Какие планы на вечер? 8 шагов, чтобы завтрашний день был успешным

Вы хотите, чтобы ваш завтрашний день был продуктивным и успешным? Во многом это зависит от того, как вы проведете вечер накануне. Не тратьте время на просмотр сериалов или дискуссии в интернете. Есть более удачные сценарии, благодаря которым на следующий день вы будете чувствовать себя отлично.

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Все слышали, как важны утренние ритуалы: тело и ум нужно подготовить к новому дню. При этом вечерние ритуалы играют не менее важную роль. То, как вы проводите вечер, напрямую влияет на ваше самочувствие и продуктивность. Рассказываем, как провести сегодняшний вечер, чтобы завтрашний день прошел "на ура".