Вспомнить все: как определить качество своей памяти и улучшить его

Мало кто сознательно тренирует память. Чаще всего о такой необходимости мы задумываемся только когда не можем найти нужную вещь или вспомнить имя знакомого, и при этом понимаем, что это далеко не первый эпизод, когда память нас подводит. Надо ли заботиться о сохранении памяти, когда и как это делать, рассказывают невролог Даце Берзиня и фармацевт Вадим Брижань.

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Дайте что-нибудь для памяти!



Фармацевт Вадим Брижань признает, что причины, по которым в аптеке спрашивают о каком-то средстве для улучшения памяти, бывают самыми разными и нередко зависят от возраста клиентов. "Жалобы на плохую память не всегда можно связать с процессами, которые протекают в головном мозге. Молодые люди, например, часто и особенно перед экзаменами жалуются на стресс, который мешает вспомнить даже то, что они прекрасно знают. В таком случае целесообразнее будет предложить какой-нибудь успокоительный препарат растительного происхождения.

Люди трудоспособного возраста испытывают большое напряжение на работе, перерабатывают, потому что для того, чтобы все успеть, делают это и ночью, отнимая часы у сна. Конечно, не пройдя всех фаз сна, клетки мозга не восстанавливаются, память ухудшается. В этом случае первой рекомендацией стал бы пересмотр приоритетов и изменение образа жизни.

У пожилых людей на ослабление когнитивных способностей, в том числе памяти, влияют ежедневно принимаемые медикаменты для лечения хронических заболеваний, обезболивающие препараты или антидепрессанты.

Призываю каждого, в первую очередь, проконсультироваться со своим врачом. Возможно, ухудшение памяти — побочный эффект каких-то лекарств или их взаимодействия, который можно предотвратить, внеся коррективы в терапию".

Почему память так важна





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"Всем известно, что именно память обеспечивает сохранение и вспоминание информации. Основные процессы памяти — запоминание, вспоминание и забывание. Однако память не постоянная величина — на эту когнитивную функцию могут влиять многие и разные факторы", — говорит невролог Даце Берзиня и приводит некоторые интересные, основанные на исследованиях факты о памяти.

Учеба обеспечивает отличную тренировку для мозга — чем дольше мы учимся в детстве и юности, тем лучше шансы, что память будет прекрасной и в возрасте сениора.

Исследования выяснили, что в зрелом возрасте хотя бы один учебный год улучшает память у женщины примерно на пять лет, у мужчины — на два.

Также исследования свидетельствуют, что для мозга здоровее совместное проживание, так как одиночество после 65 лет неблагоприятно сказывается на краткосрочной памяти.

Для функционирования памяти важен качественный сон, поскольку полученную в течение дня информацию мозг обрабатывает непосредственно во сне. Недостаточный ночной сон может приводить к тому, что информация будет забываться или не оставаться в памяти достаточно долго.

Памяти идет на пользу регулярная физическая активность. Она также помогает улучшить способность к концентрации, способствует творчеству.

Факторы, влияющие на память



Невролог обобщает факторы, которые могут влиять на качество памяти.



Наследственность. Генетика имеет значение не только в наследовании внешних признаков от отца или матери.

Качество сна, а также стресс, тревога, депрессия.

Употребление вызывающих зависимость, одурманивающих веществ.

Малоподвижность, недостаток физической активности и свежего воздуха и недостаточная физическая нагрузка.

Значение имеет и питание, и микрофлора в кишечном тракте.

Тяжелые инфекции, хронические заболевания других органов.

Болезнь Альцгеймера, деменция, а также инсульт.

Травма головы и другие повреждения головного мозга.

Как определить качество памяти?





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Мысль о том, что забыл выключить утюг, неспособность найти ключи от машины или усердный поиск очков, которые на самом деле находятся на голове, — это ситуации, которые, вероятнее всего, хоть раз пережил каждый взрослый человек. Невролог поясняет: "Память может ухудшить, например, перенапряжение или ожидание какого-то значимого события, стресс во время экзаменов, подготовка к какому-то важному мероприятию, бессонная ночь. То, что сон имеет значение, подтверждают и исследования, — лучше всего память работает, когда человек хорошо отдохнул".

Отдельный случай забывчивости, пожалуй, не повод для беспокойства по поводу качества памяти, однако если подобные эпизоды повторяются и начинают беспокоить, рекомендуется обратиться за помощью к врачу.

"Часто забываемые ключи или регулярно забываемая на горячей плите сковорода, возможно, сигнализируют о необходимости поиска помощи у специалиста. Существуют различные методы измерения памяти, однако часто применяется Монреальская шкала оценки когнитивных функций, или MoCA. Ее можно найти и в интернете, и тест по ней можно попробовать выполнить самостоятельно, правда, для корректной интерпретации результатов тоже была бы необходима консультация специалиста, особенно если из максимально набираемых 30 баллов результат меньше 26".

"Скорая помощь" для памяти



"Если ухудшение памяти происходит лишь в отдельном случае или под влиянием разового фактора, в аптеке можно попытаться подобрать наиболее подходящее для конкретной ситуации средство", — говорит фармацевт.



Мелатонин — безрецептурные препараты, содержащие гормон сна, предназначенные для лучшего засыпания, пригодятся, если человек страдает от нарушений сна. Как мы выяснили, невысыпание вредит процессам памяти.

Нормализовать работу нервной системы могут помочь пищевые добавки, содержащие витамины группы В, а также магний и коэнзим Q10.

Кровообращение (в том числе в голове) могут улучшить средства, содержащие экстракт Ginkgo biloba. Правда, нельзя ожидать сиюминутного эффекта, его также придется употреблять в течение длительного периода времени, который порекомендует врач или фармацевт.

Два действия, которые тренируют память





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Даце Берзиня отметила, что есть два всем доступных, ценных и реально выполнимых метода сохранения хорошей памяти. Один из них — учеба на протяжении всей жизни, освоение новых навыков и знаний, увлечение или хобби, которое побуждает думать, помогает активизировать работу мозга и сохранить хорошую память и в возрасте сениора.

Вторая — физическая активность, которой надо заниматься не когда придется, а регулярно. "Физическая активность, особенно на свежем воздухе, регулирует артериальное давление, улучшает здоровье сердца и эластичность стенок сосудов, благоприятно влияя на обмен веществ в головном мозге, что, в свою очередь, способствует лучшему протеканию процессов памяти. С годами все это не теряет актуальности, поэтому возраст — определенно не повод для прекращения физической активности. Невролог, однако, успокаивает, что старение вовсе не означает, что с ним рука об руку идет плохая память.

Вопреки прежним предположениям, последние открытия ученых в неврологии свидетельствуют о том, что нервные ткани способны восстанавливаться и образовывать новые связи.