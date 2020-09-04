Вместе со специалистами собираем детский ланч-бокс в школу

Наступил новый учебный год, а вместе с ним актуализировался и вопрос питания детей в школе. Особенно в нынешних условиях родителям советуют давать с собой разные закуски. Но что именно? Советами делятся специалист по питанию Лиене Сондоре и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Прежде чем приступить к планированию содержимого детского ланч-бокса, нужно выяснить, каким будет режим ребенка в школе, какие внеклассные кружки он будет посещать. Если перед школой ребенок позавтракал, в школе его покормят, а после уроков он оправится домой, то нет необходимости брать с собой много еды — достаточно яблока или цельнозернового батончика. Кроме того, обязательно следует дать ребенку с собой воду или чай без сахара.

Что давать и что не давать с собой

Несомненно, наихудший вариант — это сладости: сладкое печенье, конфеты, сладкие соки и напитки из сиропа. Да, это любимые детские лакомства, которые наши дети ежедневно потребляют в слишком больших количествах, и чаще всего мы, родители, идем у них на поводу, покупая сладости. Однако они отрицательно влияют на здоровье, поведение и учебу детей, их способность сосредоточиться, подчеркивает специалист по питанию.

Неплохой вариант — это цельнозерновой кекс домашний выпечки, зерновой хлеб — это может быть хлеб для тостов с сыром, который вкусен даже в холодном виде. Вместо хлеба можно использовать цельнозерновые тортильи, лаваш, полярный хлеб, кусок хлеба домашней выпечки, подсушенный хлеб, крекеры и т. д. На хлеб можно намазать свежий сыр, хумус, положить листья салата, сладкий перец, кусочки огурца, кусок вареного или жареного мяса, яичницу, другие полезные и сытные начинки. Но нужно подумать, как ребенок будет это есть — например, не размочит ли соус хлеб и не вытечет ли во время еды? Лучше всего выбрать обычную начинку для хлеба и положить его в специальный бумажный мешочек для бутербродов и затем — в ланч-бокс.

Обязательно давайте ребенку с собой кусочки морковки, огурца, брюквы, кольраби, турнепса, цветной капусты, листик салата и другие овощи, которыми удобно перекусить. В качестве сладкого можно дать с собой сухофрукты, орехи, фрукты, домашнее печенье, сырники, кусок пирога. Можно напечь на неделю овсяного печенья, приготовить батончики из овсяных хлопьев и сухофруктов — тогда их останется только положить в ланч-бокс.

Детям помладше нравится яркая и интересная еда — на специальные шпажки можно нанизать маленькие котлетки из тыквы и индейки, кусочки сладкого перца, огурца, сыра. А более старшие могут сами приготовить себе салат из цельнозерновой пасты, бургуля, кускуса с овощами, зеленью, кусочком мяса, вареным или жареным яйцом.

Не давайте ребенку с собой еду, которую нужно подогревать: в школе нет такой возможности.

Родителям следует обсудить с ребенком его пожелания и выяснить, что ему было бы удобно поесть в школе. Помните, что в школьной сумке ланч-бокс будет чем-то вроде теплицы, поэтому не давайте ребенку с собой еду, которая может испортиться или распространять специфический запах. Например, вареное яйцо, запах которого может не понравиться ребенку. В этом случае хороший выход — нарезать яйцо кружками и положить на хлеб вместе с листом салата или ломтиком огурца. И да, содержимое ланч-бокса ученика начальной школы и школьника постарше будет отличаться.

Научитесь планировать наперед

Чтобы не беспокоиться каждое утро о том, что положить в ланч-бокс, планируйте его содержимое заранее. С ребенком можно составить меню на неделю и прикрепить его к холодильнику — тогда ребенок может сам помогать вам в приготовлении своего ланча на завтра.

Подходящая упаковка

Также важно вместе с ребенком выбрать качественный ланч-бокс из дружественного к среде материала. Важно, чтобы коробки ничего не вытекало, чтобы в ней было несколько отделений и ребенку было удобно ею пользоваться. Обязательно давайте ребенку с собой влажные салфетки! Детям младшего возраста важно, чтобы еду было удобно руками и не нужно было нарезать.

Также следует позаботиться об окружающей среде и о том, чтобы мы не создавали лишних отходов, не выбрасывали пищу! Если в какой-то из дней что-то осталось несъеденным, обсудите это в конце недели со своим ребенком: еда была невкусной, у ребенка не было времени, чтобы ее съесть, или это было неудобно? На следующей неделе вы сможете что-нибудь изменить. Помните — гастрономические привычки наших детей — это ответственность нас, родителей, и от этого зависит здоровье наших детей!

Совет фармацевта

Фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня подчеркивает, что родители должны учить детей и напоминать им, что перед каждым приемом пищи нужно мыть руки. Если это затруднительно, то ребенку можно дать с собой дезинфицирующие средства в виде салфеток или геля.

Рацион ребенка сызмала нужно дополнять фруктами и овощами. Положенный в ланч-бокс фрукт, например, яблоко или банан, улучшит аппетит ребенка, и он съест весь свой обед. В качестве лакомства рекомендуются цукаты, например, из рябины, цидонии, тыквы, или другие сушеные ягоды. Они дополнят детский рацион необходимым количеством витамина С, клетчатки и антиоксидантов. Как еще один источник микроэлементов можно порекомендовать орехи — они богаты белками, магнием, железом, содержат столь необходимые осенью группы витамины B.