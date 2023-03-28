Роды по прейскуранту: сколько стоит кесарево сечение и другие платные услуги

Роды в Латвии для местных жительниц бесплатны. Но дополнительные услуги, например, контракты с врачом или акушеркой, семейная палата, роды в воде или кесарево сечение без показаний возможны за дополнительную плату. Разбираемся, сколько могут стоить роды в самых популярных учреждениях, где рожают рижанки, и на что стоит обратить внимание при заключении договора.

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Платные услуги в родах — это возможность повысить удовлетворение женщины и ее комфорт, в том числе психологический.

Чаще всего платят за:

роды с конкретным выбранным специалистом — акушеркой и/или врачом,

роды и/или расслабление во время схваток в ванне,

непрерывную поддержку доулы в родах,

возможность остаться в послеродовой палате вместе с партнером.

Платные услуги в родах — это также способ провести их с большим вниманием со стороны персонала. Дежурная акушерка при всем желании не сможет оказывать женщине непрерывную поддержку, ведь одновременно в отделении рожает больше одной женщины.

Контракт с конкретным специалистом



Самые популярные дополнительные расходы — контракт с акушеркой или врачом (можно заключать контракт и с акушеркой, и с врачом). В этом случае женщина получит больше внимания. Также при желании можно заключить контракт с конкретным анестезиологом или неонатологом.

Дело в том, что дежурные акушерка и врач при всем своем желании не могут находится рядом с женщиной все время. Это возможно только в родах по контракту.

При заключении договора обязательно уточните у выбранного специалиста несколько важных моментов. Что будет, если:

роды выпадут на его дежурство;

он будет на других родах по контракту;

у него будет больничный;

и можно ли в случае недоступности акушерки или врача по контракту рассчитывать на замену специалиста, чтобы получить индивидуальный подход.

Бывают случаи, когда женщина просто не получает ожидаемой поддержки, если выбранный специалист не может присутствовать на родах. Это оказывается неприятным сюрпризом, поэтому обо всем важно договориться заранее с конкретным специалистом.

Роды вне стационара





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Кроме родов в стационаре в Латвии есть родильные центры, а также разрешены домашние роды.

Родильный центр — это специально оборудованный дом, где при необходимости можно получить медицинскую помощь(роды принимают акушерки), при этом такие места не похожи на больницу, там более домашняя и уютная атмосфера. Родильные центры популярны во многих странах Европы.

В Латвии роды в родильном центре в сопровождении двух акушерок и послеродовое пребывание женщины с ребенком и партнером обойдутся в 1000 евро. В эту цену входит возможность рожать в воде. При ранней выписке акушерка также приезжает с визитом на дом без дополнительной платы.

Домашние роды может выбрать женщина, у которой беременность протекает без осложнений. Принимают такие роды акушерки со специальным сертификатом. Также, по правилам, место родов должно находиться не более, чем в получасе езды от больницы. Стоят такие роды от 1000 евро, занятие по подготовке к домашним родам — от 20 евро.