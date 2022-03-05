Эхо войны: начались конфликты между латышскими и русскими школьниками

Из-за войны в Украине в латвийских школах наблюдается поляризация латышских и русских детей, особенно в крупных городах — Риге, Лиепае, Вентспилсе. Педагоги ищут любые способы уменьшить масштабы этой проблемы.
Аналогичная информация поступала и о русских детях в школах Великобритании. Об этом родители пишут в группах социальных сетей, где обмениваются мнениями британские мигранты из Латвии.
По словам руководителя организации Uzvedība.lv Лиги Берзини, которая более десяти лет работает с психосоциальными рисками в рабочей среде, в том числе в школах, эта проблема существует уже много лет, но сейчас она ощутимо обострилась. Анализ детских конфликтов, в том числе физической мести, показал, что этому способствуют различные факторы.
Например, объединение школ без учета солидарности учащихся и взрослых. Когда одну школу закрывают, детей переводят в другую — и в этих ситуациях тоже могут возникать различные конфликты: "латыши против русских", "молодые против старых", "умные против дураков", "деревня против города". Причем разделяются не только дети, но и учителя. И если не понимать, что такое поведение является реакцией на стресс и изменения, и направлено на устранение последствий, а не причин, конфликты может стать очень глубоким.
То, что происходит в Украине, волнует всех. Лига Берзиня признается, что в последние дни ей звонили многие обеспокоенные учителя, спрашивая совета, что делать.
Как вести себя взрослым, которым доверено воспитание и обучение детей, — родителям и педагогам? Своим мнением делятся Лига Берзиня и Агнесе Сладзевска, член правления Centrs Dardedze, руководитель отдела профилактики.
Тревога, незнание и неуверенность
По словам Лиги Берзини, нужно учитывать, что у детей в этот момент включается психологический механизм — им может показаться, что если они найдут "виновника" в ближайшем окружении и им можно "пожертвовать", то уйдет стресс, станет легче и все наладится. Действие такого психологического механизма известно давно. Например, когда в древности люди переживали засуху, они приносили человеческие жертвы, ожидая от богов спасительного дождя. И такое поведение имеет более опасные последствия, чем кажется — в коллективе выработается привычка решать проблемы не разговорами, а поиском "виноватого" и его наказанием.
Если класс начинает так остро реагировать, надо подумать, как успокоить детей и учителей. Если этого не сделать, дети могут начать искать следующих жертв, если первоначальные поиски "врага" не дали видимых результатов.
В моменты, когда дети начинают бросать фразы "Побьем русских!" или "Побьем латышей!", учителям нужно придумать как заполнить свободное время детей, ведь их поведение стимулируется не войной, а тревогой, незнанием и неуверенностью. Необходимо думать, как создать положительную атмосферу, в том числе и вне школы. Например, это могут быть совместные игры, считает Лига Берзиня.
Просто разговоры о любви и терпимости на всех уровнях между людьми не помогут. Не помогут ни нравоучения, ни штрафы. Лига Берзиня объясняет, как и почему важно искоренить детскую агрессию: "Почему важно не обижать детей, которые выглядят иначе, говорят на другом языке? Если мы изолируем этих детей, особенно в подростковом возрасте, когда им так важно чувствовать себя частью общества, они станут легкой мишенью для различных групп с неэтичными, даже преступными целями. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя причастным к своей школе. В противном случае отверженные формируют другие микрогруппы вне школы — и далеко не всегда лояльные к Латвии.
Важно создавать чувство принадлежности к стране на политическом уровне, в том числе в школах, учитывая чувства каждого ребенка. Даже если в его семье другие взгляды и, возможно, этот молодой человек приходит в школу агрессивно настроенным, так как вырос и воспитывался в другом информационном пространстве. Я не знаю другого способа изменить ценности, но это точно невозможно сделать через драку, наказание, чтение морали, отказе в помощи. И задача взрослых — действовать профессионально и мудро, чтобы замечать разделения в классе, первые признаки микрогруппировки, пограничное поведение, проявление пассивной или открытой агрессии".
Не игнорировать тему войны и не пускать на самотек
"Сейчас в обществе чрезвычайно сильны эмоции — тревога, неуверенность и гнев, которые, конечно, затрагивают и детей. Они слышат новости и разговоры родителей, они используют социальные сети, где получают разную информацию. Взрослым, находящимся с детьми, — как родителям, так и педагогам — крайне важно осознавать влияние этого информационного потока на детей и стараться избегать негативных обобщений, — говорит Агнесе Сладзевска. — Мы можем осуждать тех, кто нападает на другую страну, но уж точно не должны выступать против "всех русских", "всех русскоязычных" и тому подобное. Такие высказывания создают у детей негативное отношение к другим одноклассникам — от исключения из школьного социума и эмоционального унижения до физического насилия — хотя ребенок, конечно, никоим образом не несет ответственности за действия агрессора по соседству. Нужно объяснить детям, что какой-то один признак — будь то национальность, язык, пол, возраст или что-то еще — никогда не определяет, кем является человек. Мы можем судить о другом человеке только на основании его собственного поведения и мотивов.
И дома, и в школе следует объяснять суть происходящего: война — наихудшая форма разрешения конфликта, при которой одна сторона хочет добиться своих целей, уничтожив другую. И на основании этого анализировать с детьми (в соответствии с их возрастом), что вообще такое конфликт? Бывают ли конфликты в школе и дома? Почему они происходят? Можем ли мы иметь разные взгляды и мнения? Почему нельзя нарушать эмоциональные и физические границы друг друга? Каковы успешные и неудачные сценарии разрешения конфликтов? И, зная насколько часты вызовы полиции на семейные конфликты в Латвии, можно утверждать, что нам, взрослым, здесь есть чему поучиться.
Вторая тема, которую можно актуализировать применительно к текущей ситуации, — это эмпатия — наша способность сопереживать ситуации и эмоциям другого человека. Это тоже навык, который нужно тренировать. Например, как себя чувствует человек, на которого напали? Как сейчас себя чувствуют украинские семьи и чем мы можем им помочь? Кроме того, это хорошее время для развития сплоченности в классе. Что нам всем нравится? Какие ценности нас объединяют? Как мы можем помогать и поддерживать друг друга в повседневной жизни и трудностях? Каков план действий нашего класса, если кто-то из детей будет унижен?
Примечательно, что глобальная ситуация ярко иллюстрирует три составляющих моббинга: преступника, жертвы и наблюдателей. И наблюдатели могут изменить ситуацию, встав на сторону жертвы и изменив тем самым соотношение сил. В моббинговых ситуациях очень важны активные школьные действия — фиксирование и прекращение негативного поведения, анализ его причин и, при необходимости, привлечение психолога для помощи вовлеченным сторонам.
Самое главное для каждого родителя и педагога сейчас осознать: то, что происходит с детьми школьного возраста, обязательно отразится на их эмоциях, мыслях и действиях. Поэтому мы не должны игнорировать эти темы — надо активно говорить об этом с детьми. Наш достойный пример и переговоры могут заложить основу для мирного и сплоченного общества, поэтому ключевой вопрос в следующем: что каждый из нас может сделать для укрепления мира, а не ненависти? Каждый начинает с себя".