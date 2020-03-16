Что поможет справиться со стрессом каждому из знаков Зодиака

"Все новое приходит в нашу жизнь, трансформируя старое. Эволюция невозможна без трансформации. Иногда это бывает в мягкой форме, иногда в жесткой, и наша задача не закрываться, а наоборот, открыться, чтобы увидеть и принять новое. Но время между старым и новым может выбить многих из колеи — не все люди реагируют и страдают от стресса одинаково, это зависит от многих причин, в том числе и от времени рождения.

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