Наиболее распространенные глазные заболевания и их профилактика

12 октября отмечается Всемирный день зрения, цель которого — привлечь внимание к здоровью глаз и сохранению зрения. В повседневной жизни об этом мало кто заботится. О самых распространенных глазных заболеваниях и что мы можем сделать сами для здоровья глаз, рассказывают врач-офтальмолог Офтальмологической клиники Рижской Восточной клинической университетской больницы Мария Клинджане и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Так как уровень жизни растет, постоянно развиваются медицинские технологии и появляются возможности для выполнения различных микроопераций, можно было бы подумать, что проблем с глазами должно быть меньше. Однако во всем мире наблюдается прямо противоположная тенденция — зрение людей ухудшается.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по крайней мере у 2,2 миллиардов жителей нашей планеты имеются нарушения зрения. Конечно, не все эти нарушения — тяжелые, но растущая тенденция очевидна. Согласно статистике ВОЗ, в 2017 году нарушения зрения — тяжелые и средней тяжести — были зарегистрированы у 217 миллионов человек, а в 2050 году их прогнозируется уже около 588 миллионов, т. е. увеличение более чем в два раза.

Наиболее частые заболевания глаз

Катаракта — одна из самых распространенных причин нарушений зрения и слепоты во всем мире (до 45% всех случаев слепоты). Однако, как подчеркивает врач, такая статистика получается за счет развивающихся и других стран, где живет очень много людей, но мало ресурсов для решения этой проблемы. Важно, что вызываемая катарактой слепота обратима — катаракта успешно устраняется оперативным путем. Помочь пациентам с катарактой можно даже в достаточно запущенных случаях, хотя, конечно, результат намного лучше, если лечение было начато своевременно. За последние годы в Латвии существенно выросло число операций по удалению катаракты и государство оказывает значительно бóльшую поддержку решению этой проблемы.

Глаукома — вторая существенная причина слепоты и крупная проблема, в том числе и в Латвии. В мире в среднем глаукома встречается у 2-3% населения. Конечно, это не значит, что всех этих людей ожидает необратимая слепота. Однако нужно учитывать, что какими бы хорошими и разнообразными сегодня ни были медикаменты, хирургические и диагностические методы, возможности ранней диагностики при помощи оптического когерентного томографа (ОКТ), позволяющего намного раньше диагностировать глаукому — еще до появления дефектов в поле зрения, к сожалению, часть пациентов все равно приходит к врачу слишком поздно, когда уже наступила необратимая атрофия зрительного нерва.

Другая проблема заключается в том, что бывают такие формы глаукомы, которые даже при своевременной диагностике не поддаются ни терапевтическому, ни хирургическому лечению, и атрофические изменения в поле зрения продолжают прогрессировать. По данным ВОЗ, приблизительно в 12% случаев причиной слепоты является именно глаукома.

В наши дни все более распространенной становится возрастная склеротическая макулярная дегенерация. Считается, что с этой проблемой сталкиваются 8,7% населения нашей планеты. Она не вызывает полной слепоты, однако человек теряет возможность читать, различать буквы и узнавать лица. Конечно, рост продолжительности жизни увеличивает процент пациентов с этим заболеванием, но одновременно оно встречается у все более молодых людей. Это уже не пациенты в возрасте 85-90 лет, а 60-65-летние или даже моложе.

Есть также ряд других заболеваний, например, проблемы с сетчаткой глаза, грибковые кератиты, а также микробы, которые угрожают зрению пользователей контактных линз, не соблюдающих требования гигиены. Дистрофические изменения сетчатки может устранить ее трансплантация.

Нужно также учитывать, что заболевания глаз нередко бывают связаны с другими проблемами со здоровьем, например, с сахарным диабетом (диабетическая реинопатия), поэтому пациенты с диабетом должны особенно тщательно следить за своим зрением и регулярно посещать глазного врача.

Проблемы с глазами могут быть симптомом различных системных заболеваний, например, ревматических, туберкулеза, сексуально-трансмиссивных, у подростков — юношеского идиопатического артрита и других. Поэтому жалобы на проблемы со зрением нельзя игнорировать ни в одном возрасте.

