"Я плакала утром, днем и вечером". Пять стадий психологических реакций на онкологический диагноз

В течение лечения онкологического заболевания пациент проходит сложные психологические этапы восприятия своего диагноза от шока, отрицания, гнева, торга, депрессии к принятию и смирению. Подробнее об этом DELFI Woman рассказала ведущая группы взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" Юлия Шкарапут.
Модель Кюблер-Росс (пять этапов принятия смертельной болезни пациентом) была сформулирована в 1969 году, я с ней познакомилась в 2017-м, когда узнала свой онкологический диагноз и меня психологически "штормило". Эта модель принятия относится не только к тяжелым диагнозам, но также к любым сложным психоэмоциональным жизненным ситуациям.
Психолог во время моей психотерапии ступенями нарисовал эти стадии на бумаге и сказал, что мне станет значительно легче, если я смогу психологически прийти от шока и отрицания к стадии смирения или принятия собственного диагноза.
Шок. Отрицание и изоляция
В тот момент, когда я получила результаты своих обследований — ультросонографии и маммографии, я не поняла ни слова, даже понятного, но пугающего слова "рак" в этих заключениях не было. Было слово "новообразование" или непонятное "Сa gl.mammmae dxt.susp.
Между визитом к онкологу и получением результатов обследований есть временной промежуток. В этот промежуток я осуществляла мучительные поиски информации и расшифровывала медицинские заключения в интернете, никак не могла примерить прочитанное на себя и плакала. Я плакала утром, днем и вечером, скрывая от детей свои слезы, плакала, глядя на смеющиеся семьи, потому что они были счастливы, а я уже никогда не буду, плакала на пляже у моря, думая, что я в последний раз вижу морской пейзаж, давилась слезами, когда целовала детей в макушки.
Однако внутри у меня было ощущение, что во время визита к доктору он скажет, что ничего похожего на онкологию у меня нет. Я побывала у трех разных специалистов, выслушала трижды подтверждение поставленного диагноза и определилась с лечащим врачом. Я считаю, что важно испытывать доверие к доктору, оно возникает, когда специалист компетентен и может дать полную информацию о диагнозе, четко опишет предусмотренный для данного заболевания протокол лечения, сможет ответить на все заданные вопросы.
Несмотря на доверие доктору, во время визитов к нему, я как будто падала в пропасть от шока узнавания, забывала сказанное, теряла связь с реальностью. Дома я полностью замыкалась в себе, боясь произнести услышанное близким. Потом я прочитала, что это типичные характерные состояния для первого этапа шока и отрицания. Именно на этом этапе не хочется ни с кем контактировать, разговаривать, делиться, признаваться в болезни.
Отрицанием того, что поставленный диагноз верен, человек теряет драгоценное, с точки зрения онкологического диагноза, время. За время, пока я доказывала, что я не могу болеть онкологическим заболеванием, моя опухоль росла и распространялась по организму, достигнув размеров второй стадии с распространением в лимфатические узлы.
Специалисты пишут, что из-за испытанного шока и отрицания собственного диагноза, многие люди отказывались от лечения.
Для помощи себе в этой ситуации психологи советуют:
1) признать и не сдерживать в себе отрицательные эмоции, это нормально их испытывать в любых жизненных трудностях;
2) эмоции нужно выражать — плакать, злится, возмущаться;
3) важно не держать в себе полученную травмирующую информацию — в голове она выглядит несформулированным клубком вращающихся в панике мыслей. Поговорите с тем, кто сможет вас выслушать — близкие, друзья, психолог, группа взаимопомощи. Своим проговариванием, вы сформулируете, что вас страшит больше всего, определите дальнейшие шаги, выскажите переполняющие вас эмоции. Понятный план действий успокаивает и придает силы.
Как правило, на этом этапе, несмотря на желание уединиться и не признаваться никому в своей болезни, возникает необходимость сказать о своем онкологическом диагнозе близким людям. Тем, которые будут с вами рядом во время лечения, и заметят ваши физические изменения. Особенно это касается вопроса, говорить ли детям о своей болезни. Психологи советуют не скрывать от ребенка процесс лечения, сказать просто, спокойным тоном, исключительно факты без прогнозов, факты озвучить соответственно возрастному пониманию ребенка.
Для моей дочки 3 лет информация была такая — "мама заболела, она будет лечиться, у нее выпадут волосы от лечения, маме нужно больше отдыхать, но это нормально". Если не рассказать ребенку правду, он будет видеть и чувствовать, что происходит что-то непонятное, возможно страшное, а также может приписать себе вину за ваше новое состояние.
Гнев
После того, как диагноз поставлен, и невозможно дальше отрицать очевидное, заболевшего переполняют гнев, раздражение, обида, зависть и отторжение к здоровым людям.
Вопросы, который задавала я, и которые часто поднимались в группе взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить": "Почему я? За что?" Мысленно прокручиваются все варианты собственного неправильного поведения, анализируются любые травмирующие события, ищутся виноватые люди или жизненные обстоятельства, которые довели до болезни.
