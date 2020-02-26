40 секунд и дольше. Как правильно мыть руки, чтобы защитить себя от различных инфекций

"Тщательно мойте руки!" — этот совет в связи с распространением коронавируса в последнее время звучит особенно часто. Причем если раньше под словом "правильно" подразумевалось как минимум секунд 15, а в идеале 20, то сейчас специалисты настоятельно рекомендуют делать это хотя бы 40 секунд.

Согласно данным различных исследований, человек прикасается к своему лицу в среднем 23 раза в час, даже не замечая этого. Если при этом ваши руки будут грязными, то микробы с рук попадут в рот, нос, глаза и могут привести к различным болезням.

Самые грязные вещи, к которым мы прикасаемся каждый день, это клавиатура компьютера, дверные ручки, деньги, кнопки в лифте и мобильный телефон: на них могут находиться многочисленные микроорганизмы, в том числе стафилококки, стрептококки, кишечные палочки, возбудители простуды и гриппа.

В связи с распространением коронавируса особенно актуализировался совет тщательнее следить за гигиеной рук. Вот только тщательнее — это как?

Во-первых, дольше обычного: большинство людей посвящают мытью рук менее 10 секунд, а нужно как минимум 30 — 40 секунд.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Во-вторых, полоскание рук под проточной водой – это НЕ мытье рук. Руки нужно мыть с мылом, потому что входящие в его состав поверхностно-активные вещества избавляют кожу от большинства находящихся на ней микроорганизмов. В среднем на руках человека находится 840 000 различных микроорганизмов, жизненный цикл которых может достигать 3 часов.

В-третьих, многие часто забывают помыть мизинец, хотя считается, что больше всего микробов копится на кончиках пальцев и под ногтями и самый грязный из них именно мизинец (попробуйте что-то взять, не используя этот палец).

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В-четвертых, не забывайте мыть руки до приготовления пищи и после посещения туалета. По данным исследований, в настоящий момент только 20% людей моют руки прежде, чем приступить к готовке. Менее 75% женщин и менее 50% мужчин моют руки после посещения туалета.

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И еще одна очень важная сейчас рекомендация — чихайте и кашляйте в сгиб локтя. Многим придется изменить привычку в этот момент закрывать рот ладонью. Но! Сколько из нас сразу после этого ладонь моет или хотя бы дезинфицирует специальным средством?

Foto: PantherMedia/Scanpix

Если этого не сделать, то, прикоснувшись затем к дверным ручкам, кнопкам в лифте, лестничным перилам и любой другой поверхности, мы оставляем на них возбудителей болезни. То же самое происходит, если с кем-то поздороваться за руку.

Казалось бы, все настолько банально и вы много раз об этом слышали, но ответьте себе честно, соблюдаете ли вы все эти правила. Вряд ли. Если вы все-таки очень сознательно относитесь к личной гигиене, пусть эта информация послужит лишним напоминаем о том, как важно не забывать заботиться о своем здоровье, поскольку в данном случае все в наших руках. В прямом смысле этого слова.