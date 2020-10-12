Латвийская фабрика вошла в ТОП-5 мировых производителей шоколада без сахара

Kондитерская фабрика Pobeda Confectionery признана одним из пяти лучших мировых производителей шоколада без сахара. Об этом в сентябре заявил крупнейший и наиболее уважаемый в мире издатель маркетинговых исследований QY Research. Другими участниками пятерки стали известные игроки шоколадного рынка: Lindt & Sprungli, Hershey, Godiva Chocolatier и Lily’s.

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"Включение латвийской компании в мировой топ-5 — признание и большая честь, а также повод для гордости за Латвию, ведь теперь в других странах повысится спрос на латвийский шоколад. Наши технологи долго работали над формулой линейки шоколада со стевией, и результатом стал не только высококачественный и вкусный, но и здоровый продукт с дополнительной ценностью", — рассказывает генеральный директор фабрики Андрей Муравьев.

Шоколад без сахара Pobeda Confectionery представлен в трех видах: горький, темный и молочный. Шоколад со стевией менее калориен по сравнению с классическим аналогом. Он подходит в том числе для тех, кто следит за питанием и фигурой, для беременных и кормящих женщин а также для диабетиков. В шоколаде без сахарасодержится также инулин — природный полисахарид-пребиотик, который регулирует работу желудочно-кишечного тракта и укрепляет иммунитет.

Фабрика Pobeda Confectionery открыла свое производство в Вентспилсе в 2016 году. Компания является филиалом крупного российского семейного предприятия "Победа", работающего с 1999-го года. Около четверти продукции вентспилсской фабрики реализуется в Латвии, остальное поставляется на зарубежные рынки. Pobeda Confectionery стала первой кондитерской фабрикой из России, открывшей производство в Европе.