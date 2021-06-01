Валентина Николаева: "Я не борюсь с раком, а просто живу и принимаю"

Валентине 28 лет. Она родилась в Лудзе, но десять лет назад переехала в Даугавпилс. У нее два профессиональных образования — специалист гостиничного сервиса и туристический консультант. В 2018 году Валентина поступила в Даугавпилсский университет на филолога и параллельно занялась флористикой. Работала в цветочном магазине Latvijas Roze. В октябре 2020-го узнала о том, что у нее рак груди.

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Девушка прошла восемь курсов химиотерапии, лишилась волос, а в апреле этого года перенесла операцию по удалению левой груди, после чего узнала, что у нее третья стадия.

Но сейчас Валентина говорит, что болезнь дала ей второй шанс для знакомства с собой и помогла переосмыслить многие вещи.

В рамках проекта портала Chayka.lv "Люди в городе" она рассказала о последствиях химиотерапии, о пути принятия болезни и новой себя, о том, почему благодарна за этот опыт и про фотосессию, которая помогла ей увидеть себя настоящую.

Также рассказала о том, как близкие могут поддержать человека с онкологией и чего делать не нужно. Посмотрите это очень важное и трепетное интервью.