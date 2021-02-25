Как помочь сердцу восстановиться после перенесенного Covid-19

С получением все большего количества информации о Covid-19 очевидно, что заболевание может иметь весьма неприятные последствия, в том числе такие, которые свидетельствуют о кардиоваскулярных проблемах. В практику кардиолога обращаются как сениоры, так и молодые люди, переболевшие Covid-19. Фармацевт Mēness aptieka вместе с кардиологом Veselības centru apvienība Лаумой Забере обобщили советы о том, как помочь сердцу оправиться.

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"В практике я часто наблюдаю воздействие перенесенного Covid-19 на здоровье сердца и сосудов. За помощью обращаются не только уже существующие пациенты, но и те, у кого никогда прежде не было необходимости консультироваться с кардиологом", — рассказывает кардиолог Объединения оздоровительных центров Лаума Забере. Кроме того, врач признает, что возраст пациентов, болеющих Covid-19, не имеет значения — это сениоры и молодые люди.

Любой вирус в организме ищет самое слабое место. Sars-CoV-2 в основном направлен на легкие, но повреждения могут затронуть и сердце. Обязательно ли после перенесенного Covid-19 начнутся проблемы с сердцем, зависит от многих факторов, например от организма конкретного человека, от тяжести инфицирования и других. В настоящее время трудно прогнозировать, будут ли у симптомов, возникших после заболевания, долгосрочные последствия. Однако, если в результате этого вируса получен миокардит или инфаркт, существует опасение, что в будущем может образоваться и сердечная недостаточность.

Воздействие вируса

Кардиолог указывает, что воздействие вируса Sars-CoV-2 на здоровье сердца и возникновение соответствующих симптомов может быть двойным — прямым и косвенным.

Прямое влияние наблюдается в том случае, если вирус повредил внутренний слой стенки кровеносных сосудов, или эндотелий, и эти повреждения вызывают нарушения в системе сердечного кровообращения, в системе свертывания. Для Covid-19 характерно образование тромбов в легких, которые, в свою очередь, могут быть причиной инсульта, стенокардии или инфаркта. Если вирус затронул мышцы сердца, вызвав миокардит, это вызывает ускоренное сердцебиение, усталость, иногда снижение кровяного давления или повышенную температуру.

В свою очередь косвенное воздействие происходит через симпатическую нервную систему и связано со стрессом, невежеством, страхом, психоэмоциональным напряжением или даже депрессией, которую человек переживает во время болезни. Все вышеперечисленное вызывает ускоренное сердцебиение, или тахикардию. Кроме того, ощущение стресса может не только ускорять сердцебиение, под его влиянием может повыситься артериальное давление и даже возникнуть аритмия. Следовательно, в случае косвенного влияния болезни сердечные симптомы являются непосредственно вытекающими не из вируса, а из ситуации, в которой человек находится, и из того, как он эту ситуацию чувствует. У боли, которую нередко чувствуют в районе сердца, тоже может не быть органического происхождения.

Выписанные сердечные лекарства — обязательны

Если Covid-19 болеет человек, у которого уже есть какой-нибудь кардиоваскулярный диагноз и необходимо употребление ежедневных лекарств, очень важно продолжать употреблять эти лекарства как во время болезни, так и после нее.

Кроме того, две группы лекарств, предназначенных для лечения сердца и сосудов, могут даже оказать благоприятное влияние на ход болезни Covid-19. Например, есть определенные лекарства, необходимые в случае сердечной недостаточности и повышенного кровяного давления, эти медикаменты воздействуют на эндотелий, не давая вирусу его повреждать.

Вторая группа лекарств — разбавители тромбов крови, или антикоагулянты, — может облегчить ход болезни Covid-19. Медикаменты этой группы в настоящее время используют также для лечения пациентов с Covid-19 в больницах.

