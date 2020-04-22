Опрос: жители Латвии регулярно устраивают домашние тренировки

Нынешняя ситуация, когда мы вынуждены проводить больше времени дома, несомненно, влияет как на наш обычный распорядок дня, так и на физическое и эмоциональное состояние. По данным опроса компании Huawei, почти половина, или 49%, жителей Латвии в возрасте от 25 до 35 лет продолжают заниматься спортом и в домашних условиях.

Физическая активность — один из самых эффективных способов сохранить физическое и психическое здоровье, важный фактор в обеспечении хорошего самочувствия, приведении в порядок мыслей после трудного рабочего дня, а также укрепляет способность организма сопротивляться различным заболеваниям.

Поскольку во время самоизоляции физическое и психическое здоровье особенно важно, поэтому компания Huawei Consumer Business Group в Латвии решила выяснить, как сейчас, когда приходится искать новые способы поддерживать себя в хорошей физической форме, изменились привычки населения в спорте.

Результаты опроса показывают, что в целом в это тревожное для жителей Латвии время представители социально и экономически активной возрастной группы часто тренируются дома. 34% респондентов признали, что регулярно устраивают домашние тренировки. При этом 25% начали заниматься даже чаще, чем раньше, однако у половины привычки в занятиях спортом не изменились — они занимаются с прежней регулярностью.

В новой реальности, когда приходится физически дистанцироваться от других людей, умные электронные спутники, например, смартфоны, смарт-часы и браслеты, все чаще становятся нашими надежными компаньонами и даже тренерами при поддержании хорошего физического, а вместе с тем и душевного самочувствия.

Приблизительно половина опрошенных отметили, что во время тренировок используют различные смарт-устройства, в основном (63%) — смарт-часы. Они могут напомнить о необходимости размяться, если вы засиделись за компьютером, а во время тренировки контролировать эффективность занятия. При этом смарт-часы могут вести мониторинг сердечной деятельности на протяжении суток, в случае необходимости предупреждая о повышении уровня стресса.

Опрос был проведен в апреле 2020 года при участии 359 жителей Латвии в возрасте от 25 до 35 лет.