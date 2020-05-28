Опрос: 89% жителей Латвии сталкиваются с нарушениями сна

Приблизительно треть жизни человек проводит во сне, однако в Латвии 89% жителей сталкиваются с бессонницей или нарушениями сна. Чаще всего ночью они спят по 7 часов. Таковы результаты Мониторинга здоровья BENU Aptieka. Подробнее их комментирует семейный врач Зане Зитмане.

Человек на может обойтись без сна, поскольку это одна из его физиологических потребностей. Во сне организм отдыхает, происходит обработка полученной днем информации, важнейшая из которой сохраняется, а ненужная стирается, или забывается. Психическая деятельность, связанная с сознанием, выключается, и в организме активизируются внутренние процессы восстановления и накопления необходимых веществ.

Длительное недосыпание (не менее 3 месяцев) ослабляет иммунитет, повышает риск различных заболеваний — от вирусов до болезней сердца, диабета и других проблем.

Недостаточный сон означает, что организму не хватает времени, чтобы восстановиться, в результате появляется слабость, становится трудно сосредоточиться, возникают ярко выраженные колебания настроения и подавленность.

Сколько часов рекомендуется спать



Продолжительность сна у каждого может быть индивидуальной, однако в среднем взрослому человеку необходимо спать 7-8 часов в сутки. У пожилых людей продолжительность сна может быть меньше — около 5-6 часов.

На то, сколько сна требуется каждому человеку, влияют не только его физиологические потребности, но и характер работы (физическая или умственная), физическая активность и другие факторы.

Согласно результатам Мониторинга здоровья, именно люди более старшего возраста указали, что спят меньше: 22% опрошенных в возрасте 64 — 75 лет отметили, что каждую ночь спят 6 часов или меньше, а в возрастной группе 18 — 24 лет такой ответ дали 14%.

66% респондентов в возрасте от 64 — 75 лет просыпаются каждую ночь или почти каждую ночь, чтобы сходить в туалет или попить. В возрастной группе 55-63 лет этот показатель составляет 46%, в возрасте 45 — 54 лет — 26%, среди жителей в возрасте от 35 — 44 лет — 22%, а в возрастных группах 25 — 34 лет и 18 — 24 лет — соответственно 17% и 13%.

Какие факторы влияют на качество сна

На качество сна влияет несколько факторов. Самое важное — это сколько времени отводится на сон. Есть люди, которые не могут выспаться, если они не легли спать вовремя, другие же чувствуют себя лучше, если поздно ложатся спать и поздно встают.

Незадолго до отхода ко сну рекомендуется совершить прогулку на свежем воздухе. Желательно также перед сном соблюдать определенные ритуалы, например, почитать книгу, чтобы организм уже заранее расслабился и было легче заснуть.

Очень важно каждый день (включая выходные) просыпаться и ложиться спать в одно и то же время. Большое значение имеют также условия, в которых человек спит: матрас и подушка должны быть удобными и приспособленными к индивидуальным потребностям, в комнате должно быть темно и тихо, желательно, чтобы температура воздуха была 18°C.

Что касается режима сна, то 40% участников опроса ложатся спать около 23:00, 25% — около 24:00, 21% — около 22:00, 9% — в 01:00 или позже, а 3% — в 21:00 или раньше.

36% ответили, что обычно просыпаются около 07:00, 31% — около 06:00, 14% — около 08:00, 10% в 05:00 или раньше, а 7% просыпаются в 09:00 или позже.

Что не рекомендуется делать перед сном



Во второй половине дня не следует употреблять напитки, содержащие кофеин (кофе, крепкий чай, энергетические напитки).

За час до сна не рекомендуется смотреть в экран телефона или монитор компьютера, так как исходящий от них голубой свет мешает естественной выработке организмом гормона сна — мелатонина и может вызвать трудности с засыпанием. Не рекомендуется также смотреть телевизор или играть в видеоигры.

Перед тем, как лечь спать, не следует переедать, так как это не только будет мешать заснуть, но и создаст повышенную нагрузку на пищеварительную систему, которой ночью также нужно было бы отдохнуть, а не работать в усиленном режиме.

В мире все большую популярность приобретают различные умные устройства, которые позволяют измерять качество сна и следить за его циклами. 22% респондентов следят за качеством своего сна с помощью измерителя активности или спортивных часов (6% делают это регулярно, 6% — иногда, а 10% — редко). Чаще всего за качеством сна с помощью различных умных устройств следят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.