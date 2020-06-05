Три правила, как следует замерять температуру

Глава шанхайской экспертной группы по лечению Covid-19 Чжан Вэньхун подчеркивает: замерять температуру нужно, согласно трем правилам, пишет со ссылкой на "Новости Mail.RU" портал MEDdaily. Это особенно важно в условиях распространения коронавируса.

По словам эксперта, измерения не будут точными, если, к примеру, датчик бесконтактного термометра наводить на руку. А вот измерение температуры в области лба отличается точностью.

При этом не стоит замерять температуру сразу после приема пищи. В это время она, как правило, на полградуса выше обычного. Повышают температуру и физические нагрузки.

Идеальное время замера температуры — минимум через час после приема пищи и минимум через 30 минут после физической нагрузки.

К слову, российские инженеры разработали термометр-наклейку для дистанционной передачи данных о температуре тела на смартфон. Чтобы система работала, телефон с приложением должен находиться на расстоянии не более 50 метров от наклейки-термометра. Устройство не токсично и не содержит ртути. Прибор сможет работать без подзарядки в течение года.