наличие тех или иных половых органов.

Эмили Ратаковски выразила также беспокойство по поводу того, как воспитывать мальчиков — по ее мнению, белые дети мужского пола рано осознают свою привилегированность. "Это шок, когда ты понимаешь, насколько рано молодые мальчики набираются ощущения, что они имеют право — на тела девочек и на мир вообще", — написала модель.

Около месяца назад, 11 февраля, родилась дочь у шведской модели Эльзы Хоск, "ангела" Victoria's Secret с 2015 года, и ее бойфренда Тома Дэйли. Девочку навали Тууликки Джоан. Позже в Instagram-сториз модель объяснила, что всегда находила милыми финские имена. "Тууликки — среднее имя моей мамы, и часть моей семьи со стороны мамы родом из Финляндии. У них у всех финские имена, и они такие славные", — сказала Эльза Хоск.

В начале декабря 2020 года модель из Нидерландов Роми Стрейд, которая также стала "ангером" Victoria's Secret в 2015-м, сообщила о рождении дочери Минт. С тех пор она информирует подписчиков в Instagram о том, как проходят первые месяцы жизни малышки — в частности, 25-летняя манекенщица демонстрирует процесс кормления грудью или показывает первую встречу девочки со снегом.

Модель также просит советов: недавно Роми Стрейд попросила у пользователей рекомендаций по поводу воспитания ребенка-билингва, поскольку вместе с мужем, манекенщиком Лоуренсом Ван Леувеном, планирует разговаривать с ребенком на голландском и английском языках.

Открыла счет модельных детей Джиджи Хадид, которая родила дочь по имени Хай в сентябре 2020-го.

С тех пор она уже успела появиться на обложке Vogue и дать интервью журналу. В нем 25-летняя модель признала, что набрала вес после родов, но не планирует целенаправленно избавляться от прибавившихся килограммов ради модельной карьеры. "Я прекрасно понимала, что вот буду сниматься для Vogue, но я совершенно точно не нахожусь сейчас в размере 0 и не вижу необходимости к нему возвращаться, — сказала Джиджи Хадид о съемках, проходивших в декабре 2020-го. — Я думаю, в моде сейчас такое счастливое время, когда каждый, кто скажет, что мне нужно это сделать, может пойти куда подальше".

О беременности в последнее время объявили еще несколько моделей, выходивших на подиумы в рамках красочных показов Victoria's Secret. В декабре 2020-го 37-летняя чешская модель Каролина Куркова сообщила, что станет матерью в третий раз. А 12 марта 2021-го американка Девон Виндзор, в 2013-м, 2014-м и 2015-м годах принимавшая участие в итоговых показах бельевого бренда, также рассказала в соцсетях о своей беременности.