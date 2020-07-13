Ешьте медленно и вдумчиво. Шесть простых привычек для достижения фигуры мечты

30-летняя диетолог из Австралии Лианна Уорд назвала шесть простых привычек, которые позволят получить тело мечты и надолго сохранить желаемый вес. Ее рекомендации со ссылкой на издание Daily Mail опубликовал портал Lenta.ru.

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Первый совет — не пытаться заесть стресс, скуку или грусть. Диетолог посоветовала найти другую отдушину, чтобы выплеснуть эмоции. Она привела в пример чтение книги или выход на прогулку.

Также она рекомендует пить воду с лимоном или стакан чая. Жажду часто путают с голодом, поэтому, прежде чем приступить к еде, диетолог советует сделать глоток воды.

Во-вторых, эксперт рекомендует есть на обед салат или овощи. "Если вы не любите овощи, попробуйте делать смузи, чтобы не чувствовать их вкус. Например, можно сделать напиток из шпината или цуккини", — отметила Уорд.

Третья рекомендация диетолога — сокращать количество потребляемых полуфабрикатов до двух раз в неделю. "Попробуйте добавить в ваш основанный на натуральных продуктах рацион здоровые жиры, например, авокадо, нерафинированное оливковое масло и орехи", — предложила она.

Уорд призывает есть медленно и вдумчиво. "Пытайтесь вдумчиво потреблять вашу пищу, уделяя внимание тому, что вы едите", — советует она, подчеркивая, что концентрироваться нужно на еде, а не на телевизоре, телефоне или журнале. По словам диетолога, пищу необходимо тщательно пережевывать, прежде чем проглотить ее. Она напомнила, что ощущение сытости наступает только через 20 минут.

Кроме того, диетолог советует больше двигаться. Если диета дает 70 процентов похудения, то движение — оставшиеся 30 процентов. Уорд считает, что желательно проходить по десять тысяч шагов ежедневно. Во время рабочего дня необходимо вставать как можно чаще, чтобы оставаться подвижным и здоровым.

Наконец, диетолог советует пить воду до и во время приема пищи. "Стакан воды перед едой может помочь удержать вас от переедания", — пояснила австралийка.