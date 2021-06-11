"Я плакала утром, днем и вечером". Пять стадий психологических реакций на онкологический диагноз

Отрицанием того, что поставленный диагноз верен, человек теряет драгоценное, с точки зрения онкологического диагноза, время. За время, пока я доказывала, что я не могу болеть онкологическим заболеванием, моя опухоль росла и распространялась по организму, достигнув размеров второй стадии с распространением в лимфатические узлы.

Специалисты пишут, что из-за испытанного шока и отрицания собственного диагноза, многие люди отказывались от лечения.

Для помощи себе в этой ситуации психологи советуют:

1) признать и не сдерживать в себе отрицательные эмоции, это нормально их испытывать в любых жизненных трудностях;

2) эмоции нужно выражать — плакать, злится, возмущаться;

3) важно не держать в себе полученную травмирующую информацию — в голове она выглядит несформулированным клубком вращающихся в панике мыслей. Поговорите с тем, кто сможет вас выслушать — близкие, друзья, психолог, группа взаимопомощи. Своим проговариванием, вы сформулируете, что вас страшит больше всего, определите дальнейшие шаги, выскажите переполняющие вас эмоции. Понятный план действий успокаивает и придает силы.

Как правило, на этом этапе, несмотря на желание уединиться и не признаваться никому в своей болезни, возникает необходимость сказать о своем онкологическом диагнозе близким людям. Тем, которые будут с вами рядом во время лечения, и заметят ваши физические изменения. Особенно это касается вопроса, говорить ли детям о своей болезни. Психологи советуют не скрывать от ребенка процесс лечения, сказать просто, спокойным тоном, исключительно факты без прогнозов, факты озвучить соответственно возрастному пониманию ребенка.

Для моей дочки 3 лет информация была такая — "мама заболела, она будет лечиться, у нее выпадут волосы от лечения, маме нужно больше отдыхать, но это нормально". Если не рассказать ребенку правду, он будет видеть и чувствовать, что происходит что-то непонятное, возможно страшное, а также может приписать себе вину за ваше новое состояние.

Гнев

После того, как диагноз поставлен, и невозможно дальше отрицать очевидное, заболевшего переполняют гнев, раздражение, обида, зависть и отторжение к здоровым людям.

Вопросы, который задавала я, и которые часто поднимались в группе взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить": "Почему я? За что?" Мысленно прокручиваются все варианты собственного неправильного поведения, анализируются любые травмирующие события, ищутся виноватые люди или жизненные обстоятельства, которые довели до болезни.

На этой стадии я была очень уязвима, любое слово ранило, раздражало или вызвало агрессию, я была чувствительной к реакциям и комментариям близких, врачей и окружающих. Было ощущение непонимания моего состояния и глубины переживаемых чувств. Меня раздражали часто повторяемые слова поддержки — "держись", "все будет хорошо". Бесил излишне сочувствующий взгляд, как будто уже с признаками умирания на лице и теле. В этот момент происходит или сплочение, или разделение с близкими, друзьями и родственниками.

На этом этапе мне помогло и поддержало ведение собственного дневника мыслей, событий и эмоций. На его страницах я могла выплескивать все накопившиеся негативные и яростные чувства и эмоции, не конфликтуя и не выливая все на окружающих, которым тоже непросто, потому что они проходят собственный травмирующий путь близких онкологического пациента.

Психологи рекомендуют выражать негативные эмоции приемлемыми для вас и окружающих способами. Если позволяет состояние — заниматься спортом, генеральной уборкой, физической работой в саду, долго и активно гулять, рвать старые газеты и журналы, записывать короткие тексты, рисовать.

Торг

Этот этап довольно непродолжительный. Я пыталась "договориться" с болезнью, так как я "хорошая послушная девочка". Я была уверена, что правильное поведение вознаграждается. Я мысленно торговалась за каждый этап своего лечения со своей судьбой, собственным ангелом-хранителем. Я думала, что пройду операцию, но она будет незаметной и легкой, и на этом мое лечение закончится. Привыкала к мысли, что будет химиотерапия, но торговалась, что у меня не выпадут волосы и мне будет легко ее перенести. Торговалась, что лучевая будет 7, ну максимум 14 раз, а не 32, как у меня.

На этом этапе мысли действуют в таком формате: если я буду делать правильные действия, то я смогу магическим образом избавиться от болезни, или, как минимум, уменьшить объем лечения. Например, если я буду усердно замаливать свои грехи, или я всех прощу, или попрошу прощения за все, или я буду есть куркуму или пить настойку чеснока, или приобрету некий амулет, то смогу вернуть себе здоровье.