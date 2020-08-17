Исследование: в интернете женщин больше всего критикуют за внешний вид, мужчин — за политические убеждения

Исследование, проведенное оператором мобильной связи "Tele2" в рамках социальной кампании #верьсебе, показало, что почти половина (47%) жителей Латвии получала негативные комментарии в интернете о себе, своих постах, роде занятий и увлечениях. Больше всего (54%) достается молодым людям в возрасте 18-25 лет.

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Цель социальной кампании #верьсебе — мотивировать и поощрить молодых людей следовать своим целям и идеям, несмотря на негативные комментарии.

"У такого явления, как негативные комментарии, фактически есть две стороны — получатель комментария и тот, кто его высказывает, то есть пишущий. Высказываемая комментатором в адрес кого-либо критика зачастую совсем не относится к человеку, которого он критикует. Это демонстрация позиции власти, самоутверждение, потому что часто такие критики не поняты и не имеют поддержки в кругу близких, в семье. Это означает, что триггер, то есть раздражитель, почему человек высказывает или пишет негативный комментарий, скрыт где-то в другом месте, а негативный комментарий — лишь его внешнее проявление", — отмечает врач-психотерапевт, доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета им. П. Страдиня Артур Миксонс.

Как указали участники опроса, чаще всего негативные комментарии касаются:

политических убеждений (49%),

внешнего вида (47%),

сексуальной ориентации (40%),

рода занятий (30%).

Женщины (56%) считают, что больше всего негативных комментариев высказывается о внешнем виде, а мужчины (54%) убеждены, что больше всего критики высказывается о политических взглядах.

Молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет отмечают, что больше всего негативных комментариев высказывается:

о внешнем виде (61%),

сексуальной ориентации (52%),

политических (51%) убеждениях,

религиозных убеждениях (30%).

Как указывает социантрополог Клавс Седлениекс, современная цифровая среда фундаментально ничего не изменила, потому что и раньше люди обсуждали и критиковали других: "На мой взгляд, самой большой проблемой сегодня является то, что кого-то обсуждают и критикуют вне контекста. Ранее, до интернет-эры, фактически не обсуждали незнакомых людей. Или же, если и обсуждали, то этим незнакомым людям было все равно, потому что они никогда об этом не узнавали. А сегодня многие критики могут легко нападать на любого человека, при этом анонимно, ничего больше о конкретном человеке не зная. Также люди любят наказывать других — в данном случае, остро комментируя за нарушение каких-либо норм. Но вопрос, конечно, в том, насколько такое наказание или комментарий релевантны".

"Мобильный интернет открывает широкие возможности реализовать себя, учиться, работать и общаться. Одновременно в интернет-среде люди не стесняются выражать свое негативное, а часто и необоснованное мнение о других. Иногда груз таких негативных комментариев может быть настолько большим, что мы отказываемся от своей мечты и своих надежд только потому, что думаем: "А что о нас подумают?". Поэтому мы хотим положительными примерами поощрить молодежь эти негативные комментарии игнорировать или использовать как мотивацию, чтобы продолжать и стараться еще больше. Именно поэтому лейтмотив кампании — верь себе, а не комментариям", — объясняет коммерческий директор "Tele2" Райво Ростс.

Исследование также показало, что чаще всего люди сталкиваются с негативными комментариями в социальных сетях "Facebook" (76%), "YouTube" (29%) и "Instagram" (28%). Для сравнения, молодые люди с негативными комментариями сталкиваются чаще всего в "Facebook" (77%), "YouTube" (40%) и "Instagram" (47%).

Тревожен и выявленный в ходе исследования факт, что количество негативных комментариев в интернете за последний год выросло, при этом молодежь чаще (56%), чем население в целом (47%), заметило эту тенденцию.

Чтобы выяснить отношение жителей Латвии, особенно молодежи, к комментариям в интернете, оператор мобильной связи "Tele2" провел исследование в сотрудничестве с "BERG Research" в июле этого года, в нем приняли участие 509 респондентов. Исследование проводилось в рамках социальной кампании #верьсебе, которая продлится до сентября и во время которой предприятие положительными примерами поощряет молодежь игнорировать негативные комментарии в интернете или использовать их как мотивацию, чтобы продолжать добиваться своих целей.