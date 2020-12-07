Женское здоровье: гинеколог рассказывает, что важно знать о полипах матки и их лечении

Полип или нарост на стенке полости матки является часто встречаемой патологией у женщин, и, вопреки давним предубеждениям, поддается безболезненному и под визуальным контролем осуществляемому лечению. "О пугающей "чистке" полости матки уже давно пора забыть", — подчеркивает гинеколог Юргис Витолс.

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Причины появления полипов неизвестны — это может быть как последствием гормонального дисбаланса, так и генетическими изменениями в матке на клеточном уровне, в результате чего в каком-то месте во внутреннем слое матки начинается неконтролируемый рост. "У некоторых женщин небольшие полипы со временем могут исчезнуть. Однако, если новообразование больше одного сантиметра, вероятность того, что оно исчезнет без лечения, минимальна", — объясняет врач клиники "JV Klīnika".

Полипы редко вызывают боль и не всегда вызывают жалобы. Если новообразование как минимум 1 см и больше, то в 90% случаев у этих женщин будут жалобы, и основная из них — кровотечение. "У женщин, обращающихся с жалобой на усиленное кровотечение, в большинстве случаев будет констатирован полип. Кровотечение обычно не ярко выраженное, скорее — влияющее на качество жизни. Оно может быть как усиленным во время месячных, так и в виде мажущих выделений — внезапно, посередине цикла".

Полипы диагностируют во время сонографического осмотра или во время гистероскопии, которая в настоящее время может быть объединена с лечением. Полипы разных размеров можно удалить за пару секунд — во время диагностической гистероскопии.

Используя современные технологии, не проводится дилатация или расширение шейки матки, что в, в свою очередь, может привести к нежелательной травме шейки матки. Это важно для молодых, не рожавших женщин — также важно, что не используется электроэнергия, что исключает риск повреждения внутреннего слоя матки.

"Во время процедуры применяется специальный гистероскопический инструмент с уменьшенным диаметром, что позволяет не травмировать шейку матки. Новый инструмент является особенным потому, что он механический (не используется электроэнергия), позволяет срезать полип точно и быстро, без повреждения окружающих тканей. Этот метод также позволяет подобраться к полипам в трудно доступных местах, например, у отверстия маточной трубы. Большинству рожавших женщин эту процедуру можно делать даже без анестезии, не рожавшим может быть необходима легкая анестезия", — рассказывает Юргис Витолс.

"К сожалению, в Латвии по-прежнему женщин с диагнозом "полип матки" часто направляют на абразию матки или, так называемую "чистку", которая является малоэффективной и проводится "вслепую", с риском полостной травмы", — отмечает специалист.

Большая часть полипов состоит из доброкачественных клеток, однако примерно в одном из 20 случаев, особенно у женщин в возрасте, в них могут быть обнаружены злокачественные изменения. "Рекомендация нашей клиники — удалять полипы тогда, когда они вызывают жалобы или размером более 1 см. Также удаление полипов рекомендовано женщинам с повышенным риском онкологии в анамнезе семьи, женщинам с лишним весом или нарушениями обмена веществ, женщинам, у которых была раннее начало месячных, или у которых не было беременности", — подчеркивает гинеколог.