Эхо войны: начались конфликты между латышскими и русскими школьниками

Из-за войны в Украине в латвийских школах наблюдается поляризация латышских и русских детей, особенно в крупных городах — Риге, Лиепае, Вентспилсе. Педагоги ищут любые способы уменьшить масштабы этой проблемы.

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Аналогичная информация поступала и о русских детях в школах Великобритании. Об этом родители пишут в группах социальных сетей, где обмениваются мнениями британские мигранты из Латвии.

По словам руководителя организации Uzvedība.lv Лиги Берзини, которая более десяти лет работает с психосоциальными рисками в рабочей среде, в том числе в школах, эта проблема существует уже много лет, но сейчас она ощутимо обострилась. Анализ детских конфликтов, в том числе физической мести, показал, что этому способствуют различные факторы.

Например, объединение школ без учета солидарности учащихся и взрослых. Когда одну школу закрывают, детей переводят в другую — и в этих ситуациях тоже могут возникать различные конфликты: "латыши против русских", "молодые против старых", "умные против дураков", "деревня против города". Причем разделяются не только дети, но и учителя. И если не понимать, что такое поведение является реакцией на стресс и изменения, и направлено на устранение последствий, а не причин, конфликты может стать очень глубоким.

То, что происходит в Украине, волнует всех. Лига Берзиня признается, что в последние дни ей звонили многие обеспокоенные учителя, спрашивая совета, что делать.

Как вести себя взрослым, которым доверено воспитание и обучение детей, — родителям и педагогам? Своим мнением делятся Лига Берзиня и Агнесе Сладзевска, член правления Centrs Dardedze, руководитель отдела профилактики.

Тревога, незнание и неуверенность

По словам Лиги Берзини, нужно учитывать, что у детей в этот момент включается психологический механизм — им может показаться, что если они найдут "виновника" в ближайшем окружении и им можно "пожертвовать", то уйдет стресс, станет легче и все наладится. Действие такого психологического механизма известно давно. Например, когда в древности люди переживали засуху, они приносили человеческие жертвы, ожидая от богов спасительного дождя. И такое поведение имеет более опасные последствия, чем кажется — в коллективе выработается привычка решать проблемы не разговорами, а поиском "виноватого" и его наказанием.

Если класс начинает так остро реагировать, надо подумать, как успокоить детей и учителей. Если этого не сделать, дети могут начать искать следующих жертв, если первоначальные поиски "врага" не дали видимых результатов.

В моменты, когда дети начинают бросать фразы "Побьем русских!" или "Побьем латышей!", учителям нужно придумать как заполнить свободное время детей, ведь их поведение стимулируется не войной, а тревогой, незнанием и неуверенностью. Необходимо думать, как создать положительную атмосферу, в том числе и вне школы. Например, это могут быть совместные игры, считает Лига Берзиня.