Итак, если врач выписал человеку лекарство и его надо употреблять ежедневно, это нужно делать и тогда, если вы заболели Covid-19, и после болезни. То же самое относится и к медикаментам группы бета-блокаторов, применяемым при определенных заболеваниях сердца. Эти медикаменты зачастую выписывают пациентам и после перенесенной болезни Covid-19, если наблюдается тахикардия, причем и при поврежденной вирусом сердечной мышце, и если у тахикардии психоэмоциональное происхождение. Только в первом случае дополнительно, скорее всего, придется использовать также противовоспалительные препараты, антибиотики, а во втором — какое-то успокаивающее лекарство, говорит врач.

Больше свежего воздуха

Важная помощь сердечно-сосудистой системе (а также дыхательной системе) для восстановления после перенесенного Covid-19 — это свежий воздух. Пара часов прогулки на свежем воздухе может заменить "усы" подачи кислорода, а если еще удастся сделать пребывание на свежем воздухе активным, например ходить с палками, это уже будет так же эффективно, как получить кислородную маску. Но двигаться с нагрузкой после болезни надо начинать постепенно. Возможно, температуры уже нет несколько дней, но для систем органов потребуется время (даже несколько месяцев), чтобы восстановить прежнее состояние.

Но если причиной симптома ускоренного сердцебиения является воспаление, физическая нагрузка нежелательна. "Воспаление должен диагностировать врач, и его нужно лечить. Если после перенесенного Covid-19 такие жалобы не проходят, обязательно надо связаться со своим семейным врачом, который в этом случае также оценит, какие анализы и обследования необходимы".

К врачу нужно обращаться:

если сердцебиение составляет 100 и более ударов в минуту;

если все еще есть нехватка дыхания, усталость;

если есть температура и особенно если в пределах дня она колеблется — утром почти нормальная, а вечером — повышенная.

Эти симптомы нужно распознать и оценить, причем чем быстрее их будут лечить, тем больше шансов, что не будет остаточных последствий. В противном случае действительно можно нажить сердечную недостаточность, предупреждает Лаума Забере.

Помощник для контроля состояния здоровья

Полезный помощник как во время болезни, так и после болезни — пульсоксиметр. Его можно использовать ежедневно для наблюдения за сатурацией кислорода в крови.

Фармацевт Линда Февралева поясняет: "Если у человека будет пульсоксиметр, то проведенные измерения помогут врачу следить за состоянием здоровья переболевшего Covid-19 пациента. Оксиметр был бы особенно важным, если есть какая-то хроническая болезнь, в том числе сердечно-сосудистое заболевание".

Видимое на небольшом экране пульсоксиметра одно число показывает сатурацию кислорода в крови, другое — пульс. Чтобы считать, что человек здоровый, сатурация кислорода должна составлять минимум 95 % и пульс — 60–80 ударов в минуту в состоянии покоя.

Обязательно надо связаться с врачом, если измерение сатурации кислорода показывает 94 % или меньше. Для точности результата рекомендуется проводить несколько измерений.

Следует помнить, что измерение пульсоксиметра является только одним критерием, важно наблюдать и оценивать все проявления самочувствия и симптомы.

Эмоциональная поддержка

Столкнуться с неизученным, опасным вирусом — тяжелое испытание, преодолеть которое, сохранив эмоциональное равновесие, способен не каждый. Поэтому очень важно поддерживать и укреплять психологическое и эмоциональное состояние — как свое, так и близких людей.

"Какие бы времена мы ни переживали, самое важное — это человек. Всеми возможными способами нужно быть рядом с теми, кто болеет, в изоляции. Если мы не можем зайти в гости, мы можем созвониться, отправить сообщение, пообщаться в социальных сетях. Человеческая поддержка, доброе слово очень необходимы, чтобы способствовать выздоровлению заболевшего человека и подставить плечо помощи в иногда нелегком восстановлении после перенесенного Covid-19. Особенно это важно для пожилых людей, которые, когда не могут встретиться со своими детьми и внуками, чувствуют себя одинокими, оставленными. Эти переживания, болезненные эмоции затрагивают здоровье сердца, могут неблагоприятно влиять на кровяное давление. Поддержка и забота необходимы каждому", — подчеркивает кардиолог Лаума Забере.