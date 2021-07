Можно забыть про фото: Instagram не будет прежним

Instagram больше не будет фотохостингом, как это задумывалось изначально, сообщил глава платформы Адам Моссери. По его словам, людям пора перестать думать о квадратных фотографиях как о визитной карточке сервиса — теперь он будет делать ставку на развлекательные видео, чтобы на равных соперничать с TikTok и YouTube. Может ли Instagram справиться со своими конкурентами — разбиралась "Газета.Ru".

Глава Instagram Адам Моссери заявил в своем Twitter-аккаунте, что Instagram больше не является приложением для обмена фотографиями, сообщает портал The Verge.

Моссери сказал, что сейчас компания сосредоточена на продвижении развлекательного видеоконтента, чтобы конкурировать с TikTok и YouTube. "В Instagram мы всегда стараемся создавать новые функции, которые помогут вам получить как можно больше положительных впечатлений от использования платформы. Сейчас мы сфокусированы на развитии четырех ключевых областей: блогеры, видео, покупки внутри сервиса и обмен сообщениями", — пишет глава соцсети.

