"Скажите ему, какой он хороший!" Психолог Мария Шумихина о том, как спастись семье в эпоху отчуждения

"Близость, ярость или игра? Как строить отношения во время социального дистанцирования". Вебинар о том, как семье адаптироваться к новым обстоятельствам, которые, похоже, еще долго будут с нами, в Школе общения Lаmpa провела психолог и коуч Мария Шумихина. Портал Delfi публикует самые важные тезисы и видео.

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Пандемия создала ситуацию, в которой на людей воздействует сразу несколько тревожных кризисных факторов.

Изоляция. Мы лишаемся большого количества связей, что не всегда можно компенсировать в онлайн-среде. Мы чувствуем ограничения, с которыми раньше не сталкивались — это очень непривычно. Для адаптации требуется большое количество психической энергии. Невозможность планировать свое будущее. Это всегда тяжело переносится людьми. От горизонта планирования (т.е. на какой срок мы можем выстраивать личные и профессиональные планы) зависит то, насколько хорошо и безопасно мы себя чувствуем. В состоянии высокого уровня у нас стресса резко сокращается горизонт планирования, мы можем "видеть" сегодняшний день, но даже в нем не быть уверенными. Когда человек более-менее представляет себе ближайшие 3-5 лет, он и чувствует себя гораздо устойчивее. Наслоение финансовых вопросов.

Чтобы во время чрезвычайной ситуации сохранять устойчивость и способность адаптироваться к изменениям, нужно создать для себя точки опоры.



На что опереться в кризисе?



Картинка будущего может сейчас формироваться с большими оговорками. Тем не менее, если у нас есть круг людей, готовых нас поддерживать, то с ними мы можем сформировать картинку будущего, включающую в себя разные варианты развития событий. Проговаривание таких процессов очень полезно. Обсуждайте ваши планы действий в разных вариантах, что и в каких ситуациях будет делать каждых из членов вашей семьи. Если вы еще не пробовали, рекомендую начать с этого.



Поддержка в настоящем. Основная база нашей психической стабильности — это наша способность чувствовать себя хорошо в близких отношениях. Если такие близкие отношения есть, они дают точку опоры и в режиме кризиса, профессиональной неопределенности.

Основная база нашей психической стабильности — это наша способность чувствовать себя хорошо в близких отношениях. Если такие близкие отношения есть, они дают точку опоры и в режиме кризиса, профессиональной неопределенности. Вера в себя и способность доверять себе. Это способность достаточно адекватно воспринимать себя. Примерно представлять диапазон своих действий — знать, в чем вы можете полагаться на себя, а в чем — не очень.

Это способность достаточно адекватно воспринимать себя. Примерно представлять диапазон своих действий — знать, в чем вы можете полагаться на себя, а в чем — не очень. Накопленные ресурсы. Это материальные и нематериальные ресурсы, накопленные до и во время кризиса. Примером нематериальных ресурсов могут быть человеческие связи.

Это материальные и нематериальные ресурсы, накопленные до и во время кризиса. Примером нематериальных ресурсов могут быть человеческие связи. Человеческие связи. Когда мы создаем картинку будущего и проговариваем ее с близкими людьми, то мы осознанно или бессознательно планируем, к кому можем обратиться за помощью. Или сами помогаем кому-то — это поднимает веру в себя, сохранять самоуважение. Очень хороший вклад в себя, даже если у вас связаны руки во всех других отношениях.

Как принимать решения и проводить границы в семье?



В разных жизненных ситуациях люди по-разному переносят изоляцию и ограничения:

Семьи с высоким уровнем дисфункциональности в отношениях тяжело переносят все изменения. Это семьи, в которых нет безопасных и благополучных отношений. Сложности, которые существовали в семье до того, в кризис обостряются. Картинка будущего может резко сокращаться. Члены таких семей могут решить, что будущее совершенно бесперспективно, безрадостно и безнадежно. Способность адаптироваться к стрессу падает еще сильнее. Для того, чтобы что-то начало меняться, важно несколько вещей. Первое — осознание своего состояния. Второе — ресурсы и поддержка. Если вы понимаете, что оказались именно в такой семейной ситуации, лучше обратиться за психологической помощью.

