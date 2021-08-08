Есть ли "волшебная палочка" в лечении рака?

Хочется надеяться, что в ближайшее время будет найден инновационный прорывной метод лечения рака, который полностью избавит человечество от онкологических заболеваний, однако и в настоящее время доктора имеют большой арсенал методов воздействия на раковые клетки, который позволяет полностью излечить заболевшего человека.

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В этой статье рассмотрим стандартные медицинские методы лечения рака, а также коснемся вечного "камня преткновения" - нетрадиционной медицины.

Технология надежды

В лечении онкологических заболеваний пока нет волшебной палочки, однако по оптимистичному мнению врачей, которые занимаются инновационными методами лечения, она скоро появится. Большие ожидания врачей связаны с возможностями редактирования генома. В 2020 году Нобелевская премия по химии была вручена Эмманюэль Шарпантье и Дженифер Даудна за разработку технологии редактирования генома. В разы увеличилось количество компаний, которые ведут разработки в этой области. Чем выше конкуренция, тем быстрее скорость получения результата. Надежда, что пока нереально звучащая технология войдет в нашу жизнь совсем скоро, крепнет.

Попробую просто объяснить, в чем суть редактирования генома. В организме человека клетки делятся непрерывно, наша иммунная система следит, чтобы случайным образом мутировавшие клетки были уничтожены сразу после появления. Но иногда, в силу разных причин, в том числе из-за способности раковых клеток "прятаться" от иммунной системы, эта защита не работает. В ответе иммунной системы на опухоль участвуют лимфоциты - и врачам удалось извлечь их и генетически модифицировать, чтобы они узнавали конкретный тип раковых клеток, а затем ввести их обратно в организм человека.

Чудес не бывает

Ученые смотрят далеко вперед, рассуждают на уровне генов, а вера в "народную медицину" в лечении онкологических больных до сих пор живет. Я часто слышу, что официальная медицина — просто бизнес, и химиотерапия не лечит, а убивает, исходя из возникающих побочных эффектов после ее применения. Вероятно, иллюзия "контроля" над опухолью при применении "народных средств" возникла из-за того, что опухоли бывают разные, и рост этих опухолей разный. У кого-то опухоль не агрессивная, период роста длинный, может занять несколько лет и десятилетий. Поэтому применение нетрадиционной медицины в реальности никак не оказывает влияние на скорость деления клеток, а в обывательских советах звучит следующим образом: "Моя соседка пила эту настойку/отвар/экстракт, и у нее опухоль не росла из-за этих чудодейственных средств". При этом совете ни учитывается ни тип рака, ни стадия, ни степень агрессивности. Кроме того, врачи бьют тревогу в связи с тем, что пациенты получают токсические поражения печени и лейкопению на фоне длительного применения трав и грибов, полагая, что применение трав безопасно, забывая, что самые страшные яды имеют растительное происхождение. И, кстати, ряд медицинских противоопухолевых препаратов тоже имеют растительную основу. Обычный результат лечения "народными средствами" - упущенное время, болезнь перешла на новую стадию, организм истощен.

Стандартными методами лечения рака являются операция, химиотерапия, лучевая терапия. Однако, протоколы лечения при каждом типе рака разные. Даже при диагнозе рак молочной железы протоколов лечения несколько, при выборе конкретного протокола врачи опираются на многочисленные предварительные исследования.

Остановить и уничтожить

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Химиотерапия, пожалуй, была для меня самым сложным этапом. И первоначально, когда я только узнала, что мне предстоит, и, разумеется, сам процесс. По кадрам из художественных фильмов, фотографиям, публикуемым при сборах средств на лечение, у меня было представление о разрушительных последствиях химиотерапии и мне казалось, что я никогда не смогу после нее восстановиться. Я часто слышу, что пациенты отказываются от химиотерапии из-за подобного страха, полагаясь только на операцию. Рак распространяется на клеточном уровне, если диагностирована стадия выше первой, то атипичные клетки уже попали в лимфоузлы и начали распространяться по всему организму. Все клетки невозможно отследить и невозможно удалить ничем, кроме химиотерапии.

Действие химиотерапии можно объяснить следующим образом. Опухолевая клетка отличается от здоровой тем, что она очень быстро делится. И принцип работы классических цитостатиков, химиопрепаратов, основан на том, что он разными механизмами влияет на клетку, которая быстро делится (влияние заключается в остановке роста или полном уничтожении). Кроме раковых, в организме есть другие быстрорастущие клетки, и химиотерапия действует на них тоже. Клетки волосяной луковицы быстро делятся, поэтому побочным действием лечения является выпадение волос. Клетки крови быстро делятся и часто обновляются, поэтому, показатели крови во время химиотерапии ухудшаются, снижается количество лейкоцитов в крови. Частым побочным явлением при химиотерапии бывают диарея и стоматит, потому что клетки оболочки желудочно-кишечного тракта тоже быстро обновляются и препараты химиотерапии влияют и на них.

Личный опыт

Потеря волос, бровей и ресниц - серьезное испытание для женщин, которые проходят курс лечения. Ощутить себя привлекательной без одного из главных символов женской красоты сложно. К своей лысой "детской" голове достаточно быстро привыкаешь, научаешься подчеркивать свою привлекательность другими средствами - париками, разными головными уборами, выразительным макияжем глаз, а потом начинаешь воспринимать определенные плюсы отсутствия волос - экономия средств и времени на уход за прической и экономия средств и времени на удаление волос с остальных частей тела. Желательно, остричь свою косу максимально коротко до первой химиотерапии, чтобы не травмировать себя ковром выпадающих волос при мытье или расчесывании. Я могу поделится двумя очень вдохновившими меня вариантами "прощания" со своими длинными волосами от девушек-участниц группы взаимопомощи "Про Жить" перед химиотерапией. Одна пожертвовала свою шикарную косу в фонд, который делает парики для маленьких онкопациентов, подарив какому-то малышу свою красоту, вторая сожгла на костре, прощаясь таким образом по индийской традиции со старыми проблемами, грустными мыслями и болезнями.

Побочные явления химиопрепаратов тяжело переносятся, в первую неделю (а то и больше) после химиотерапии состояние сложное - как правило, тошнота, слабость во всем теле, отсутствие аппетита, металлический привкус во рту. Потом организм восстанавливается, появляются силы, аппетит. Моя маленькая дочка сформулировала три стадии моего восстановления после очередного курса - "мама пришла на кухню, вышла с нами погулять, повезла нас в школу и детский сад". Во время лечения препаратами сложно сохранять концентрацию, я уже писала в предыдущей статье про "химический мозг", часто появляется нейропатия, у женщин - приливы и скачки давления. Однако, врачи-онкологи советуют не прятаться от жизни, не фокусироваться только на лечении и собственном самочувствии, а как только силы возвращаются — много гулять, заниматься нетяжелой физической нагрузкой, быть активными, наполняться и вдохновляться разными красками жизни. Психологический настрой, сила духа и желание вылечится очень важны, при этом, сложно быть эмоционально стабильным весь период лечения, так как лечение занимает долгое время. Я называю всех, кто прошел химиотерапию супер-людьми, так как требуется большая выдержка и сила духа собраться и восстановится к очередному курсу химиотерапии, снова пройти свой курс и снова начать собственное восстановление. Однако испытания приводят к полной перезагрузке собственного мировоззрения, акценты расставляются на действительно важное и ценное в твоей жизни. После того, как курс химиопрепаратами заканчивается, организм начинает восстанавливаться, и, если рак побежден, силы, энергия и волосы возвращаются.

Лучевая терапия

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Часто онкологическим пациентам назначают лучевую терапию. Самое важное, что нужно о ней знать - лучевая терапия, которая проводится на медицинских установках, не превращает лечащегося в источник радиации для окружающих. Она работает с опухолевыми клетками. В процессе лучевой терапии используются лучи, такие как Х-лучи, гамма-лучи, электронные лучи или протоны. В высоких дозах излучение повреждает ДНК злокачественной клетки, что приводит к их гибели или замедлению роста. Лучевая терапия не убивает онкологические клетки с первого раза. Могут понадобиться недели, чтобы достаточно повредить клетку для ее гибели. После завершения лучевой терапии, еще определенный период времени клетки продолжают умирать. Этот процесс может продолжаться от нескольких недель до месяцев.

Лечение онкологического заболевания - сложный процесс, ведь болезнь очень непростая. Мне разные врачи во время моего лечения говорили: "Мы лечим вас так интенсивно, чтобы вы потом долго и качественно жили", и еще "Чем больше мы вам назначаем процедур, тем больше мы верим, что вы вылечитесь и проживете долгую жизнь".

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима помощь, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить". Будем признательны за любую поддержку, в том числе в виде пожертвований (реквизиты группы — здесь).