На этой стадии я была очень уязвима, любое слово ранило, раздражало или вызвало агрессию, я была чувствительной к реакциям и комментариям близких, врачей и окружающих. Было ощущение непонимания моего состояния и глубины переживаемых чувств. Меня раздражали часто повторяемые слова поддержки — "держись", "все будет хорошо". Бесил излишне сочувствующий взгляд, как будто уже с признаками умирания на лице и теле. В этот момент происходит или сплочение, или разделение с близкими, друзьями и родственниками.
На этом этапе мне помогло и поддержало ведение собственного дневника мыслей, событий и эмоций. На его страницах я могла выплескивать все накопившиеся негативные и яростные чувства и эмоции, не конфликтуя и не выливая все на окружающих, которым тоже непросто, потому что они проходят собственный травмирующий путь близких онкологического пациента.
Психологи рекомендуют выражать негативные эмоции приемлемыми для вас и окружающих способами. Если позволяет состояние — заниматься спортом, генеральной уборкой, физической работой в саду, долго и активно гулять, рвать старые газеты и журналы, записывать короткие тексты, рисовать.
Торг
Этот этап довольно непродолжительный. Я пыталась "договориться" с болезнью, так как я "хорошая послушная девочка". Я была уверена, что правильное поведение вознаграждается. Я мысленно торговалась за каждый этап своего лечения со своей судьбой, собственным ангелом-хранителем. Я думала, что пройду операцию, но она будет незаметной и легкой, и на этом мое лечение закончится. Привыкала к мысли, что будет химиотерапия, но торговалась, что у меня не выпадут волосы и мне будет легко ее перенести. Торговалась, что лучевая будет 7, ну максимум 14 раз, а не 32, как у меня.
На этом этапе мысли действуют в таком формате: если я буду делать правильные действия, то я смогу магическим образом избавиться от болезни, или, как минимум, уменьшить объем лечения. Например, если я буду усердно замаливать свои грехи, или я всех прощу, или попрошу прощения за все, или я буду есть куркуму или пить настойку чеснока, или приобрету некий амулет, то смогу вернуть себе здоровье.
На этом этапе очень легко стать жертвой этих мошенников, так как страшно признать и принять весь длинный путь лечения и изменения своего внешнего вида, физического состояния, легче поверить в пустые обещания.
На этом этапе важно найти внутренний смысл для чего ты лечишься — это может быть желание увидеть детей взрослыми, вера в Бога, осознание ценности каждого дня жизни, пусть и в лечении, желание завершить неоконченные замыслы. Я помню свое осознание, что я не хочу закрыть глаза, не проснуться завтра, не увидеть детей, солнце, окружающий меня мир.
Депрессия
Этот этап обычно наступает в середине лечения, когда пройден долгий путь, но впереди еще многое предстоит перетерпеть и пережить.
Каждый курс химиотерапии побочными эффектами сильно влияет на физическое и на эмоциональное состояние. Нужно найти в себе силы, чтобы восстановиться, но все потраченные усилия направлены лишь на то, чтобы снова принять курс химиотерапии. Такой тяжелый монотонный цикл может быть от 6 до 12 месяцев, и это не может не вызывать апатию, опустошенность, бессмысленность усилий и отсутствие мотивации.
Но стадия депрессии — это, пожалуй, самая парадоксальная фаза. Только выстрадав и максимально прожив все сложные, пугающие чувства и состояния этой фазы, можно психологически обновиться и перейти к принятию своего диагноза и последствий лечения, понять истинные жизненные ценности, смягчиться к себе и близким, полюбить жизнь не за материальные символы и достижения, а за сам факт.
Нужно и можно просить о помощи, в том числе и психологической, даже медикаментозной, чтобы помочь себе не сдаться и не опустить руки.
Психологи советуют:
- переключаться и заниматься монотонной приятной работой или хобби;
- говорить себе комплименты и хвалить себя за маленькие свершения и достижения;
- благодарить себя в конце дня за прожитый день;
- устраивать себе праздники и дарить подарки;
- посещать выставки, участвовать в любой позитивно наполняющей активности;
- делиться чувствами и просить поддержки.
Смирение. Принятие
Мне не нравился термин "Смирение", смирение казалось мне равнодушным отношением к любым поворотам своего жизненного пути. Мне казалось, что в этом слове нет активной позиции, нет борьбы и сопротивления. Но лишь через долгое время я поняла истинный смысл этого слова — бессмысленно тратить энергию и силы на то, что изменить не в состоянии.
С болезнью и ограничениями, ею наложенными, мы можем только смириться, принять ситуацию такой, какой она есть.
Да, у меня онкологическое заболевание, возможно хроническое, и я с ним живу. Всю свою энергию, задор и силы нужно направить на наполнение своей жизни эмоциями, событиями и благодарностью за сам факт жизни, несмотря ни на какие ограничения и собственные особенности. В то же время важно быть активным и информированным пациентом, разбираться в своем диагнозе и лечении, задавать вопросы докторам, понимать собственные особенности и ограничения.
Для эмоциональной поддержки, для того, чтобы можно было выразить любые охватившие чувства на любом этапе принятия, я приглашаю в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить".