Не пытайтесь повторить! "Игра в кальмара": трагедии, увечья и другие инциденты вокруг сериала

На праздновании Хэллоуина в стиле "Игры в кальмара" в Панаме были убиты восемь человек. В перестрелке участвовали враждующие наркогруппировки, которые делили территории. Об этом и других инцидентах, связанных с самым популярным сериалом Netflix, рассказывает "Газета.Ru".
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