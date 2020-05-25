26 мая состоится первая международная онлайн-конференция для женщин-предпринимателей

Во вторник, 26 мая, в свободном доступе состоится первая международная онлайн-конференция для женщин-предпринимателей с социально-ответственным бизнесом и всех заинтересованных в ведении бизнеса с социальной ответственностью в будущем, сообщает Forbes Woman.

Организаторы мероприятия — ювелирный дом Cartier и бизнес-школа Skolkovo. Мероприятие рассчитано на женщин, стоящих во главе социально значимых проектов и планирующих подать заявку на международный конкурс бизнес-проектов Cartier Women’s Initiative, который проводится совместно с бизнес-школой INSEAD. Эксперты выбирает лучшие социально значимые коммерческие стартапы, содействующие достижению хотя бы одной из целей устойчивого развития ООН. Победители конкурса получают финансовые, академические и человеческие ресурсы для развития бизнеса.

В программе онлайн-конференции, которая состоится 26 мая — выступления и вебинары от экспертов. В их число вышли: глава Cartier Women’s Initiative Уинджи Сампайо, управляющий директор Cartier в России и СНГ Янина Новицкая, генеральный директор "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева, генеральный директор Global Venture Alliance Замир Шухов, партнер компании Deloitte Екатерина Трофимова, посол доброй воли ООН по промышленному развитию Вероника Пешкова и другие профессионалы.

В условиях пандемии Cartier не только перенес конференцию в онлайн, но и запустил глобальную виртуальную программу для обмена опытом между бизнесвумен со всего мира, столкнувшимися с кризисом. Для этого привлечены менторы и специалистов из разных областей — от опытных социальных предпринимателей до психологов и коучей, которые на волонтерской основе помогают участницам осознать свою значимость и силу.