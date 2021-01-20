Беговая дорожка в спальне? Почему бы нет! Как заниматься спортом зимой дома и на свежем воздухе

Всемирная организация здравоохранения людям в возрасте 18-64 лет рекомендует как минимум 150 минут аэробной нагрузки еженедельно. В то время как тренажерные залы для массовых занятий закрыты, можно довольно многое делать и самостоятельно. О том, что необходимо для занятий спортом дома и на улице в зимних условиях, консультирует представитель Kesko Senukai Latvia Ингус Лауманис.
От коврика для йоги до тренажера
Если вы хотите заниматься спортом дома, инвентарь не менее важен, чем в спортивном клубе. Потному человеку неудобно тренироваться на скользком полу, поэтому вам понадобится коврик — мягкий, достаточно большой, чтобы на нем лежать, но в то же время достаточно компактный, чтобы его было удобно хранить под кроватью или в шкафу, где он не займет много места.
При изменении тренировочной нагрузки на более интенсивную помогут специальные тренировочные пояса для укрепления мышц спины, живота, рук и бедер. Также будут эффективны различные гантели и гири. Хороший набор гантелей весит до 20 килограммов, а тем, кто предпочитает более легкую нагрузку, хватит весовых браслетов. Дома рекомендуется использовать регулируемый набор весов — тогда им смогут пользоваться все члены семьи. Также хорошо, если среди инвентаря есть эспандеры — специальная эластичная резина с ручками для тренировки мышц рук, спины и груди.
Не стоит недооценивать скакалку — она предназначена не только для детей и подростков. Это серьезный спортивный инвентарь, которым пользуются, например, боксеры. При прыжках со скакалкой задействуются практически все мышцы. Всего несколько минут прыжков активируют механизмы сжигания жира в организме, что делает этот инструмент идеальным для похудения.
Беговая дорожка в спальне? Почему бы и нет? Это займет всего несколько квадратных метров площади. Беговая дорожка идеально подходит для тех, кто хочет поддерживать активный ритм жизни и поддерживать форму даже зимой, когда беговой сезон закончился. 30-минутный бег в кардио-режиме сожжет много лишних калорий. Многие домашние спортсмены предпочитают велотренажеры. Они отлично подходят для разогрева и сжигания лишних калорий.
Сугробы — не помеха
Как лето немыслимо без плавания, так и зима немыслима без лыж, сноуборда или санок. Латвия не может гордиться высокими горными хребтами, но у нас достаточно холмов с трассами для лыжников и сноубордистов. В этом году зима балует действительно зимней погодой, которой спешат насладиться любители зимних видов спорта. Это отличная альтернатива и для тех, кто привык бегать летом — не все готовы бегать по скользким дорожкам и перепрыгивать через сугробы, но для такого времени идеально подходят беговые лыжи.
Даже если вы неохотно разминаетесь и планируете только легкий спуск на санках, разминка перед любыми зимними видами спорта является обязательной: так вы защитите суставы от переохлаждения и накопите тепловые ресурсы. Перед выходом на улицу лучше размяться в теплом помещении.
Для приятного времяпровождения с семьей необходима лишь ближайшая к дому горка, с которой можно скользить на санках. Совсем простые ледянки или пластиковые санки доставят не меньше веселья, чем надувная резиновая камера, классические деревянные санки как в детстве родителей, или элегантные, спортивные модели санок, которые выдерживают до 90 килограммов. Они доставят радость не только детям, но и папам. Одно из самых интересных предложений последнего времени — снегоход, который подходит для желающих в возрасте старше 7 лет и весом до 50 килограммов.
Выбор одежды
На первый взгляд может показаться, что одежда вовсе не самое главное, особенно при занятиях дома — вас никто не видит, поэтому поношенные леггинсы тоже подойдут. Однако это неправильное отношение: спорт — это стресс для организма, поэтому для него необходимо создать максимально комфортные условия, чтобы занятия были безопасными и эффективными. Плохая обувь для бега может вызвать растяжение связок, а синтетическая одежда может вызвать чрезмерное потоотделение и недостаток кислорода.
Особенно внимательно к выбору одежды следует подходить тем, кто хочет заниматься спортом зимой на свежем воздухе. Главный принцип при выборе спортивной одежды для зимы — многослойность. Первый слой одежды должен отводить пот. Лучше всего подойдет термобелье: оно рассчитано на разные уровни активности, сшито из дышащего материала так, чтобы не ограничивать движения тела и обеспечивать максимальную гибкость там, где это необходимо, быстро выводить влагу и сохранять тепло тела.
Такое термобелье также можно носить каждый день в прохладную погоду или как основу под более плотную одежду, отправляясь на рыбалку, охоту или отдыхая на природе. Термобелье доступно в широком диапазоне размеров — от S до XXXL. Второй слой должен быть теплым — шерстяная куртка или свитер. Третий слой одежды должен защищать от ветра и осадков, поэтому хлопчатобумажные ткани здесь, например, не подойдут.
Если вы продолжаете бегать и зимой, рекомендуется выбирать обувь с противоскользящей защитой. Надевайте теплые носки, чтобы защитить связки и сухожилия стопы, не забывайте и о голове, шее и руках, которые от холодного воздуха защитят шапка, шарф и перчатки.