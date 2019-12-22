Три шокирующе прекрасных факта о грудном молоке

Порой мама, кормящая ребенка грудью, даже не подозревает о том, что ее организм каждую минуту совершает неимоверно прекрасные метаморфозы, создавая из крови молоко, в котором более 2000 компонентов, и до сих пор не все изучены. Представьте, геном человека изучен, а состав молока до сих пор еще нет! Но каждое новое исследование поражает тем, насколько природа продумала поддержку организмов малыша и мамы в процессе грудного вскармливания. Расскажу пару интересных вещей, которые восхищают.

Стволовые клетки

Они есть в грудном молоке и их работа в регенерации организма бесценна. Ученые выяснили, что стволовые клетки, попав в организм детеныша, мигрируют в разные ткани органа, в который они попали. Например, стволовые клетки, попавшие в головной мозг, превращаются в нейроны мозга.

Доказано уже то, что стволовые клетки молока встраиваются в почки, печень, сердце, поджелудочную железу, мозг, тимус (мощное оружие иммунитета) ребенка. При этом стволовые клетки вырабатываются с двойной целью. Они еще и "ремонтируют" сломавшиеся клетки молочной железы мамы. Сейчас идут все новые и новые исследования на эту тему.

Противораковый эффект



Ученые обнаружили, что в желудке грудничка образуется комплекс альфа-лактальбумина (сывороточный белок грудного молока) и олеиновой кислоты, обладающий противораковым действием. Этот комплекс получил название HAMLET. Аббревиатура "Human Alpha-Lactalbumin Made Lethal to Tumor Cells" означает "Человеческий альфа-лактальбумин, ставший смертельным для раковых клеток". При этом комплекс не причиняет вреда нормальным клеткам. Его используют уже сейчас в самых современных противоопухолевых препаратах. Для взрослых это дорогостоящее лечение, а мама дарит это сокровище своему ребенку с каждым кормлением, порой, не подозревая об этом.

Защита от кариеса

"Иммуноглобулины IgА и IgG, содержащиеся в грудном молоке способны сдерживать рост S.Mutans (бактерия, вызывающая кариес). Также S.Mutans очень чувствительна к бактерицидному действию лактоферрина — основного компонента грудного молока", — говорит всемирно известный стоматолог Брайан Палмер, который потратил около 30-ти лет на изучение деформаций полости рта. Его исследования очень интересно изучать.

А еще один известный доктор Кевин Бонд после проведенных исследований заключил следующее: "Совершенно необходимо, чтобы дантисты понимали важность длительного грудного вскармливания… с помощью соблюдения определенных режимов кормления большинство заболеваний полости рта у детей можно почти полностью предотвратить (кариес, гингивит, неправильный прикус и пр.)". Современные исследований подтверждают все эти вещи.

Не устаю рекомендовать книги Ирины Рюховой "Еда. Сон. Любовь", "200 вопросов о кормлении грудью", "Ваш грудничок старше года" для прочтения всем мамам грудничков. И беременным девушкам первые две книги также актуальны.

Благодарю команду профессионалов за предоставленную информацию.

Завершить статью хочу приглашением будущих мамочек на свой семинар "Грудное вскармливание и уход за новорожденным. Гармония с первых секунд", который состоится в Риге 15 января. Подробнее обо всем можно узнать, связавшись со мной в Instagram или в Facebook.

Успешного грудного вскармливания вам, дорогие мамы, в том числе и в период праздников!