Причины проблем со зрением

Доказано, что в случае проблем со зрением большую роль играет генетическая предрасположенность. Например, в 2/3 случаев глаукомы именно она может быть решающим фактором. На здоровье глаз существенно влияют также заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, например, сахарный диабет. Поэтому врач спросит у пациента, были ли у его родителей, бабушек и дедушек глаукома, сахарный диабет и другие системные заболевания.

Генетику мы изменить не можем, но есть ряд других факторов, которыми мы сами наносим большой вред своему здоровью. Во-первых, это курение — оно способствует развитию не только проблем со зрением, но и многих других проблем со здоровьем. Во-вторых — неправильное питание. Хотя в Латвии мы едим достаточно здоровую пищу, нездоровый рацион может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Их усугубляют ожирение, сидячая работа, малоподвижность — все эти факторы сопутствуют друг другу и существенно влияют на наше здоровье.

Еще один существенный фактор, о котором мы часто забываем, это солнечные очки. Сегодня все больше говорится о необходимости защищать глаза от ультрафиолетового солнечного света, который вреден как для сетчатки (особенно свет голубого спектра), так и для роговицы и хрусталика (может способствовать развитию катаракты). К тому же, здесь мы часто забываем о детях — им тоже следует носить солнечные очки, и не только летом, но и зимой, когда снег отражает яркий солнечный свет.

Конечно, сегодня много говорится также о том, что мы слишком много времени проводим у экранов компьютеров, смартфонов и различных других устройств. Однако сами по себе эти устройства зрение не портят. Причина кроется в неправильном уходе за глазами и организации рабочего места — правильно ли стоит компьютер, правильное ли освещение, расстояние до глаз человека, яркость и четкость изображения, не слишком ли загрязнен и не устарел экран, и, конечно, сколько времени человек проводит у экрана? К сожалению, есть люди, которые проводят за компьютером по 12 или даже 14 часов в день. К тому же, мало кто помнит, что глазам необходимо давать отдых — по крайней мере пять минут в час: не переключаться с компьютера на телефон, а смотреть вдаль, например, в окно, на небо, подчеркивает врач.

Когда нужно обращаться к врачу

Самая первая проверка зрения должна состояться уже вскоре после рождения — еще в родильном отделении необходимо проверить, нет ли у малыша врожденной глаукомы или катаракты.

Также очень важно показать глазному врачу ребенка в возрасте 2-3 лет, чтобы устранить проблему слабого зрения, вызванную рефракцией, или нарушениями фокусировки лучей, в одном или даже обоих глазах.

Врачи называют это амблиопией, когда у ребенка так называемый "ленивый глаз", в котором нарушено развитие важнейшей части сетчатки. К сожалению, в дальнейшем это состояние нельзя улучшить ни очками, ни при помощи операции. В мире проблемы рефракции являются серьезной причиной слабого зрения и даже слепоты у 124 миллионов человек. Этим людям можно помочь, если рано диагностировать проблему и подобрать корригирующие средства. Позднее, когда в 6-7 лет проводится проверка зрения перед школой, решить эту проблему и помочь ребенку может быть уже слишком поздно.

Позже, в школьном возрасте, ребенок обычно скажет сам, если у него возникнет какая-нибудь проблема со зрением. Конечно, тогда нужно немедленно обращаться к специалисту. Взрослым в возрасте до 40 лет рекомендуется хотя бы раз в пять лет для профилактики посетить офтальмолога, даже если у них нет никаких жалоб. В возрасте 40-60 лет профилактические визиты нужно совершать раз в два года, а после 60 лет — раз в год. Конечно, если в семье уже есть известные проблемы со зрением, консультироваться со специалистом рекомендуется чаще.

Людям нельзя игнорировать такие проблемы, как ухудшение или затуманенность зрения, боль или покраснение в глазу. Очень серьезным симптомом является фотофобия (боязнь света), обычно она сопровождается синдромом "красного глаза", болью, которая особенно усиливается после пальпации. Это может указывать на очень серьезное воспаление, и в таком случае нужно срочно посетить врача.