Семьи с функциональными отношениями способны быстрее адаптироваться к изменениям. Одно из преимуществ таких семей — способность договариваться о решениях, которые они должны принять. Таким семьям проще адаптироваться к изменениям, но и им сейчас непросто. Как минимум из-за дополнительной нагрузки. Например, если у них есть дети школьного возраста. Помимо своих задач, на родителей сейчас ложатся дополнительные задачи помощи в обучении своих детей.

Семьи с очень низким уровнем ресурса. Тяжелые жизненные обстоятельства очень усложняют процесс адаптации. Это семьи, которые сейчас остро нуждаются в помощи — их способность позаботиться о своей семье очень низка. Например, семьи, где есть дети инвалиды или тяжелые заболевания, или семьи, которые сейчас проходят через радикальные изменения (например, увольнения). У таких семей уходит особенно много сил, времени и ресурсов на восстановление.

Как принимаются решения в вашей семье?



Тревога и неопределенность — главные триггеры конфликтов. Важно обсуждать такие моменты и проговаривать сложные ситуации, вместе осознавать, в каком состоянии пребывает семья, что можно изменить, а на что повлиять нельзя. Например, вместе пересматривать траты и восполнение ресурсов и так далее.

Есть хороший способ уменьшить уровень тревоги даже находясь в замкнутом пространстве — назначение границ. Они могут снизить уровень тревоги хотя бы в рамках постоянного совместного прибывания, но если их ставить безопасно. Например, использовать их для решений ситуаций с конфликтом интересов. Допустим у вас один компьютер на всю семью. В таком случае, вы должны распределять, кто и когда будет работать за ним. Можно расписать правила использования компьютера в разное время и в разные дни, что и будет границами.

Кто в вашей семье принимает решения о границах? Сейчас быть единоличным лидером — очень большая нагрузка на психику человека, которая может привести к истощению и выгоранию, создать дополнительное поле для конфликтов с другими членами семьи. Чтобы этого избежать, важно получать в семье поддержку, разделять все обязанности и ответственности. Если чувствуете, что член семьи начинает перегорать, есть простой но действенный способ ему помочь: окружите его заботой и расскажите ему какой он хороший.

Близость, агрессия и игры — выбираем!



Один из способов снизить уровень конфликтов в семье — восполнять важнейшие потребности в отношениях.

Близость одна из таких потребностей. Очень важно доверять друг другу в ситуации тревоги. Для того, чтобы поддерживать семейный ресурс, нужно поддерживать друг друга по принципу "я хороший — ты хороший". Именно в этом случае безопасной привязанности сложности и конфликты воспринимаются как случайности, дают людям возможность идти на компромиссы и договариваться.

Если семья не привыкла смотреть на отношения в такой парадигме, ей будет трудно верить, что возможно найти хорошее решение. Семейный ресурс начнет истощаться. В таких семьях часто присутствуют основные негативные факторы в отношениях — критика, обесценивание, "возведение стен" (избегание), и оборонительное поведение.

Часто агрессия это просто базовый биологический способ позаботиться о себе. Защита своего пространства, своих интересов или интересов своей семьи. Полностью избегать агрессию не слишком продуктивно, тогда мы теряем способность преодолевать жизненные сложности. Но если наша задача максимально благополучно прожить в семье, то агрессию надо смягчать с помощью проговаривания, сексуальных отношений, игр.

Игра может иметь огромнейшее значение для ощущения благополучия. Она может разряжать напряжение, тревогу и агрессивные импульсы. Даже если вы находитесь в самоизоляции и чувствуете, что у вас связаны руки и ноги — подумайте, какое пространство в вашей жизни может быть посвящено игровым процессам.

В игровой форме можно решать вопросы "спорных территорий". Например, тот кто за неделю набрал больше всего пунктов за выполнение своих обязанностей, может пользоваться компьютером на 2 часа больше других. Игра поможет накапливать ресурсы. Например, можно устроить конкурс в семье на самые экономичные и вкусные рецепты. Или конкурс на то, кто придумает, как лучше экономить (но без экстремальных решений — экономия может быть как и веселым, так и депрессивным процессом).