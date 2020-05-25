Коронавирус: почему необходимость носить медицинскую маску вызывает у нас дискомфорт и как с этим справиться?

Пандемия коронавируса заставила миллионы людей по всему миру начать носить защитные маски. Кому-то это придало чувство спокойствия и защищенности от заражения вирусом, у других же ношение маски вызывает дискомфорт, беспокойство и даже чувство страха. С чем связаны эти негативные ощущения и можно ли их преодолеть?

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Когда 74-летняя Бриджит идет в супермаркет на окраине Гамбурга и видит окружающих в медицинских масках, ее охватывают неуверенность и страх.

Бриджит выросла в Германии — после окончания Второй мировой войны она, как и многие другие, была вынуждена носить маску, чтобы уберечься от токсинов и бетонной пыли, витающих в воздухе после разрушительных пожаров и бомбежек. "Детство было так давно, я и подумать не могла, что далекие события прошлого могут вернуться", — говорит Бриджит. Сейчас каждый поход в магазин в маске оборачивается для нее тяжелыми воспоминаниями послевоенного времени.

Психологи отмечают, что с начала введения карантинных мер из-за пандемии коронавируса не только пожилые, но и люди более молодого возраста начали жаловаться на то, что ношение масок вызывает у них дискомфорт, чувство тревоги, а в некоторых случаях и настоящий страх.

Необходимость надевать маску, выходя из дома или садясь в транспорт, обнажила неоднозначное, подчас диаметрально противоположное отношение к этому аксессуару. В интернете и соцсетях пылают дискуссии о том, есть ли в них польза и стоит ли их носить.

Пользователи разделились на два лагеря — сторонников и противников масок.

"Мне еще не приходилось надевать маску и, надеюсь, не придется, — говорят одни. — Со стороны выглядит ужасно дискомфортно".

"Труда не составляет носить маску, пока того требуют обстоятельства и поддержка врачей, ношу обязательно", — возражают другие.

"Меня бесит, когда я прихожу в супермаркет и вижу людей без масок, нюхающих помидоры", — встречаются и такие суждения.

Противники масок жалуются на нехватку воздуха, затруднения в общении и скованность в действиях. Сторонники же говорят, что так они чувствуют себя более защищенными, и призывают помнить о тех, кого беспечный носитель вируса может невольно заразить.