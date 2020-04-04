ВИДЕО. Просто и эффективно: латвийский тренер разработал 13 упражнений с утюгом

Вот уже больше двух недель жителей Латвии призывают как можно реже выходить из дома. Теперь именно здесь мы работаем, учимся, едим, смотрим фильмы, посещаем концерты, музеи и выставки и сравнительно мало двигаемся. Поэтому владелец фитнес-клуба "OWL GYM Riga", тренер с 12-летним стажем Никита Авдеев предлагает включить в этот список онлайн-тренировки. Начать заниматься можно прямо сейчас. Нет спортивного снаряжения? Не беда! Утюг же есть?

По наблюдениям Никиты Авдеева, со спортивной точки зрения в период карантина люди делятся на два типа: одни ждут, когда все закончится, чтобы вернуться в свои любимые залы на тренировки, вторые, понимая, что никто не берется сейчас делать никаких точных прогнозов и история явно затянется, выкручиваются как могут, занимаясь дома или на улице.

К карантину можно относиться по-разному, но сам Никита старается во всем найти что-то положительное: "Я считаю, что у нас появилась отличная возможность проводить больше времени с семьей и близкими и заняться самообразованием". Также, по его словам, "не стоит забывать про свой внешний вид, ведь, сидя на диване неделями при полном стратегическом запасе в холодильнике, ничего хорошего не будет". Причем, если начистоту, то это проблема многих и не только в период карантина.

"Нам выпало время, которое можно посвятить себе, когда можно позаботиться о здоровье и благополучии своей семьи. Так давайте вместе со всей семьей развиваться физически, приводить и себя, и своих детей в форму, прокачивать хорошие привычки. И все это делать на собственном примере", — призывает Никита. Как внести свой вклад, он уже знает.



Шесть дней в неделю в своих соцсетях — Facebook и Instagram — Никита Авдеев ведет бесплатные онлайн-тренировки. Вдобавок он решил придумать упражнения с использованием разных бытовых предметов, которые есть практически у каждого дома, а посему никакие отговорки не принимаются.

Читатели DELFI Woman постепенно смогут ознакомиться с полным комплексом этих упражнений. А начнем мы прямо сейчас с занятий с утюгом.