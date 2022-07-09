Как ухаживать за онкологическим пациентом и не заболеть самому

Я надеюсь, что мой текст поможет тем людям, родственникам и близким онкологических пациентов, которые сейчас выполняют сложный труд ухода за заболевшим. Расскажет, как сохранить себя и свои силы.

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Некоторое время назад я рассказывала про Евгению (статья здесь), которая заболела онкологическим заболеванием, в период, когда много работала и заботилась о своем сыне — ему в тот момент требовалось много медицинской помощи из-за врожденного заболевания. Я не буду проводить прямую связь между ее болезнью и огромными усилиями по уходу за своим сыном, я не ученый и не веду статистику. Однако, в группе "Про Жить" есть много похожих историй о матери и ее ребенке. У одной из мам сын родился с врожденным заболеванием, оно неизлечимо и ребенок всегда требует медицинского ухода и родительского внимания. У другой мамы силы закончились после излечения ребенка от тяжелой болезни. У третьей с ребенком случилась беда, в дошкольном возрасте он стал инвалидом. Историй, которые можно назвать — "мама надорвалась и заболела раком" в нашей группе, к сожалению, достаточно. Это подталкивает меня к размышлениям о наших внутренних ресурсах, о балансе между расходованием и пополнением. Это относится не только к паре мать — ребенок, но и жена — муж, брат — сестра, к любым сочетаниям больной — основная ухаживающая персона. Самое важное — это не только про рак, а в целом про ситуацию, когда у одного в семье онкологическое заболевание уходит в ремиссию и сразу же другой член семьи, тот, кто ухаживал, буквально сваливается со сложной болезнью.

Забота о себе — важная часть поведения

Самое главное, что нужно понимать — это то, что в вашей семье не должно становится больше заболевших. Рак — не вирусная болезнь. Но, увы, так случается в жизни, что надорваться, ухаживая и переживая за больного близкого, можно. Поэтому, каждый день вам нужно обращать пристальное внимание на себя, на свое физическое и эмоциональное состояние, чтобы понимать, как вы сейчас, есть ли ресурс, и совершать действия, которые помогут вам вернуть силы и настрой. В вашем расписании должно быть время на себя. Пусть лишь полчаса, но каждый день.

Физические силы

Для пополнения своих физических сил важно спать, есть, отдыхать, заботится о своем здоровье. Поэтому, не переоценивайте свою уникальность и работоспособность, ваш организм обычный человеческий, в период экстренной ситуации он может с помощью сверхусилий не спать, не есть, не отдыхать, но долгое время он так существовать не сможет. Сделайте так, чтобы вся ответственность по уходу за больным не лежала на ваших плечах беспрерывно.

Внутренняя энергия

Для энергетического баланса важно осознать, что для вас является универсальной, доступной и дешевой "таблеткой силы". Что я имею ввиду — вспомнить источник, который заставляет вашу душу наполняться, а мысли тем временем релаксировать, от чего вы чувствуете прилив энергии. У каждого лекарство свое — кто-то читает книги, гуляет на природа, смотрит сериалы, гоняет на машине, занимается бегом, медитирует, ходит в церковь, рисует или вышивает. Непосредственно для меня, целебно взаимодействие с другими людьми, наполнение от них эмоциями, объятиями и поцелуями.

Внешние ресурсы

Мы не одни в этом мире и человечество издревле выживало в коллективе, плечом к плечу, в совместном противостоянии трудностям. Период ухода за заболевшим — сложный и, как правило, растянут на долгий промежуток времени. Поэтому, нормально просить и искать помощи и поддержки во внешнем мире. Внешний мир большой и ресурсы там большие, даже по капельке можно набрать много поддержки. Например, чтобы выразить свои чувства, выплакаться или позлиться вслух, можно посещать психолога. Существует достаточно много волонтерских организаций, поискав, можно найти помощь и при минимальных финансах. Можно узнавать возможности социальных служб, чтобы облегчить себе быт. Можно искать группы поддержки, онлайн или в формате личных встреч.

Жить сегодня

Мне кажется, от фразы жить "здесь и сейчас" все уже нервно стискивают зубы, настолько она набила оскомину. Как это практически осуществимо, когда каждый из нас понимает, что он должен планировать и думать про день завтрашний?! С текущими очередями, мы даже на визит к доктору должны очень заранее записаться. Иногда за несколько месяцев, а к редким специалистам и за полгода.

Все это понятно, никто не призывает жить беззаботно, плыть по течению, расслабленно принимая подарки жизни и руководствоваться принципом "как сложится, так сложится", особенно в кризисной ситуации.

Но выполнить три послабления мы можем.

Первое — разрешить себе не выполнять все запланированное.

Второе — стать более гибкими и перестраивать свои планы, в соответствии с текущим положением дел.

Третье — не пытаться быть Совершенством, которому подвластно контролировать все — от окружающих событий до состояния самочувствия заболевшего. Что по силам, вы точно делаете, что нет — научиться отпускать без чувства вины.

Выпускайте эмоции

Джонни Депп произнес прекрасные слова: "Люди плачут не потому, что они слабые, а потому, что они были сильными слишком долгое время". Нет плохих и запретных эмоций, и мы не суперлюди, которые могут сохранять нейтральное лицо и настрой в любой ситуации. Сдерживать в себе поток зашкаливающих эмоций, скрывать свое состояние, свои страхи и чувства требует огромных внутренних сил. Никаких источников не хватит пополнить эти, растраченные на собственное сдерживание, силы. Будьте людьми — выдыхайте и вырпускайте эмоции. Не на больного, разумеется, у него своя нелегкая ноша, а там, где это возможно — на природе, друзьям, устойчивым близким, у психолога, в дневник, в художественные проявления. Поделюсь — одна из участниц группы "Про Жить" стала плести макраме, чтобы в каждый узелок выплеснуть свои эмоции.

Следующие слова я бы читала вслух и объясняла каждому, кто оказался в роли ухаживающего за тяжело больным человеком: "Простите себя за "несовершенство" и "непоследовательность", отпустите иллюзию всемогущества, признайте, что у вас не сто рук и только одна жизнь — и выберите себя вместо подвига". Это из книги Ольги Примаченко "К себе нежно". Поддерживаю и прошу — обращайтесь с собой нежно. Это не означает излишне себя беречь, нет, это значит успеть присесть и отдохнуть до того, как упадешь от усталости. Навык, нужный каждому.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)