Не ешьте на бегу! Раскрыт секрет стройности француженок

Врач-диетолог Джейн Кларк объяснила секрет стройности жительниц Франции. Ее слова приводит издание Daily Mail.

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Кларк отметила, что залог стройности француженок кроется в их манере питания — они не едят на бегу, а наслаждаются каждым приемом пищи. Поскольку они съедают блюдо медленно, они реже переедают и поэтому не набирают лишний вес.

Диетолог рекомендует растягивать прием пищи и делать небольшие паузы между каждым укусом. "Даже если вы едите шоколад, насладитесь этим! — призывает Кларк. — Чем больше наслаждения вы получаете от еды, тем счастливее становитесь, когда прием пищи подходит к концу". Врач убеждена, что именно привычка есть медленно и осознанно помогает француженкам держать фигуру под контролем.