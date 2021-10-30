Сдаваться нельзя бороться. Как упорство и желание жить помогли Евгении победить рак

Случайно сдав анализ крови, и обнаружив там превышение онкомаркера в 13 раз, она и семейный доктор стали искать причину. Это было похоже на игру в футбол — из кабинета в кабинет. Сначала гинекологический диагноз — киста, которую решили оперировать. Перед операцией при подготовке к наркозу Евгению направили на рентген и кардиограмму. На рентгене в легких обнаружили опухоль размером 12 см. Операцию срочно отменили, взяли биопсию. Диагноз — лимфома. Лечение начали очень быстро, без долгих пояснений и анализа ситуации. Эта скорость — от постановки диагноза до первой химии — с одной стороны понятна, дорога каждая минута. С другой стороны, без психологической подготовки и разговоров с пациентом о необходимости срочного начала лечения, прогнозах и перспективах, это всегда очень травматично для пациента.

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Евгения испытала шок. Вчера тебе 28 лет и всего лишь очень сложная жизнь, но сегодня ты вдруг онкологический пациент и жизнь поначалу разлетается вдребезги.

Началась химиотерапия. Чтобы определить, как опухоль реагирует на лечение, проводят промежуточные обследования. После компьютерной томографии, проведенной в Риге, врачи определили, что опухоль уменьшается, но после перепроверки результата на аппарате ПЭТ КТ (эффективный современный метод диагностики онкологических заболеваний) в Санкт-Петербурге в заключении было написано, что опухоль выросла — проведенное лечение было неэффективным.

Евгении назначили высокодозную химиотерапию, вводили ее 3 суток, все это время было сложно вздохнуть от разрывавшего грудь катетера для лекарственных препаратов, а состояние после было невыносимым от побочных эффектов.

После 1-го введения Евгения потеряла слух. Вспоминает, что не могла понять, что ей говорит медсестра, которая пришла в палату узнать, как обстоят дела. Медсестра с раздражением повторяла вопрос, Евгения видела шевелящиеся губы, но не могла понять, почему она не слышит звука. Выяснилось, что комбинация введенных препаратов сожгла слуховой нерв.

Врачи поменяли комбинацию, провели компьютерную диагностику после лечения — результат показал, что опухоль снова не поддалась. Так происходило четыре раза.

Я искренне восхищаюсь силой духа Евгении. Ужасное физическое самочувствие после лечения, отсутствие ободряющих результатов, шок от смерти соседок по палате. Все это нужно было эмоционально преодолеть и не сломаться.

После нулевого эффекта от высокодозной химии врачи посоветовали два варианта: попробовать экспериментальный некомпенсируемый препарат или попросить консультацию врачей в Германии. Евгения решила, что будет использовать оба варианта. Сама подготовила весь пакет медицинских документов — написала сопроводительное письмо, перевела заключения и приложила копии всех проведенных обследований. Врачи из Германии посоветовали провести повторную биопсию, так как опухоль вела себя нетипично, но отказались проводить дальнейшее лечение как бесперспективное. Введенный экспериментальный препарат не оказал никакого воздействия на опухоль, более того, она продолжала расти.

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Евгения решила поехать в Санкт-Петербург на проверочное ПЭТ КТ и в качестве почти последнего шанса записаться наобум к российскому онкологу. И тогда вселенная наконец-то вознаградила женщину с невероятным упорством и неуемной жаждой жизни. Онколог, к которому она записалась, сказал, что это не по его профилю, но он тут же позвонил коллеге и попросил принять пациентку из Латвии. Очередь была на 6-7 часов ожидания, и Евгения поняла, что или она умрет от слабости в этой очереди, или немедленно попадет к доктору. Набравшись смелости, позвонила отправившему к коллеге онкологу и попросила уговорить принять ее быстрее. Так произошло знакомство с врачом, который спас Евгении жизнь.

"Высокий профессионализм, человечность и немного рисковый" — так теперь она вспоминает о докторе. Он показал на снимках, что опухоль с 12 см выросла вдвое, приросла к легким, диафрагме и перикарду, сместив сердце и печень. К огромному удивлению Жени, рассказывая весь этот ужас, врач не отправил ее домой умирать, а сказал, что нужно срочно оперироваться и взять повторную биопсию — по международным протоколам это положено было сделать уже давно, так как опухоль не поддавалась лечению.