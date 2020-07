Всемирный день борьбы с гепатитом: как вы можете позаботиться о здоровье своей печени

Каждый год 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. О том, как распространяются вирусные гепатиты и как мы можем защитить от них свою печень, рассказывают инфектолог и гепатолог Иева Толмане и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Печень — наш самый большой внутренний орган, у взрослого человека он весит около 1,5 кг и по своим функциям напоминает настоящую фабрику", — говорит инфектолог и гепатолог, заведующая отделением заболеваний печени стационара Латвийский инфектологический центр Рижской Восточной клинической университетской больницы, ассоциированный профессор медицинского факультета Латвийского университета Иева Толмане.

Печень непрерывно вырабатывает множество необходимых организму белков, помогает обеспечивать свертываемость крови, производит холестерин. Очень важной функцией печени является метаболизация. Это значит, что вещества, которые больше не нужны человеку, печень преобразует в конечные продукты, которые затем с желчью или через почки с мочой выводятся из организма.

Печень также создает большие запасы на черный день. Например, жирорастворимые витамины, гликоген, который организм в случае нагрузки или стресса превращает в простой сахар — глюкозу и запускает в кровь, чтобы человеку хватало энергии. Печень накапливает также жир — в качестве резерва. "Всего печень выполняет около 500 различных функций, но все эти функции мы еще не знаем! Поэтому очень важно, чтобы печень была здоровой и работоспособной. Однако иногда печень воспаляется, и на это есть много разных причин", — добавляет врач.

Вирусные гепатиты

Гепатолог поясняет, что в настоящее время известны многие вирусы, вызывающие воспаление печени или гепатит, и два из них — A и E — распространяются фекально-оральным способом, т. е. посредством грязных рук. Человек получает эти вирусы с зараженной пищей или с грязной водой, и они попадают в печень. И вирусный гепатит A, и E проявляются одинаково, но многое зависит также от того, сколько возбудителей инфекции попадает в человеческий организм.

При некоторых формах заболевания воспаление печени сопровождается желтушностью, при других — нет. В таких случаях у человека 1-2 дня может быть слегка повышенная температура — около 37,5 градусов, отмечается усталость, тошнота. Поноса нет, но не хочется есть, и такие симптомы сохраняются до 1 недели, после чего дурнота проходит. От вирусного гепатита A есть вакцина.

"Взрослым я бы порекомендовала комбинированную прививку — против вируса A и B, так как в Латвии 3% жителей являются хроническими носителями вируса, при этом сами они здоровы или инфекция у них не проявляется клиническими симптомами, однако они могут заразить других", — поясняет Иева Толмане.

Вирус гепатита B может передаться как половым путем, так и через кровь, при употреблении наркотиков, нанесении татуировки нестерильными иглами, а также при несоблюдении универсальных правил стерилизации. В отличие от гепатита A, у которого максимальный инкубационный период составляет 50 дней, но обычно длится до 2 недель, инкубационный период гепатита B очень продолжительный — 3 или 4 месяца, а может быть даже полгода.

Для гепатита B характерно, что с желтушности заболевание только начинается, а не заканчивается ею, как при вирусе гепатита A, и дожелтушный период длится дольше — 2-3 недели, когда человека тошнит, у него повышается температура, наблюдаются общая слабость и боли в крупных суставах. Как только появляется желтушность, боли в суставах проходят.

Вирус A не вызывает хронического гепатита, но приблизительно у 5% людей, заболевших вирусным гепатитом B в острой форме, заболевание переходит в хроническое, а у 1% развивается недостаточность клеток печени. Это значит, что ткани печени очень стремительно разрушаются. Таким образом, если печень "загублена", функция вывода токсинов из организма прекращается и никакая заместительная терапия не помогает. Нужно делать срочную пересадку печени — других возможностей спасти человека нет.

Вирус B чрезвычайно живуч во внешней среде. При кипячении он погибает за 45 минут. С 1996 года вакцина от гепатита B включена в календарь иммунизации латвийских детей — проводится вакцинация новорожденных.

Также гепатит вызывает вирус C, затрагивающий главным образом людей репродуктивного возраста, так как этот вирус распространяется в основном при внутривенных инъекциях наркотиков грязными шприцами, в ходе косметических манипуляций (татуировки, пирсинга, маникюра), реже — во время врачебных манипуляций и половых контактов. "Лишь у каждого десятого инфекция протекает в виде острого воспаления печени с начальной стадией: неделю наблюдаются симптомы, напоминающие грипп, человек чувствует себя как после отравления, после чего появляется умеренная желтушность. Можно сказать, что этим людям повезло, так как инфекцию у них можно выявить сразу и за 2-3 месяца вылечить современными медикаментами. "Процент вылечившихся высок — около 90-97%", — говорит гепатолог. — Но проблема в том, что многие вовсе не знают, что заразились вирусом гепатита C. Заболевание не было диагностировано, так как отсутствовали клинические симптомы и целенаправленное обследование для его выявления не проводилось. Эти люди и являются источником инфекции. Самая эффективная профилактика — выявить и вылечить этих людей, так как, если вирус в крови у них больше не находится, то механизма распространения заболевания больше нет".

Профилактика заболеваний печени

Фармацевт Занда Озолиня дает советы по профилактике различных вирусных гепатитов и для поддержания здоровья печени.

Гепатит A распространяется главным образом через зараженную пищу или воду. Поэтому для его профилактики важно тщательно мыть руки как до, так и после еды, а также обеспечивать правильное приготовление и хранение пищи. Путешествуя, пейте только бутылочную воду и старайтесь не есть фрукты и овощи, которые, возможно, были помыты загрязненной водой. Если вы отправляетесь в местность, где распространен гепатит A, желательно проконсультироваться с врачом о возможностях вакцинации.

Для профилактики гепатита B и C важно снизить риск передачи инфекции. Нужно быть ответственными и откровенными в отношениях со всеми своими сексуальными партнерами и во время полового акта пользоваться барьерным методом контрацепции, например, презервативом. Соблюдая личную гигиену, пользуйтесь только своей зубной щеткой, бритвенными принадлежностями и инструментами для маникюра. Ни в коем случае не пользуйтесь грязными, использованными иглами! Если хотите украсить себя татуировкой, желательно убедиться в стерильности татуировочных инструментов. Как и в случае с гепатитом A, от гепатита B можно сделать прививку, а вот от гепатита C прививки нет. Наибольший риск заболевания гепатитом B и C — у больных ВИЧ, так как их организм меньше способен бороться с инфекцией.

Профилактические анализы, или скрининговые тесты, рекомендуются лицам с высоким риском заражения: пациентам, которым делалось переливание крови, длительный диализ, употреблявшим медикамент внутривенно, а также работникам здравоохранения, контактирующим с острыми предметами и биологическими жидкостями, после татуировки или пирсинга, лицам с несколькими сексуальными партнерами, пациентам с заболеваниями печени, а также тем, кто планирует поездку в страну с высокими показателями заболеваемости гепатитом B.

Для общего здоровья печени рекомендуется ограничить потребление алкоголя, регулярно заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться, потребляя меньше жирного и больше клетчатки, регулярно наблюдать за весом тела. Также рекомендуется делать прививки и не принимать пищевых добавок, которые могут содержать тяжелые металлы. Рекомендуется также бросить курить. Нужно также учитывать, что у пациентов, у которых наблюдается повышенное давление в сочетании с повышенным уровнем холестерина и сахара, возможен метаболический синдром, который создает риск заболевания жировым гепатозом.