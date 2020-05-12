"Скажите ему, какой он хороший!" Психолог Мария Шумихина о том, как спастись семье в эпоху отчуждения
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"Близость, ярость или игра? Как строить отношения во время социального дистанцирования". Вебинар о том, как семье адаптироваться к новым обстоятельствам, которые, похоже, еще долго будут с нами, в Школе общения Lаmpa провела психолог и коуч Мария Шумихина. Портал Delfi публикует самые важные тезисы и видео.

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Пандемия создала ситуацию, в которой на людей воздействует сразу несколько тревожных кризисных факторов.

  1. Изоляция. Мы лишаемся большого количества связей, что не всегда можно компенсировать в онлайн-среде. Мы чувствуем ограничения, с которыми раньше не сталкивались — это очень непривычно. Для адаптации требуется большое количество психической энергии.
  2. Невозможность планировать свое будущее. Это всегда тяжело переносится людьми. От горизонта планирования (т.е. на какой срок мы можем выстраивать личные и профессиональные планы) зависит то, насколько хорошо и безопасно мы себя чувствуем. В состоянии высокого уровня у нас стресса резко сокращается горизонт планирования, мы можем "видеть" сегодняшний день, но даже в нем не быть уверенными. Когда человек более-менее представляет себе ближайшие 3-5 лет, он и чувствует себя гораздо устойчивее.
  3. Наслоение финансовых вопросов.

Чтобы во время чрезвычайной ситуации сохранять устойчивость и способность адаптироваться к изменениям, нужно создать для себя точки опоры.

На что опереться в кризисе?


Картинка будущего может сейчас формироваться с большими оговорками. Тем не менее, если у нас есть круг людей, готовых нас поддерживать, то с ними мы можем сформировать картинку будущего, включающую в себя разные варианты развития событий. Проговаривание таких процессов очень полезно. Обсуждайте ваши планы действий в разных вариантах, что и в каких ситуациях будет делать каждых из членов вашей семьи. Если вы еще не пробовали, рекомендую начать с этого.

  • Поддержка в настоящем. Основная база нашей психической стабильности — это наша способность чувствовать себя хорошо в близких отношениях. Если такие близкие отношения есть, они дают точку опоры и в режиме кризиса, профессиональной неопределенности.
  • Вера в себя и способность доверять себе. Это способность достаточно адекватно воспринимать себя. Примерно представлять диапазон своих действий — знать, в чем вы можете полагаться на себя, а в чем — не очень.
  • Накопленные ресурсы. Это материальные и нематериальные ресурсы, накопленные до и во время кризиса. Примером нематериальных ресурсов могут быть человеческие связи.
  • Человеческие связи. Когда мы создаем картинку будущего и проговариваем ее с близкими людьми, то мы осознанно или бессознательно планируем, к кому можем обратиться за помощью. Или сами помогаем кому-то — это поднимает веру в себя, сохранять самоуважение. Очень хороший вклад в себя, даже если у вас связаны руки во всех других отношениях.

Как принимать решения и проводить границы в семье?


В разных жизненных ситуациях люди по-разному переносят изоляцию и ограничения:

Семьи с высоким уровнем дисфункциональности в отношениях тяжело переносят все изменения. Это семьи, в которых нет безопасных и благополучных отношений. Сложности, которые существовали в семье до того, в кризис обостряются. Картинка будущего может резко сокращаться. Члены таких семей могут решить, что будущее совершенно бесперспективно, безрадостно и безнадежно. Способность адаптироваться к стрессу падает еще сильнее. Для того, чтобы что-то начало меняться, важно несколько вещей. Первое — осознание своего состояния. Второе — ресурсы и поддержка. Если вы понимаете, что оказались именно в такой семейной ситуации, лучше обратиться за психологической помощью.

