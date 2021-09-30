Британские ученые открыли "долгий грипп". Чем он похож на "долгий ковид"?

У части людей, переболевших гриппом, еще долго сохраняется повышенная утомляемость, частая головная боль, затрудненное дыхание и нездоровое возбуждение. Все эти состояния наблюдаются порой даже спустя полгода после выздоровления, следует из данных, собранных группой экспертов Оксфордского университета.

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Интерес к теме возник в связи с феноменом "долгого ковида". Выяснилось, что и другие вирусы могут вызывать аналогичные симптомы.

Статистическим анализом были охвачены две группы по 100 тысяч человек, преимущественно в США. Участники одной из них переболели Covid-19, а другой - обычным гриппом.

В первой группе обратились к врачам по поводу затянувшихся осложнений 42% пациентов, во второй - 30%.

По мнению оксфордских аналитиков, эта разница во многом обусловлена тем, что люди, перенесшие Covid-19, сильнее тревожатся о своем здоровье.

"Многие из нас знают на собственном опыте, что после гриппа нормальное самочувствие не возвращается дольше, чем мы хотели и надеялись", - говорит один из руководителей исследования профессор Пол Харрисон.

Материал, опубликованный в журнале PLOS Medicine, не содержит данных о тяжести выявленных симптомов и о том, возникали они постоянно или время от времени.

"Осложнениям после гриппа до сих пор уделялось недостаточно внимания", - заметил другой участник исследования, доктор Макс Таке.

Что такое "долгий ковид"

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"Долгий ковид" - довольно слабо исследованный недуг, у которого по-прежнему нет ни единого определения, ни сколько-нибудь устоявшегося списка симптомов. В Британии, например, так называют любой случай Covid-19, если спустя четыре недели и более после выздоровления пациента (то есть когда тесты перестают обнаруживать в его организме вирус) у него сохраняется хотя бы один из симптомов инфекции.

При этом у одних затянувшийся недуг проявляется слабо и почти не доставляет неудобств, а у других протекает настолько изнурительно, что лишает человека возможности вернуться на работу, а иногда и самостоятельно себя обслуживать. В числе самых распространенных жалоб - одышка, хроническая усталость, потеря обоняния или вкуса; в самых тяжелых случаях у пациента могут произойти серьезные, иногда необратимые повреждения внутренних органов. Известно и о случаях, когда у переболевших пропадала чувствительность в конечностях и даже зрение.

Из исследования, проведенного на прошлой неделе британским Национальным бюро статистики, следует, что опасность "долгого ковида" долго переоценивали: в среднем от него страдает лишь каждый 40-й переболевший. Это вчетверо реже, чем считалось ранее. Авторы другого исследования, опубликованного в начале сентября в журнале Lancet, пришли к выводу, что прививка от вируса может снижать вероятность долгого протекания болезни вдвое.

Чаще осложнения проявляются у женщин, людей старше 50 лет, а также у страдающих сопутствующими хроническими недомоганиями и людей с повышенной концентрацией вируса в крови в период болезни.

В России о "длинном ковиде" недавно высказывался министр здравоохранения Михаил Мурашко. 31 августа он призвал региональные власти работать над ранним выявлением таких пациентов с помощью углубленной диспансеризации.

Российский президент Владимир Путин на последней "Прямой линии" в конце июня заявил, что российские власти запустили программу углубленной реабилитации для переболевших коронавирусом в тяжелой форме. Россияне, переболевшие ковидом, могут пройти углубленную диспансеризацию по полису обязательного медицинского страхования до конца 2023 года.