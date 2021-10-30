Сдаваться нельзя бороться. Как упорство и желание жить помогли Евгении победить рак

Я расскажу сегодня вдохновляющую историю о борьбе и победе. Победе, достигнутой громадными усилиями и верой.
Недавно в моей группе взаимопомощи "Про Жить" я познакомилась с удивительной девушкой — ее история похожа на чудо, которое без ее упорства и желания жить не смогло бы произойти.
32-летняя Евгения очень целеустремленная и сильная молодая женщина. В 16 лет она решила жить одна, подальше от родителей. Родители, осознав, что ребенок вышел из семьи из-за несогласия с укладом их жизни, проделали большой путь собственного изменения — и в период, когда Евгения сражалась за свою жизнь, были рядом, и стали надежной и важной опорой в непростой для их дочери период.
Свой онкологический диагноз Евгения узнала случайно, тогда на себя не было ни времени, не внутренних ресурсов. Все отдавалось маленькому сыну, нуждающемуся после рождения в медицинской помощи. Днем — забота о сыне, а ночью работа, потому что нужны были деньги — оплата ипотеки и операций малышу. Она чувствовала усталость, но в таком ритме жизни усталость казалась понятной, к тому же испытывала ежедневную тревогу и страх за здоровье сына и его будущее.
Случайно сдав анализ крови, и обнаружив там превышение онкомаркера в 13 раз, она и семейный доктор стали искать причину. Это было похоже на игру в футбол — из кабинета в кабинет. Сначала гинекологический диагноз — киста, которую решили оперировать. Перед операцией при подготовке к наркозу Евгению направили на рентген и кардиограмму. На рентгене в легких обнаружили опухоль размером 12 см. Операцию срочно отменили, взяли биопсию. Диагноз — лимфома. Лечение начали очень быстро, без долгих пояснений и анализа ситуации. Эта скорость — от постановки диагноза до первой химии — с одной стороны понятна, дорога каждая минута. С другой стороны, без психологической подготовки и разговоров с пациентом о необходимости срочного начала лечения, прогнозах и перспективах, это всегда очень травматично для пациента.
Евгения испытала шок. Вчера тебе 28 лет и всего лишь очень сложная жизнь, но сегодня ты вдруг онкологический пациент и жизнь поначалу разлетается вдребезги.
Началась химиотерапия. Чтобы определить, как опухоль реагирует на лечение, проводят промежуточные обследования. После компьютерной томографии, проведенной в Риге, врачи определили, что опухоль уменьшается, но после перепроверки результата на аппарате ПЭТ КТ (эффективный современный метод диагностики онкологических заболеваний) в Санкт-Петербурге в заключении было написано, что опухоль выросла — проведенное лечение было неэффективным.
Евгении назначили высокодозную химиотерапию, вводили ее 3 суток, все это время было сложно вздохнуть от разрывавшего грудь катетера для лекарственных препаратов, а состояние после было невыносимым от побочных эффектов.
После 1-го введения Евгения потеряла слух. Вспоминает, что не могла понять, что ей говорит медсестра, которая пришла в палату узнать, как обстоят дела. Медсестра с раздражением повторяла вопрос, Евгения видела шевелящиеся губы, но не могла понять, почему она не слышит звука. Выяснилось, что комбинация введенных препаратов сожгла слуховой нерв.
Врачи поменяли комбинацию, провели компьютерную диагностику после лечения — результат показал, что опухоль снова не поддалась. Так происходило четыре раза.
Я искренне восхищаюсь силой духа Евгении. Ужасное физическое самочувствие после лечения, отсутствие ободряющих результатов, шок от смерти соседок по палате. Все это нужно было эмоционально преодолеть и не сломаться.
После нулевого эффекта от высокодозной химии врачи посоветовали два варианта: попробовать экспериментальный некомпенсируемый препарат или попросить консультацию врачей в Германии. Евгения решила, что будет использовать оба варианта. Сама подготовила весь пакет медицинских документов — написала сопроводительное письмо, перевела заключения и приложила копии всех проведенных обследований. Врачи из Германии посоветовали провести повторную биопсию, так как опухоль вела себя нетипично, но отказались проводить дальнейшее лечение как бесперспективное. Введенный экспериментальный препарат не оказал никакого воздействия на опухоль, более того, она продолжала расти.
Евгения решила поехать в Санкт-Петербург на проверочное ПЭТ КТ и в качестве почти последнего шанса записаться наобум к российскому онкологу. И тогда вселенная наконец-то вознаградила женщину с невероятным упорством и неуемной жаждой жизни. Онколог, к которому она записалась, сказал, что это не по его профилю, но он тут же позвонил коллеге и попросил принять пациентку из Латвии. Очередь была на 6-7 часов ожидания, и Евгения поняла, что или она умрет от слабости в этой очереди, или немедленно попадет к доктору. Набравшись смелости, позвонила отправившему к коллеге онкологу и попросила уговорить принять ее быстрее. Так произошло знакомство с врачом, который спас Евгении жизнь.