В неотложных случаях, например, при травме глаза, внезапной потере зрения, необходимо сразу отправляться к дежурному врачу, например, в медицинский центр "Бикерниеки" или больницу им. П. Страдиня. Также нужно действовать при появлении в глазу вспышек, мерцания, искр, которые являются очень серьезными симптомами.

Нередко у людей могут быть другие симптомы, например, плавающие "мушки" в поле зрения, искажение очертаний предметов, искривление прямых линий — в этих случаях также нужно обязательно посетить глазного врача.

Меры профилактики

Для поддержания здоровья глаз следует вести здоровый образ жизни. Так, например, очень важно правильно питаться и быть физически активным.

Чтобы глаза были здоровыми, нужно есть много овощей, особенно зеленых — брокколи, шпинат, капусту и другие. Очень полезны оранжевые овощи — морковь, томаты, сладкий перец, тыква, они содержат важный витамин A и каротин, необходимый для глаз.

Рекомендуется также жирная рыба, печень, жир тресковой печени, сыр.

В чернике содержатся антоцианидины, которые очень полезны для регенерации пигмента, для макулы сетчатки. Однако просто есть чернику обычно бывает недостаточно, поэтому можно применять ее концентрированные препараты — особенно в зимние месяцы, когда обычно с пищей мы получаем меньше ценных веществ.

В этот период, если есть желание и возможности, можно принимать пищевые добавки с лютеином и зеаксантином. Подойдут также витамины — антиоксиданты, например, витамин C.

Важны также витамин A, бета-каротин, витамин PP, укрепляющий стенки кровеносных

сосудов. Из минеральных веществ рекомендуются цинк и селен, который способствует усвоению витамина A.

Очень важна гигиена — дома, у компьютера, на рабочем месте, а также качество воды, воздуха, пищи. Жители должны быть информированными в вопросах здоровья глаз и профилактики зрения, и своевременно посещать врача — как при наличии жалоб, так и для профилактики.

Совет фармацевта

В аптеку к фармацевту люди обращаются как в острых, так и в хронических случаях. К первым относятся травмы, жалобы на выделения из глаз или первые аллергические симптомы — зуд, чувство жжения в глазах или слезоточивость. В таких случаях пациенту всегда советуют проконсультироваться со специалистом. Среди хронических проблем можно упомянуть усталость или напряжение глаз и более ярко выраженные жалобы на слезоточивость, которые чаще всего бывают у людей, работающих за компьютером. Тогда для профилактики можно применять капли для увлажнения глаз, натуральные пищевые добавки и средства для гигиены глаз, например, салфетки для ухода за веками.

В связи с развитием современных технологий почти каждый из нас проводит определенное время у экрана телевизора или компьютера, не говоря уже о ежедневном пользовании смартфоном, что также влияет на наше зрение. В итоге очень часто развивается синдром "сухого глаза", особенно у офисных работников, которые проводят весь рабочий день у компьютера. Тем, кто носит контактные линзы, рекомендуем капли для глаз без консерванта, которые можно использовать, не вынимая контактные линзы из глаз.

Некоторые капли нельзя применять, когда в глазу находится контактная линза. Если возникли жалобы и покраснение глазного яблока, использовать контактные линзы нельзя ни в коем случае.

Также синдром "сухого глаза" могут вызвать сухой воздух, отопление или, например, гормональные изменения. Рекомендуются так называемые "искусственные слезы", которые не только увлажняют глаза, но и способствуют восстановлению клеток. В случае ярко выраженных симптомов капли назначает офтальмолог: после оценки симптомов он подберет для пациента глазные капли без консервантов, с различными физическими свойствами, антибактериальные или гормональные.

Для общего здоровья глаз можно применять пищевые добавки с экстрактом черники –природным антиоксидантом, лютеином и зеаксантином, которые могут замедлить такие признаки старения глаза, как катаракта и макулярная дегенерация, цинком, участвующим в образовании глазного пигмента — меланина и, конечно же, жирные кислоты Омега-3, обеспечивающие правильное функционирование сетчатки.