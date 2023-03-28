Роды по прейскуранту: сколько стоит кесарево сечение и другие платные услуги

Роды в Латвии для местных жительниц бесплатны. Но дополнительные услуги, например, контракты с врачом или акушеркой, семейная палата, роды в воде или кесарево сечение без показаний возможны за дополнительную плату. Разбираемся, сколько могут стоить роды в самых популярных учреждениях, где рожают рижанки, и на что стоит обратить внимание при заключении договора.
Платные услуги в родах — это возможность повысить удовлетворение женщины и ее комфорт, в том числе психологический.
Чаще всего платят за:
- роды с конкретным выбранным специалистом — акушеркой и/или врачом,
- роды и/или расслабление во время схваток в ванне,
- непрерывную поддержку доулы в родах,
- возможность остаться в послеродовой палате вместе с партнером.
Платные услуги в родах — это также способ провести их с большим вниманием со стороны персонала. Дежурная акушерка при всем желании не сможет оказывать женщине непрерывную поддержку, ведь одновременно в отделении рожает больше одной женщины.
Контракт с конкретным специалистом
Самые популярные дополнительные расходы — контракт с акушеркой или врачом (можно заключать контракт и с акушеркой, и с врачом). В этом случае женщина получит больше внимания. Также при желании можно заключить контракт с конкретным анестезиологом или неонатологом.
Дело в том, что дежурные акушерка и врач при всем своем желании не могут находится рядом с женщиной все время. Это возможно только в родах по контракту.
При заключении договора обязательно уточните у выбранного специалиста несколько важных моментов. Что будет, если:
- роды выпадут на его дежурство;
- он будет на других родах по контракту;
- у него будет больничный;
- и можно ли в случае недоступности акушерки или врача по контракту рассчитывать на замену специалиста, чтобы получить индивидуальный подход.
Бывают случаи, когда женщина просто не получает ожидаемой поддержки, если выбранный специалист не может присутствовать на родах. Это оказывается неприятным сюрпризом, поэтому обо всем важно договориться заранее с конкретным специалистом.
Роды вне стационара
Кроме родов в стационаре в Латвии есть родильные центры, а также разрешены домашние роды.
Родильный центр — это специально оборудованный дом, где при необходимости можно получить медицинскую помощь(роды принимают акушерки), при этом такие места не похожи на больницу, там более домашняя и уютная атмосфера. Родильные центры популярны во многих странах Европы.
В Латвии роды в родильном центре в сопровождении двух акушерок и послеродовое пребывание женщины с ребенком и партнером обойдутся в 1000 евро. В эту цену входит возможность рожать в воде. При ранней выписке акушерка также приезжает с визитом на дом без дополнительной платы.
Домашние роды может выбрать женщина, у которой беременность протекает без осложнений. Принимают такие роды акушерки со специальным сертификатом. Также, по правилам, место родов должно находиться не более, чем в получасе езды от больницы. Стоят такие роды от 1000 евро, занятие по подготовке к домашним родам — от 20 евро.
Роды с партнером
По закону, семейные роды бесплатны, но на практике есть нюансы. Например, в Юрмальской больнице присутствие мужа или сестры роженицы бесплатны, присутствие партнера не первой степени родства стоит 57 евро, присутствие партнера при кесаревом сечении — 86 евро. Присутствие партнера при плановом КС в Сигулдской больнице стоит 220 евро. Поэтому важно заранее уточнять такие нюансы в выбранной больнице.
Возможность партнеру остаться в роддоме после родов — платная услуга во всех учреждениях, кроме родильного дома.
Услуги доулы
Оплачиваются услуги доулы отдельно, не через роддом, а напрямую специалисту. Цена услуги зависит от конкретного специалиста — от 100 до 400 евро, в Риге и соседних городах поддержка доулы стоит в среднем около 300 евро. Первая встреча-знакомство с доулой обычно бесплатная. Ознакомиться со специалистами можно на сайте Латвийского объединения доул.
В Рижском роддоме за присутствие доулы (или другой коммерческой персоны, например, специалиста по акупунктуре) в родах нужно отдельно заплатить роддому 50 евро, в Юрмальской больнице — 29 евро. В больнице им. П. Страдиня, Сигулдской больнице и родильном доме "Гармония" отдельно платить учреждению за присутствие доулы во время родов не нужно.
Согласно исследованию с участием 15 тысяч женщин из разных стран, непрерывная поддержка в родах снижает вероятность кесарева сечения (на 45%), использования вакуума или щипцов (на 34% ). На 31% реже используются обезболивающие лекарства и на 50% реже приходится стимулировать родовую деятельность окситоцином. Роды проходят немного быстрее. При оценке по шкале Апгар через 5 минут после рождения дети с меньшей вероятностью имеют низкие показатели, а женщины чаще были удовлетворенными оказанной помощью.
Непрерывную поддержку в родах может обеспечить близкий человек или доула, главное, чтобы он непрерывно находился рядом.
Роды в воде
Роды в воде — платная услуга, которая доступна при наличии свободных палат с ванной, заранее забронировать их нельзя. В Юрмальской больнице водные роды доступны только при заключении договора с акушеркой, в Рижском роддоме и Сигулдской больнице есть вариант родов в воде без заключения договора с акушеркой. Как правило, в смене есть акушерка, которая может принимать водные роды. Другой вопрос — будет ли она свободна настолько, чтобы непрерывно находится рядом с женщиной в ванне (это в водных родах обязательно).
Как правило большинство женщин, кто планирует роды в воде, заранее заключают договор с акушеркой, так надежнее — это повышает вероятность воспользоваться этой услугой.
Если вы хотите заключить контракт с акушеркой для водных родов, сразу ищите специалистов, которые это умеют и имеют право делать.
Также возможна релаксация в ванне или в душе во время схваток.
Кесарево сечение по желанию
Кесарево сечение по показаниям оплачивается государством, по собственному желанию возможно за дополнительную плату — это самая дорогая из платных услуг в родах.
А вот эпидуральная анестезия по собственному желанию с августа 2022 года стала бесплатной, подробно об этой процедуре мы уже рассказывали.
Питание
В Рижском роддоме питание бесплатно как для женщины, так и для ее партнера при доплате за семейную палату. В Юрмале питание партнера оплачивается отдельно — 17 евро в сутки, в Сигулде — 19 евро в сутки, в больнице им. П.Страдиня — 11 евро в сутки. В родильном доме "Гармония" питание не включено в цену родов, но можно заказать еду из ближайшего кафе или приготовить на кухне роддома (эта забота ложится на плечи партнера).
В некоторые места можно также заказать доставку еды или продуктов (в Рижский роддом).
Другие расходы
Например, бесплатная парковка, если вы приезжаете на роды на личном автомобиле и партнер остается с вами, есть не везде. Парковка на трое суток в Рижском роддоме обойдется в 36 евро.
На часть услуг возможны скидки при наличии городских карт (карта жителя Сигулды в Сигулдской больнице дает скидку 10-30% на отдельные услуги).
Полные прейскуранты платных услуг:
Университетская клиническая больница имени Паула Страдыня