Семьи с функциональными отношениями способны быстрее адаптироваться к изменениям. Одно из преимуществ таких семей — способность договариваться о решениях, которые они должны принять. Таким семьям проще адаптироваться к изменениям, но и им сейчас непросто. Как минимум из-за дополнительной нагрузки. Например, если у них есть дети школьного возраста. Помимо своих задач, на родителей сейчас ложатся дополнительные задачи помощи в обучении своих детей.

Семьи с очень низким уровнем ресурса. Тяжелые жизненные обстоятельства очень усложняют процесс адаптации. Это семьи, которые сейчас остро нуждаются в помощи — их способность позаботиться о своей семье очень низка. Например, семьи, где есть дети инвалиды или тяжелые заболевания, или семьи, которые сейчас проходят через радикальные изменения (например, увольнения). У таких семей уходит особенно много сил, времени и ресурсов на восстановление.

Как принимаются решения в вашей семье?


Тревога и неопределенность — главные триггеры конфликтов. Важно обсуждать такие моменты и проговаривать сложные ситуации, вместе осознавать, в каком состоянии пребывает семья, что можно изменить, а на что повлиять нельзя. Например, вместе пересматривать траты и восполнение ресурсов и так далее.

Есть хороший способ уменьшить уровень тревоги даже находясь в замкнутом пространстве — назначение границ. Они могут снизить уровень тревоги хотя бы в рамках постоянного совместного прибывания, но если их ставить безопасно. Например, использовать их для решений ситуаций с конфликтом интересов. Допустим у вас один компьютер на всю семью. В таком случае, вы должны распределять, кто и когда будет работать за ним. Можно расписать правила использования компьютера в разное время и в разные дни, что и будет границами.

Кто в вашей семье принимает решения о границах? Сейчас быть единоличным лидером — очень большая нагрузка на психику человека, которая может привести к истощению и выгоранию, создать дополнительное поле для конфликтов с другими членами семьи. Чтобы этого избежать, важно получать в семье поддержку, разделять все обязанности и ответственности. Если чувствуете, что член семьи начинает перегорать, есть простой но действенный способ ему помочь: окружите его заботой и расскажите ему какой он хороший.

Близость, агрессия и игры — выбираем!


Один из способов снизить уровень конфликтов в семье — восполнять важнейшие потребности в отношениях.

Близость одна из таких потребностей. Очень важно доверять друг другу в ситуации тревоги. Для того, чтобы поддерживать семейный ресурс, нужно поддерживать друг друга по принципу "я хороший — ты хороший". Именно в этом случае безопасной привязанности сложности и конфликты воспринимаются как случайности, дают людям возможность идти на компромиссы и договариваться.

Если семья не привыкла смотреть на отношения в такой парадигме, ей будет трудно верить, что возможно найти хорошее решение. Семейный ресурс начнет истощаться. В таких семьях часто присутствуют основные негативные факторы в отношениях — критика, обесценивание, "возведение стен" (избегание), и оборонительное поведение.

Часто агрессия это просто базовый биологический способ позаботиться о себе. Защита своего пространства, своих интересов или интересов своей семьи. Полностью избегать агрессию не слишком продуктивно, тогда мы теряем способность преодолевать жизненные сложности. Но если наша задача максимально благополучно прожить в семье, то агрессию надо смягчать с помощью проговаривания, сексуальных отношений, игр.

Игра может иметь огромнейшее значение для ощущения благополучия. Она может разряжать напряжение, тревогу и агрессивные импульсы. Даже если вы находитесь в самоизоляции и чувствуете, что у вас связаны руки и ноги — подумайте, какое пространство в вашей жизни может быть посвящено игровым процессам.

В игровой форме можно решать вопросы "спорных территорий". Например, тот кто за неделю набрал больше всего пунктов за выполнение своих обязанностей, может пользоваться компьютером на 2 часа больше других. Игра поможет накапливать ресурсы. Например, можно устроить конкурс в семье на самые экономичные и вкусные рецепты. Или конкурс на то, кто придумает, как лучше экономить (но без экстремальных решений — экономия может быть как и веселым, так и депрессивным процессом).

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