"Кубики" на животе — неверная мотивация: 8 заблуждений о борьбе с лишним весом

До сих пор четкое намерение похудеть в массовом порядке посещало людей в Новый год и в преддверии пляжного сезона. В 2020 году в этот список смело можно добавить еще один пункт — выход из карантина, в условиях которого так или иначе есть мы стали больше, а двигаться меньше. В интернете доступно множество рекомендаций, как избавиться от лишнего веса, но на пути к красивой фигуре в том числе важно знать, чего делать не нужно.

Зачастую план действий основывается на то, какие шаги необходимо предпринимать, чтобы постройнеть — сколько раз в день питаться, какие продукты выбирать, как часто заниматься спортом. Однако не вся доступная в сети информация достоверна, поэтому всегда стоит проверить тот или иной совет, либо найдя несколько других подтверждающих его правдивость источников, либо проконсультировавшись со специалистом.

Впрочем, порой мы самостоятельно придумываем, что было бы "лучше делать вот так". Например, больше выполнять кардиотренировок, которые в сочетании с внесением в рацион обезжиренных продуктов помогут добиться успеха. Увы, это не так. И подобных мифов много, на основании чего вы можете допускать определенные ошибки. Далее — лишь некоторые из них. Эффективнее всего и безопаснее для здоровья обратиться за помощью к профессионалам — специалисту по питанию и тренеру, которые составят индивидуальный план по достижению намеченной цели.