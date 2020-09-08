5 причин, почему ваш живот не становится плоским, хоть вы и стараетесь

Статистика утверждает, что семь из десяти женщин хотят иметь плоский живот. Ради этого они стараются: правильно питаются, иногда ограничивают себя в еде, занимаются спортом, неистово качают пресс. Но вот беда! Живот плоским так и не становится, хотя кажется, что вы предпринимаете абсолютно все меры, о которых говорят фитоняшки.

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Живот у женщин в силу особенностей организма не всегда появляется в первую очередь. Обычно жир скапливается в бедрах и ягодицах. Поймать момент, когда живот становится толще, гораздо проще, нежели мужчинам, у которых он начинает расти в первую очередь.

Вицеральный жир может быть причиной различных недугов: сердечно-сосудистой системы, диабета, онкологии. Он может нарушить работу печени, почек, сердца. При этом жировая прослойка на животе необходима, чтобы защитить внутренние органы от травм, обеспечить выживание в трудных ситуациях, регулирует обмен веществ, влияет на выработку гормонов. Без жира на талии невозможно обладать сексуальностью, красивым внешним видом, мечтать о деторождении и подавно. Но опять-таки важна мера. Поэтому плюс-минус нужно стремиться к плоскому животику. Почему у вас может не получаться, рассказывает МедикФорум.

Причина 1: генетика

Складки на животе возможны из-за генетических особенностей. Тип конструкции "яблоко" подразумевает наличие жировых отложений именно в области живота. Такой тип способен передаться любому человеку. При этом наследственная проблема может не появиться, если придерживаться принципов здорового образа жизни и питания в частности. При таком типу фигуры следует заниматься спортом минимум по 150 минут в неделю, быть умеренным в питании и следить за уровнем стресса. Обычно за абдоминальное ожирение ответственны гены, регулирующие уровень кортизола в крови. Поэтому лучше не давать гормонам стресса прорываться наружу.

Причина 2: возраст

После 30 лет тело утрачивает до 10% мышечной массы, что объясняется гормональными перестройками. А на место мышцам приходит, конечно, жир. Плоский живот может быть даже в глубоком возрасте и поэтому не отговаривайтесь тем, что года не позволяют скинуть лишний вес. По статистике, женщины, занимающиеся силовыми тренировками дважды в неделю, имеют на 34% меньше абдоминального жира, чем те, кто увлекаются кардио. Поэтому для женщин 30+ лучше следовать следующим советам: сократить калорийность рациона на 10%, заниматься силовыми и меньше стрессовать.

Причина 3: стресс

Нервная работа, ограничения в еде, изнурительные тренировки, ежедневные бытовые дела — все это влияет на уровень стресса. Чем он сильнее, тем больше ваш животик. Если годами жить в психологическом и физическом напряжении, то не исключено накопление жира.

Причина 4: недосып

Дефицит сна для организма — это стресс. А отсюда все вытекающие последствия, в том числе мечтать о плоском животе не приходится. При сне 6 и менее часов жировая прослойка в области талии будет больше в среднем на три сантиметра, так говорится в исследовании 2017 года. Хотите похудеть, больше спите — это давно не секрет.

Причина 5: роды

Никто еще не выходил из роддома с идеально плоским животом и кубиками пресса на нем. Даже с идеальными формами до беременности и в процессе на восстановление потребуется время. И если женщина не следует здоровому питанию и не занимается спортом достичь плоскости в области животика будет сложно.