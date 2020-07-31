Женщины запустили флешмоб и сами в нем запутались: что означает черно-белый челлендж в соцсетях

В Instagram появляется все больше черно-белых фотографий женщин, публикующих свои снимки в рамках нового челленджа. Однако смысл его оказался размыт: пока в Турции такими фотокарточками призывают не забывать о проблеме насилия в отношении женщин, в США знаменитости просто передают таким образом друг другу привет. "Газета.Ru" — о том, как один флешмоб превратился в парад красивых фотографий.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Соцсети наводняют черно-белые фотографии женщин, знаменитых и не очень — они выкладывают свои фотоснимки под хэштегами #ChallengeAccepted и #WomenSupportingWomen в знак поддержки женщин. Однако смысл челленджа, запущенного около двух недель назад, оказался не слишком очевидным — мало того, что его истоки по-разному трактуются, так еще и суть сообщения, которое хотят передать друг другу женщины на фотографиях, оказался размыт.

Существует несколько версий происхождения челленджа, в котором уже приняли участие Дженнифер Энистон, Синди Кроуфорд, Риз Уизерспун, Ева Лонгория, Хлои Кардашьян, Флоренс Пью, Дэми Мур, Дженнифер Лопес и другие знаменитости.

Начиная с этой недели, известные женщины выкладывают свои черно-белые фото со словами поддержки в адрес других женщин.

"Спасибо всем волшебным женщинам в моей жизни за бесконечную любовь и поддержку", — написала, например, Риз Уизерспун. А Хлои Кардашьян посвятила свой пост "всем своим королевам" и призвала "распространять любовь и помнить, что нужно быть чуть добрее друг к другу". В своих постах женщины тегали своих подруг и знакомых, приглашая их тоже принять участие во флешмобе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 27 Июл 2020 в 8:29 PDT

Однако поддержка знаменитостей оказалась абстрактной, в то время как вопрос, на что конкретно направлены их действия, остается открытым.

Как утверждает журналистка The New York Times Тейлор Лоренс, в 2016 году пользовательницы соцсетей уже выкладывали массово свои черно-белые снимки с хэштегом #ChallengeAccepted — тогда они призывали распространять информацию о раке груди. Как рассказал ей представитель Instagram, новый цикл фотографий начался с поста с таким хэштегом, опубликованного бразильской журналисткой Анно Паолой Падрао.

А представитель одного из SMM-агентств США предположила в беседе с журналисткой, что женщины могли начать оказывать друг другу подобного рода поддержку после того, как в конце прошлой недели член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес выступила в конгрессе с пламенной речью, поскольку один из коллег-мужчин обозвал ее "долбаной сукой". Предполагается, что этот случай вызвал волну возмущения среди женщин, которые выразили его во флешмобе.

По другой версии, все началось в Турции после того, как ранее в этом месяце студентка Пинар Гюлтекин погибла от рук бывшего бойфренда. Исходя из этого, цель флешмоба — привлечь внимание общества к проблеме домашнего насилия, особенно на фоне того, как активно в Турции обсуждается возможность выхода из Стамбульской конвенции — Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, подписанной рядом европейских стран в 2011 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meltem Cumbul Fan (@_.meltemist._) 31 Июл 2020 в 4:03 PDT

Еще в 2019-м президент страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил: "Стамбульская конвенция для нас не закон". Между тем, из конвенции уже вышла Польша — консервативных политиков во главе государства не устроило то, что документ защищает также представителей ЛГБТ-сообщества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 27 Июл 2020 в 7:20 PDT

К необходимости защитить турецких женщин от насилия со стороны их близких мужчин в Instagram привлекла внимание писательница Мина Тумай, в одном посте коротко обрисовавшая ситуацию. "Только в 2019 году 474 женщин были жестоко убиты в результате насильственных действий, обусловленных половой принадлежностью. С самоизоляцией и ограничениями из-за Covid-19 число за 2020-й, как ожидается, будет еще больше", — написала она.

Однако как рассказали в Instagram Тейлор Лоренс, появление хэштега в Турции "не имеет отношения к версии челленджа, который распространился в США".

Получается, что в мире сейчас проходят два одинаковых флешмоба в Instagram — и в СМИ уже раздаются голоса, ставящие под сомнение его смысл, поскольку он свелся к публикации своих красивых черно-белых снимков, а это и женщины и мужчины и без того делают каждый.

"Кажется, что связующее сообщение — в том, что женщины прекрасны и великолепны и мы должны помогать друг другу. В качестве кампании по распространению знания о чем-то — это абсолютно бессмысленно. Мы и так это знаем", — написала, например, автор колонки на эту тему в The Guardian Надин фон Коэн.

В России в челлендже тоже принимают участие — и хотя обилие красивых селфи уже смутило авторов Telegram-канала "Антиглянец", они вскоре отметили, что флешмоб все же принес какую-то пользу.

"Вообще-то челлендж был призван привлечь внимание к проблеме насилия над женщинами в Турции и выходу стран из Стамбульской конвенции, — написали они. — Стильные ч/б снимки должны были сопровождать не сердечки и girl power, а информация о самой конвенции, признающей насилие преступлением со всеми вытекающими: помощью жертве и судебным преследованием преступника". В посте подводился итог челленджа: "Однако на платформе, где привыкли делать платья из подушек и репостить свои же видео из ТикТока, у серьезного челленджа, похоже, не было ни единого шанса". Однако все оказалось не так плохо — позже авторы "Антиглянца" заметили, что во флешмобе в защиту турецких женщин приняли участие девушки армянского происхождения, несмотря на напряженные отношения двух стран.