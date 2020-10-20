Болезнь хрупких костей: что ворует кальций из нашего организма

Максимальной массы кости человека достигают к тридцати годам. Если в этот период не хватало какого-либо компонента, обеспечивающего развитие костей — в том числе сбалансированного питания и регулярных, умеренных физических нагрузок — весьма существенно возрастает риск того, что в не столь отдаленном будущем может состояться "личное знакомство с остеопорозом". Между тем людям пожилого возраста полноценный и богатый кальцием рацион следует дополнять долгими и активными прогулками. Важно — разогреваться перед каждой физической нагрузкой.

Значение кальция и витамина D

Для обеспечения здоровья зубов и костей в долгосрочной перспективе, взрослым в день рекомендуется принимать 1000 миллиграммов, а людям старше 65 лет 1500 миллиграммов кальция. В аптеках доступны комплексные витамины с содержанием кальция, магния и цинка, однако важно обратить внимание, сколько миллиграммов кальция содержится в одной таблетке, ведь доза кальция в комплексных витаминах намного меньше, чем в отдельном препарате.

Препараты кальция доступны в разных формах — в таблетках, в жидком виде, в сиропе и капсулах. Люди пожилого возраста, которым трудно глотать таблетки, могут выбрать кальций в виде порошка, который принимают, растворив его в воде. Нельзя забывать также и о важных источниках кальция в пище — молочных продуктах, рыбе, бобовых, орехах, различных семечках, а также брокколи, петрушке и капусте кале.

В свою очередь, чтобы кальций полноценно усваивался организмом, в организме должно быть достаточное количество витамина D, иначе кальций не будет полноценно усваиваться организмом. В продуктах питания витамин D встречается в очень небольших количествах (в печени, яичном желтке, морской рыбе), поэтому фармацевт советует выбирать пищевые добавки, в которых содержится и кальций, и витамин D. Предварительно рекомендуется провести анализ крови, чтобы проверить уровень кальция и витамина D и договориться с врачом о подходящем способе приема витаминов, а также о размере дневной дозы.

Пять продуктов для здоровья костей

Йогурт — это не только продукт, богатый кальцием и калием, но и сытная еда, которая содержит мало калорий. В 150 г йогурта содержится примерно пятая часть ежедневно необходимого человеку количества кальция (200 мг). Йогурт содержит также молочнокислые бактерии, которые не только улучшают пищеварение, но и доказано их значимость для сохранения иммунитета.

Сыр является оптимальным источником кальция и белков, что хорошо для здоровья костей. Правда, не все сыры являются одинаково хорошим источником кальция. Например, твердые и полутвердые сыры, такие как Чеддер или Российский сыр, содержат кальция почти в два раза больше, чем мягкие сыры. Следует также обращать внимание на содержание в сыре жира и соли, чтобы не навредить сердцу и кровеносным сосудам.

Молочные продукты. Коровье молоко, а также соевое молоко являются прекрасным источником кальция, к тому же соевое молоко могут употреблять и люди, которые не переносят коровье молоко. Сыр тофу, который является соевым сыром, или творог, также является хорошим источником кальция, и их могут употреблять вегетарианцы и люди во время поста. В зависимости от добавленной в процессе производства закваски (например, солей кальция), одна порция сыра тофу может содержать вплоть до 430 мг кальция, однако взрослому человеку в день следует употреблять 1000 мг кальция.

Морские водоросли — это обезжиренный, низкокалорийный продукт, богатый витаминами и минералами. В 100 г водорослей содержится 120 мг кальция, а также витамин D, необходимый для здоровья костей. Простая морская капуста также содержит достаточно много кальция — 40 мг кальция на 100 г. Морские водоросли также содержат йод, калий, магний, железо, витамины А и С, а также жирные кислоты omega-3.

Продукты растительного и животного происхождения. Белок является главным сырьем для здоровых и крепких мышц и костей. Употребление белков в пожилом возрасте обеспечивает достаточную мышечную силу, что в свою очередь защищает от падений и возможных вследствие этого переломов костей. Белки важны также для детей и подростков в период роста, для формирования здоровых и крепких костей. Источником белков животного происхождения является постное красное мясо, мясо птицы, рыба, а также яйца и молочные продукты. Белки растительного происхождения содержат бобовые — фасоль, чечевица, а также соевые продукты, например, сыр тофу, соевое молоко, зерновые, орехи и семечки.

Что лишает нас кальция?

Говоря о приеме кальция и полноценном питании, важно отметить, что есть и так называемые воры кальция. Это, например, напитки, в состав которых входит кофеин, и жирная пища, которая увеличивает потребление кальция, поступающего с другими продуктами, и выводит его из организма.

Кальций, который был израсходован после двух чашек кофе или черного чая, может быть компенсирован 300 г молока. Подобным образом происходит и при употреблении большого количества клетчатки (например, зернового хлеба, каш и т.д.), овощей и кислых продуктов питания.

Организм страстного курильщика также плохо усваивает кальций и выводит его в более существенных количествах.