Телохранитель нашего здоровья: как поддержать и укрепить иммунитет

Чихнул, покашлял, занемог на пару дней, и кто-то обязательно скажет: ослабленный иммунитет… Такое заключение, хотя и не со стороны медика, пугает не на шутку. Как быть?

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Фармацевт Виктория Скурьят и семейный врач Ингарс Бурлакс предлагает практические советы, как поддерживать своего "телохранителя" в хорошей форме.

Что такое иммунитет?

Иммунная система напоминает таможенный контроль: неустанно следит за тем, чтобы в наш организм не попадали "злодеи", причем делая это на генетическом уровне. Этот злодей — антиген, какой-либо генетической информацией может быть бактерия, вирус или даже образовавшейся в организме клеткой опухоли.

В арсенале иммунной системы есть вещества — иммуноглобулины, которые способны противостоять любому вирусу. Они действуют по принципу "найти и уничтожить!". К тому же для каждого вируса будет найдена уничтожающая именно его клетка — киллер. Но если в нашем распоряжении такое сильное оружие, то можно забыть о болезнях? Все не так просто.

"Если простуды следуют одна за другой, кашель и насморк не отступают и любой вирус ищет только вас, понятно, что агенты иммунитета слишком слабы, чтобы найти и одолеть возбудителей болезней. Но надо помнить, что и в слишком сильной иммунной системе тоже нет ничего хорошего, потому что она, не сумев найти вредителей, начинает нападать сама на свой организм, например, вызывая различные аллергии", — говорит семейный врач Ингарс Бурлакс.

Почему иммунитет ослабляется и что мы можем для него сделать?

Самая главная причина скрывается в нас самих, и это наш образ жизни. Если вы курите, выпиваете, живете в стрессе и без особой необходимости употребляете антибиотики, иммунитет потеряет свою дееспособность. Между прочим, слишком редкие и незначительные атаки микробов тоже нежелательны, потому что это не дает иммунной системе тренироваться и наращивать "мускулы" для большой битвы. Еще одна причина ослабления, которую мы, к сожалению, не можем изменить, — это влияние окружающей среды. Мы не в состоянии обеспечить безупречный воздух, воду и свободное от химикатов питание.

Чтобы система работала, ее надо усиливать витаминами, минеральными веществами и белками. Рацион, богатый клетчаткой (зерновые, овощи) и хорошими белками (кисломолочные продукты, мясо), а также ценными жирами (рыба, растительные масла), поможет иммунной системе в ее важной задаче, говорит семейный врач.

Фармацевт Виктория Скурьят напоминает о необходимости часто мыть руки с мылом и теплой водой или пользоваться средством для дезинфекции рук, а также несколько раз в день проветривать помещения и использовать ароматерапию с эфирными маслами эвкалипта, чайного дерева, лаванды, розмарина и мяты.

Рекомендации для укрепления иммунитета

1. Активный образ жизни. Бегайте, плавайте, энергично ходите, делайте гимнастику.

2. Учитесь и в сложных обстоятельствах расслабляться. Приходя с работы, не "впрягайтесь" напряженно в домашние хлопоты, а сядьте, прикройте глаза, улыбнитесь, подумайте о чем-нибудь хорошем.

3. Закалка — это краеугольный камень сильного иммунитета. Старайтесь регулярно посещать бани. Если такой возможности нет, каждое утро принимайте контрастный душ.

4. Употребляйте специально созданные для иммунитета препараты, витамины и микроэлементы, обычно они содержат чеснок, женьшень, корень лакрицы, одуванчик, родиолу розовую, чистотел, плоды шиповника, эхинацею и др.

5. Вакцинируйтесь вовремя и контролируйте свой календарь вакцинации.

6. Будьте оптимистичны, потому что ничто так не вредит иммунитету, как негатив и стресс.