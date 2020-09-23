Когда, если не сейчас? Составляем осеннее полезное меню

Осенью есть все предпосылки, чтобы легко и без особых усилий гарантировать самое главное — питаться разнообразно, вкусно и полезно. Национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию Дзинтрой Коктой подготовили пять советов, которые подскажут, как это сделать.

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Овощи и корнеплоды



Овощи и корнеплоды в период сбора осеннего урожая невероятно ароматны и вкусны, а их пищевая ценность как никогда высока — готовьте жаркое, запекайте в духовке, варите и тушите! Добавляйте к овощам мясо или рыбу, чтобы приготовить идеальное блюдо! Дополняйте свое меню морковью и тыквой, которые богаты бета-каротином, витаминами C и B. Не забывайте и о менее популярных овощах и включайте в рацион, например, баклажаны, которые способствуют понижению холестерина. Главное не забывать, что баклажанам свойственно впитывать жиры, поэтому готовить их следует в небольшом количестве масла.

Овощной сок

Пейте тыквенный, морковный, свекольный, огуречный и томатный сок! Если этот список заставляет нахмуриться и не возбуждает аппетит, добавьте к овощам яблочно-грушевый сок или кусочек имбиря, и вы получите витаминный коктейль, который взбодрит как иммунную систему, так и обмен веществ! Только помните, что подобный сок — это не напиток, а полноценная еда, наполненная минералами и витаминами! Также стоит помнить, что не стоит отдавать предпочтение исключительно одному виду сока — включайте фантазию и готовьте соки из разнообразных овощей, корнеплодов, фруктов и ягод!

Капуста

Капуста — отличный, относительно недорогой и доступный источник витаминов осенью, к тому же ее можно приготовить различными способами. Дополняйте меню различными видами капусты: ешьте цветную капусту, брокколи, кале, дополняя блюда листьями салата или луком. Капуста — очень ценный продукт, например, одна чашка измельченных листьев кале содержит около 206 % витамина А, 134 % витамина С, 684 % витамина К и 9 % кальция от рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека.

Сделайте салат, разнообразив его соусом, или сделайте чипсы из листьев капусты — разделите листья капусты на кусочки, полейте их небольшим количеством оливкового масла, добавьте специи, морскую соль, перец и запекайте на пергаментной бумаге в духовке примерно 10-12 минут.

Осенние фрукты и ягоды

Осенью на любом прилавке можно найти сливы, дыни, арбузы, осеннюю малину, бруснику, клюкву, гранаты, яблоки и груши. Именно в эту пору они необыкновенно сочные, спелые и богаты витаминами, поэтому дополнять ими осеннее меню особенно важно. Например, малина — один из сильнейших антиоксидантов. Употребление малины помогает пополнить ресурсы энергии и стимулирует кровообращение.

В свою очередь 100 мл свежего гранатового сока обеспечивают около 16 % дневной дозы витамина С. К тому же он богат витамином B5 и является отличным источником калия. В 100 г семян граната содержится 63-78 калорий, до 12 мг кальция, 35 мг фосфора, около 260 мг калия, кроме того, этот фрукт является одним из лидеров по содержанию антиоксидантов.

У каждого фрукта и ягоды ряд достоинств, но достаточно помнить самое главное — эти продукты не только вкусные, но и полезные, поэтому их стоит включать в меню как можно чаще.

Грибы

Поход за грибами — это отличный способ совместить полезное с приятным! Лесные грибы — это диетический, вкусный и относительно специфический продукт питания для нашего культурного пространства, который мы можем использовать самыми различными способами. К тому же сам процесс сбора грибов гарантирует прогулки на свежем воздухе, поэтому это определенно стоит сделать своим осенним хобби.

Используйте в приготовлении пищи ароматные травы, наполненные летним солнцем, готовьте сладости с медом, который содержит минералы и витамины, ешьте свежие продукты, которых еще очень много. Это поможет преодолеть предстоящее темное и холодное время года.