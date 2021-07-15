Четыре самых распространенных риска для здоровья летом: как защитить себя и своих близких

В жаркую погоду зачастую обостряются различные проблемы со здоровьем, поэтому важно обращать внимание на свое самочувствие, особенно пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Фармацевт Apotheka Анна Кивлениеце объясняет, каковыми являются наибольшие риски для здоровья в летний сезон, и дает советы, как себя защитить.

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Солнечный удар



Солнечный удар — это разновидность теплового удара, вызванного продолжительным пребыванием под прямыми солнечными лучами. В результате действия солнечного удара расширяются кровеносные сосуды головного мозга, вызывая застаивание крови, что в тяжелых случаях может вызвать разрыв кровеносных сосудов. Первыми признаками, свидетельствующими о солнечном ударе, являются внезапная слабость и сонливость, выделяется холодный пот, могут возникать головные боли или головокружение, а в отдельных случаях даже наблюдается рвота и потеря сознания.

Наиболее тяжело солнечный удар и перегрев переносят дети и пожилые люди — их терморегуляция организма или способность поддерживать постоянную температуру тела значительно слабее. Перегрева следует также опасаться и людям с избыточным весом и хроническими сердечными заболеваниями. Не рекомендуется чрезмерная физическая нагрузка, не следует курить и употреблять алкоголь. Находясь на солнце, всегда нужно носить головной убор.

При подозрении на солнечный удар, пострадавшего следует перенести в прохладное или затененное место и положить ему на лоб прохладный влажный компресс или увлажненное полотенце. Пострадавшему следует дать попить прохладной воды и освободить от тесной одежды в области груди и шеи. О дальнейших действиях необходимо связаться с врачом, а при наблюдении серьезных симптомов, следует вызвать Бригаду скорой медицинской помощи.

Проблемы со здоровьем кожи

Солнце и жара могут негативно повлиять на здоровье кожи, а под воздействием ультрафиолетовых лучей кожа стареет быстрее, появляется загар или даже ожоги, пигментные пятна и новые родинки. Хоть сегодня загар ассоциируется с модой и красотой, следует помнить, что любые изменения все равно являются повреждением кожи, и со временем на коже могут появиться различные злокачественные новообразования — каждый ожог кожи в несколько раз увеличивает риск развития рака кожи.

Особенно осторожно к солнцу следует относиться людям со светлой кожей, рыжими волосами, множеством родинок и веснушек. Этот фототип кожи на солнце обычно не загорает, а быстро обгорает и ему присущ более высокий риск развития рака кожи.

Безопаснее всего на солнце находиться в утренние часы, до 11.00, или после полудня, после 16.00, потому что тогда интенсивность солнца ниже. Желательно использовать солнцезащитный крем с соответствующим SPF, носить свободную светлую одежду, закрывающую тело, и головной убор с широкими краями.

Следует помнить, что солнцезащитный крем необходимо обновлять после купания, поскольку часть фильтров смывается водой. В случае солнечного ожога кожу следует освежить влажным прохладным компрессом или термальной водой, следует нанести лечебные успокаивающие кремы.

Кроме того, воздействие солнца может обострить различные кожные заболевания, например, акне или розацеа. УФ-лучи обладают дезинфицирующими свойствами, поэтому в случае акне они могут сначала улучшить состояние кожи, однако позднее оно опять ухудшится, поскольку солнце сушит кожу, способствуя образованию новых пигментных пятен и прыщей в местах угревой сыпи.

Если на коже наблюдается акне, во время пребывания на солнце следует выбирать солнцезащитное средство, не являющееся комедогенным, а именно, не закупоривающим поры.

B свою очередь розацеа — хроническое воспалительное заболевание кожи, проявляющееся как покраснение кожи, расширенные кровеносные сосуды и жжение кожи — может существенно обостриться под воздействием солнечных лучей, поэтому длительное пребывание на солнце для пациентов с розацеа вообще нежелательно. В случае розаце кожу следует защищать от солнца в течение всего года, и особенно летом, потому что в это время интенсивность солнца намного выше.

Проблемы с венами

В жару вены расширяются, создавая большую нагрузку на венозные клапаны, в результате чего могут возникнуть застой крови, дискомфорт и боли в ногах. Такие факторы, как монотонная, стоячая или сидячая работа, малоподвижный образ жизни, наследственность, избыточный вес, возраст и слишком тесная несоответствующая одежда также способствуют развитию проблем со здоровьем вен. Хотя варикозное расширение вен чаще поражает женщин, оно также наблюдается и у мужчин.

Чтобы избежать заболеваний вен, следует стараться как можно больше двигаться и как можно меньше оставаться в неизменной стоячей или сидячей позе. Находясь в транспортном средстве, следует воспользоваться возможностью встать или постоять, чтобы подвигаться и подвигать ногами. В жаркую погоду необходимо пить достаточное количество жидкости, избегать употребления алкоголя, пригодятся также и компрессионные носки, а профилактически можно принимать пищевые добавки для укрепления стенок вен.

Нарушения здоровья сердца

В жару кровеносные сосуды расширяются, в результате чего может понизиться артериальное давление и ускориться сердцебиение. Кроме того, при усиленном потоотделении теряются жидкость и минеральные вещества, которые важно восполнять дополнительно. Особенно важно это для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как артериальная гипертензия и сердечная недостаточность. Первыми симптомами, требующими особого внимания, являются головокружение, слабость, обморок. В таком случае сначала следует выпить жидкость, затем следует присесть или прилечь, чтобы не потерять сознание.

В жаркую погоду желательно избегать чрезмерных физических нагрузок. Ситуацию также могут усугублять употребление алкогольных напитков и чрезмерное употребление соли и кофе. В рацион следует включать достаточное количество антиоксидантов, которые легко восполнить, употребляя в пищу местную сезонную зелень — салат, лук, шпинат. Также необходима pегулярная физическая активность, но ею лучше заниматься в те часы, когда температура воздуха является комфортной, или если есть возможность находиться в тени.