"Высокий профессионализм, человечность и немного рисковый" — так теперь она вспоминает о докторе. Он показал на снимках, что опухоль с 12 см выросла вдвое, приросла к легким, диафрагме и перикарду, сместив сердце и печень. К огромному удивлению Жени, рассказывая весь этот ужас, врач не отправил ее домой умирать, а сказал, что нужно срочно оперироваться и взять повторную биопсию — по международным протоколам это положено было сделать уже давно, так как опухоль не поддавалась лечению.
Евгения полностью доверилась врачу, а он тут же договорился о консультации с оперирующим хирургом и за два дня организовал и провел консилиум с другими специалистами. В ближайшие две недели Жене нужно было подготовиться к операции. Ей было рекомендовано резко бросить принимать выписанные в Риге лекарственные средства, в том числе болеутоляющие. Это тоже оказалось большим испытанием на прочность — ее знобило, она температурила и спала весь день, тело было парализовано болью. Но справилась, настолько было велико желание зацепиться за ниточку надежды.
К моменту операции опухоль выросла до размера 26*20*20 см, дала еще несколько метастаз в грудной клетке и печени. Воьмите линейку и представьте размер. Это очень страшно.
Во время операции Евгении удалили три четверти легкого и спротезировали часть пораженных перикарда и диафрагмы, она потеряла много крови, была в реанимации. У нее стояли пять катетеров и кругом сплошные датчики, но биопсию сделали, и по результатам был скорректирован диагноз — лимфома, но не того типа, от которого ее лечили.
Два шага к излечению и один шаг назад — на четвертый день после операции случается микроинсульт. Евгении повезло, что ее мама и двоюродная сестра были рядом и смогли быстро отреагировать на странное поведение и звуки, которые она издавала. Родные забили тревогу, вызвали врачей — и снова возврат в реанимацию. Быстрота реакции докторов спасла Женю — последствия микроинсульта удалось предотвратить. Дальше был целый месяц восстановления, дикой слабости, агрессии, раздражения, но и с этим она справилась.
Новый этап — послеоперационная химия. Доктор рекомендовал ей препараты, не одобренные для применения в Европе, и Евгении нужно было добиться разрешения на их применение в Латвии, выкупить лекарства за немыслимые деньги и договориться о возможности их введения под присмотром латвийских врачей. Собрать часть денег на лечение Жене помог фонд ziedot.lv, недостающую часть подарили американские производители необходимых препаратов. Дальше — снова трудности: побочные эффекты действовали на легкие, и врачи стали готовить Евгению к пересадке костного мозга, предварительно отправив на обследование ПЭТ КТ. И здесь случилось чудо, которого все ждали, но не могли в него поверить. В заключении обследования были написаны заветные долгожданные слова — опухоли больше нет, полная ремиссия, пересадка не нужна. Для полной и окончательной уверенности в излечении доктор назначил облучение, как завершающий этап.
Евгения победила, пройдя неимоверно тяжелый путь испытаний через сложное лечение, боль, тяжелые эмоции. Я спросила, как ей удалось выстоять и прожить все это. И она ответила, что даже в самые сложные периоды у нее была мысль, что это еще не конец, что нужно бороться, и она обязательно что-нибудь еще придумает.
Во время лечения, когда были силы, Евгения шила домашнюю одежду себе и сыну. Решила сшить ребенку вигвам, получилось очень симпатично и уютно. Пришедшая в гости соседка оценила и попросила сшить такой же. Потом попросила подруга, потом подруга подруги… Так, заказ за заказом, у Жени получилось создать свою швейную мастерскую, и сейчас у нее уже промышленная машинка и много заказов. Большой путь прошли и ее взаимоотношения с мужем, появилась близость, понимание, больше заботы. Настоящую любовь, как известно, трудности укрепляют.
Она сама написала мне однажды: "Я по жизни даже пуговицы сама не пришивала, а тут упорством и желанием стала самоучкой. И могу сказать, что болезнь была не "за что-то", а "для чего-то". Я вела тяжелую, напряженную жизнь, не замечая главного и того, чего же я действительно хочу. Болезнь все поменяла и заставила меня все переоценить и изменить путь".
Я очень надеюсь, что рассказ Евгении поможет людям, которые сейчас лечатся от онкологического заболевания. Придаст им силы сопротивляться, подарит надежду, внушит веру в себя и в то, что они смогут написать свою победную историю.
В завершение хочу процитировать слова немецкого богослова К.Этингера: "Господи, дай мне спокойствие принять то, что я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого".
Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" — https://pardzivot.lv Также приглашаем участников в нашу новую группу поддержки близких онкопациентов "Поддержка/Atbalsts".
Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — https://pardzivot.lv/#contact