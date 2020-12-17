10 способов общаться с вредными, уставшими и пассивно-агрессивными коллегами

Коллега может оказаться чудесным человеком, а может — с тяжелым характером, просто уставшим и даже пассивно-агрессивным. К сожалению, общения с неприятными людьми часто нельзя избежать. Авторы книги "Общение с трудными людьми" успокаивают и делятся советами, как минимизировать негатив. Содиректор и партнер издательства "Манн, Иванов и Фербер" Юлия Баяндина выбрала самые действенные из них. Их опубликовал портал Forbes Life.

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Конфликты, спешка и тревога, провокации и словесные баталии — с чем только не приходится сталкиваться в рабочей среде. Однако с помощью простых, но эффективных правил вы научитесь распознавать тревожные сигналы, реально смотреть на происходящее и заступаться за себя.

Поймите причину



В первую очередь, постарайтесь понять, что стало причиной подобного поведения. Натаниэл Фаст, доцент Школы бизнеса Маршалла Южно-Калифорнийского университета, провел любопытное исследование. Он выяснил: многие становятся импульсивными и истеричными, если их эго находится под угрозой. "Люди, обладающие властью, часто ведут себя агрессивно по отношению к тем, кто обладает меньшей властью, когда их компетентность подвергается сомнению", — пишет ученый. Именно поэтому главной мишенью становятся талантливые, пользующиеся всеобщей симпатией сотрудники. Кому-то непременно покажется, что они представляют собой угрозу.

Как быть? Поскорее разрядить обстановку. Для этого нужно чуть-чуть польстить агрессору. Эксперименты Фаста доказали: если подчиненный поблагодарит босса, то злость последнего испарится. Это работает не только с начальником — с рядовыми сотрудниками тоже. Подойдет любая мелочь: приписка "Спасибо за помощь" в конце электронного письма, упоминание о том, что вас восхищает в собеседнике, в конце разговора.

Посмотрите на свое поведение



Неприятные ситуации с коллегами требуют самоанализа. Легко назвать человека идиотом, но для начала стоит подумать о себе. Возможно, вы работаете в среде с высокой конкуренцией или в культуре, которая не ставит вежливость во главу угла. Или истолковали поведение коллеги неверно. Или слишком болезненно отреагировали на обычную фразу. Или даже сами спровоцировали конфликт — может статься, коллега воспринял ваши действия как угрозу или предательство.

Объективная оценка ситуации и самого себя дается нелегко. Поэтому полезно узнать мнение третьей стороны — человека, которому вы доверяете и который скажет правду, а не то, что вам хочется услышать. Но не будьте к себе слишком суровы. Жертвы оскорблений часто винят во всем себя, даже когда они ни в чем не виноваты. Важно не представлять собой угрозу и при этом не быть мямлей, так как это вызывает еще больше агрессии.

Признайте основную проблему



Когда успокоитесь и почувствуете, что можете продуктивно общаться, подойдите к коллеге. Скажите: "Вы ясно высказались в прошлый раз. Насколько я понимаю, вы считаете…" Как объясняет Энни Макки, основатель Teleos Leadership Institute, это поможет обозначить суть проблемы. Совместными усилиями вы сможете изменить ситуацию. Говорите спокойно, монотонно, не заостряйте внимания на том, как агрессивно или обидно он выразил свои чувства. "Полностью проигнорируйте токсичную сторону дела, — советует Эми Су, соавтор книги "Заяви о себе: как обрести свой голос и выработать лидерские качества". — Иногда человеку достаточно, чтобы его мнение услышали".



Следите за языком



Говорите, что считаете нужным, но не обвиняйте человека в пассивно-агрессивном поведении. "Вы навредите своим целям", — утверждает Макки. Су согласна: "Это взрывоопасные фразы. Человек и так уже занял оборонительную позицию, и может разозлиться еще больше. Не стоит навешивать ярлыки и осуждать". Вместо этого попробуйте объяснить, как эта ситуация влияет на вас и на других сотрудников. При возможности покажите, как его поведение мешает лично ему достигнуть важных целей, например карьерного роста.



