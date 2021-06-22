Советы диетолога, как приготовить правильный шашлык и гарнир к нему

Какое Лиго без вкусного поджаристого шашлыка, пива и тминного сыра? Хотя еда — не главный, но немаловажный атрибут праздника. Специалист по питанию Лиене Сондоре рассказывает, как сделать праздничные блюда полезными и не навредить своему здоровью.

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Шашлык может содержать канцерогенные вещества, если его приготовить неправильно

Чтобы сделать мясо мягче, используется маринад. Тем не менее, лучше отказаться от заправки в виде высококалорийного майонеза и острого уксуса, отдав предпочтение маринаду из специй, кефира, фруктового сока, газированной воды или даже лимона, добавив немного растительного масла.

Выдерживать в маринаде шашлык нужно не долго и лучше не использовать алюминиевую посуду (под воздействием кислот алюминий может растворяться и попадать в пищу, а также портит вкус блюда).

Мариновать мясо нужно обязательно: при жарке мяса на углях образуются канцерогенные соединения — полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). ПАУ повышают концентрацию свободных радикалов в тканях человеческого организма, что в свою очередь увеличивает вероятность развития рака. Он образуется в момент, когда жир с мяса попадает на угли. С дымом он поднимается и оседает на поверхности мяса, накапливаясь в достаточно приличных количествах. Один из способов остановить образование вредных для организма соединений — применить химические вещества, называемые антиоксидантами. Маринад является тем самым антиоксидантом, который защищает мясо.

Но важно соблюдать еще одно правило: шашлык должен быть запечен, а не сожжен.

Какое мясо выбрать? Все зависит от вкусовых пристрастий и состояния здоровья

Если у человека есть проблемы с обменом веществ, заболевания сердца и сосудов, подагра и другие нарушения здоровья, то предпочтение лучше отдать шашлыку из лосося и форели. А если вы недавно перенесли операцию, сидите на специальной диете в соответствии со своим

диагнозом, то лучше не рисковать и в праздник все же отдать предпочтение привычной еде: есть много альтернативных рецептов овощных и сырных блюд, а также зерновых и напитков. Шашлык тоже можно сделать овощной.

Врачи говорят, что нельзя есть за два часа до сна, а если собираешься не спать всю ночь, то не так важно время, как объемы.

Праздник Лиго — это возможность побыть вместе с друзьями, провести ночь в движении, петь песни, танцевать, а не сидеть за столом всю ночь напролет. Максимум, который можно съесть за ночь — 100-150 граммов шашлыка, а не целый килограмм.

Чтобы не переедать, лучше всего заранее спланировать, что будет на праздничном столе, кто что принесет — кто-то, допустим, тминный сыр, другие — испекут пирог с ревенем.

Шашлык лучше всего сочетать с зеленью и легкими салатами

Также можно просто с овощами — сейчас сезон кабачков, помидоров, молодых огурчиков, баклажанов, сладкого перца. Можно в домашних условиях испечь хлеб на закваске.

Картофель лучше всего есть запеченный. Если все же хочется отведать "тяжелые салаты" — с майонезом и сметаной, то нужно помнить: такие на свежем теплом воздухе могут храниться недолго, поэтому для них лучше использовать переносную сумку-холодильник.

Во избежание аллергии и несварения желудка лучше употреблять хорошо знакомую еду, не перебарщивать с новыми блюдами. Заранее продумайте меню, если планируете праздновать на открытом воздухе: какие продукты взять с собой, если нет возможности положить их в холодильник.

Детям не стоит налегать на чипсы, сладости и газированные напитки

Хотя очень часто именно они предлагаются к праздничному детскому столу. Лучше заменить эти лакомства сладкой соломкой из морковки, кукурузой, огурчиками и помидорами черри, и другими полезными продуктами. Иначе праздник для ребенка может закончиться

неприятностями в виде болей в животе и диареей. И не забывайте про воду: никакая газировка не заменит обычную и так нам необходимую H2O.