16 063 отказа от вакцинации детей в течение года – много ли это? Правдивые ли это данные? В Twitter в комментариях к статье DELFI вокруг этих вопросов развернулась оживленная дискуссия. Судя по данным ЦПКЗ, именно столько в прошлом году было оформлено письменных отказов от вакцинации детей, подписанных их родителями или опекунами – они решили не делать оплачиваемые государством прививки против инфекционных заболеваний. DELFI выяснил, от каких прививок и отказываются чаще всего и почему, и какие у этого могут быть последствия.

Прежде всего родители получают информацию о прививках от своего семейного врача, а не из записей в социальных сетях или различных сайтов. Об этом говорят данные, полученные в 2015 году в ходе опроса родителей детей младшего возраста. "С тех пор прошло некоторое время, возможно, что-то и изменилось, но я все же думаю, что основной источник таковым и остался", – говорит эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Лариса Саврасова. По ее словам, в интернете родители обычно не обсуждают пользу вакцинации – все хорошее кажется само собой разумеющимся.

16 тысяч оформленных в прошлом году отказов заставили задуматься пользователей Twitter. "В 2019 году в Латвии родилось 18 589 [по данным Центрального статистического управления – Ред.] детей. Действительно ли 86,4% молодых родителей такие невежи? Сложно в это поверить. Кажется, что большая часть все же должна состоять из думающих людей, образованных и способных отличить шарлатанские бредни от научных взглядов", – так один из пользователей прокомментировал статью DELFI о смертельном случае из-за осложнения кори.

Ответ на заданный вопрос: "нет". В Латвии маленьких детей не прививают в среднем лишь в 5% случаев, а подавляющее большинство не отказывается от вакцинации. 16 тысяч отказов относятся к детям разного возраста до 18 лет, а не только к новорожденным. К тому же, один родитель может написать несколько отказов на ряд прививок – для каждого из своих детей.

"[16 тысяч отказов] — число, сильно вводящее в заблуждение, оно вырвано из контекста. Отказ нужно подписывать и в том случае, если [прививку] требуется отложить на месяц, если ребенок болеет, если не хочется делать несколько прививок в один день; и в том случае, если вышеупомянутое рекомендует врач", – заметил другой участник дискуссии.

Насморк – противопоказание к прививке?



"Насморк как таковой не является причиной для отказа от вакцинации", – говорит Лариса Саврасова. Но, безусловно, если родители так не считают, они могут отказаться от прививки. По ее словам, можно согласиться с комментарием в Twitter относительно того, что в эти 16 тысяч включены в том числе и отказы по медицинским причинам – по рекомендации врача, который определил, что есть некие противопоказания.