Сохраняйте нейтральный тон



Тон — невербальная часть общения. К нему относятся интонация, выражение лица, осознанный или неосознанный язык тела. Трудно сохранить самообладание, когда вас захлестывают гнев или паника, но нейтральный тон — предпочтительная форма поведения в кризисном общении, включая неприятный разговор.

Возьмем классический пример — НАСА. Каким бы тяжелым ни было сообщение, НАСА передает его совершенно бесстрастно: "Хьюстон, у нас проблема". Требуется практика, чтобы добиться такой нейтральности. Но игра стоит свеч: "безразличный" тон — лучшее начало для стрессового общения.

Сформулируйте основные принципы поведения



Обратитесь к другим коллегам, чтобы сформулировать долгосрочное решение проблемы. Вспомните о корпоративной культуре: вы — команда, и вы вправе установить общие для всех нормы поведения. Договоритесь о том, что высказывать недовольство теперь будете прямо, подайте агрессорам пример честного, открытого общения, которое вы хотели бы видеть.

Если ваш проблемный коллега игнорирует вас и систематически не выполняет договоренности, создайте четкий план действий — распределите на встрече, кто за что несет ответственность и в какие сроки необходимо выполнить задачи. Даже худшие агрессоры обычно отступают перед натиском позитивного давления со стороны коллег и взаимной подотчетности.

Защитите себя



Не бойтесь указать коллеге на его недопустимое поведение. "Я верю в пользу своевременных замечаний, — говорит Вудворд. — Если кто-то на собрании назовет вас "дорогушей", не молчите, сразу сообщите, что вам это не нравится, и попросите обращаться к вам по имени". Если вам неловко реагировать сразу, да еще и при всех, то коуч советует высказаться, как только вы будете готовы. После собрания вы можете сказать: "Мне не понравилось, что вы назвали меня "дорогушей". Это унизительно". Покажите, что дальнейшее подобное обращение и отношение ни к чему хорошему не приведут.



Попросите о помощи



У каждого должны быть союзники — коллеги, руководители и подчиненные, которые будут вас защищать и поддерживать. Поговорите с ними и подумайте, чем они могут помочь — одобрить ваше решение или замолвить за вас словечко. Иногда необходимо донести ситуацию до вышестоящего начальства или HR-менеджеров. Но прежде постарайтесь решить вопрос в неформальной обстановке.



Посочувствуйте тому, кто находится в тисках стресса



У каждого есть измотанные коллеги. Они говорят, что у них гора работы и ни одной свободной минуты. С такими трудно работать, но выбора нет. Как общаться с теми, кто в постоянном стрессе? Воспользуйтесь планом: 1) признать стресс, 2) похвалить коллегу, 3) сократить нагрузку. Если можете — предложите помощь (только не обещайте взять на себя слишком многое).

А теперь подробнее. Попробуйте сказать: "Я заметил, что вчера вы опять работали допоздна. Как у вас дела?". Пусть коллега почувствует, что вы его видите и слышите. Затем скажите что-то вроде "Понимаю, у вас действительно много забот" и похвалите за недавнее достижение. Так человек сможет вспомнить о своих сильных сторонах. Задачу, с которой вы пришли, помогите разделить на части. А еще уменьшите число писем к загруженному коллеге, чтобы он мог выполнить работу быстрее.

Готовьтесь к сложным разговорам заранее



Вполне возможно, что вы всеми силами стараетесь избегать конфликтов. Но неприятные разговоры настигают нас неожиданно и надолго выбивают из колеи. Как укрыться от этой грозовой тучи? Подготовиться к таким ситуациям заранее. Найдите свои слабые стороны и придумайте реакцию, которая будет оптимальной. Отличный способ прогнозировать потенциальные проблемы во время напряженного общения — парные тренировки. Поищите друга, который готов помочь. Выскажите ему то, что хотели бы сказать оппоненту, проверьте формулировки, поработайте над языком тела.

