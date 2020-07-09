Это (не) ваше дело. Как понять, что рядом с вами жертва домашнего насилия

"Я такая неуклюжая, постоянно обо что-нибудь ударяюсь", — люди, подвергающиеся насилию, часто придумывают нелепые оправдания своему внешнему виду или поведению. Они часто лгут своему окружению, выгораживая обидчика. Но есть признаки, по которым можно определить, что перед вами человек, которому нужна помощь

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Журналист Диана Садреева написала книгу "Ты не виновата: Почему домашнее насилие — это не про любовь". В ее основу легли 50 интервью с женщинами, которые столкнулись с абьюзом в разных его проявлениях. Forbes Woman публикует фрагмент о том, как понять, что перед вами жертва домашнего насилия и каким образом можно деликатно предложить свою помощь.

"В комнате было темно: уличный фонарь, пробиваясь сквозь оконное стекло, окрашивал пространство в теплый желтый свет. Сон не шел, и единственное, что мне оставалось делать, — повернуться к стене, рассматривать рисунки на розовых обоях своей девчачьей комнаты и прислушиваться к тишине. Хорошо помню, как посреди ночи откуда-то сверху послышался шум — было похоже, что на пол упала табуретка. За одним резким звуком раздался другой, потом еще и наконец — протяжный женский крик. Голоса, мужской и женский, смешались в единое месиво: было непонятно, кто именно и почему кричит. Я выглянула в коридор, прислушалась к звукам и пошла к спальне родителей.

— Ма-а-ам, — позвала я, открыв дверь.

Мама сидела на краю кровати и тоже напряженно слушала. Она обернулась на скрип двери:

— Ты почему не спишь? Иди спать.

— Мам… что за шум?

— Не обращай внимания. Иди спать, — повторила она, и я ушла.

Прошло больше двадцати лет с того момента, когда я впервые столкнулась с тем звуком. Я сменила несколько городов, бесчисленное количество дешевых комнатушек и дорогих квартир, и — в каком бы месте ни оказывалась — рано или поздно мне практически всегда доводилось слышать одно и то же: резкий шум, крик, приглушенную возню.

Этих женщин можно увидеть везде — внешне разные, они абсолютно одинаково кричат, боятся, чувствуют. Продавщицы мини-маркетов, кондукторши троллейбусов, учительницы начальных классов, высокопоставленные чиновницы, мои родственницы и лучшие подруги…

Как понять, что ваш знакомый является жертвой домашнего насилия (абьюза)



Жертва психологического давления или физического насилия постоянно отчитывается перед второй половиной, делает все по его указке, всячески пытается ему угодить. Она зачастую говорит о нем с опаской или выказывает боязнь, нередко оправдывает характер партнера, обвиняет себя или относится к ситуации доброжелательно, с улыбкой.

Главный признак, который может насторожить, — это изменения в поведении (общительный в прошлом человек становится замкнутым), нежелание общаться и выходить в свет без второй половины, неожиданные разговоры о разводе или самоубийстве, которые так же неожиданно заканчиваются.

Люди, которые подвергаются физическому насилию, могут:

говорить о себе "Я такая неуклюжая, постоянно обо что-нибудь ударяюсь", рассказывать о регулярных "несчастных случаях" или лгать, придумывая оправдания, несоизмеримые с нанесенными повреждениями: например, "Мы играли с ребенком, и я ударилась о кровать", хотя кровоподтеки на лице точно не похожи на результат такой травмы;

часто пропускать работу, учебу, социальные мероприятия без объяснения причин, носить закрытую одежду не по сезону или солнцезащитные очки в помещении.

Люди, которых принуждают к изоляции, могут:

редко появляться в обществе без супруга;

все реже встречаться с родственниками и друзьями;

иметь ограниченный доступ к деньгам, кредитным картам, автомобилю.



Если вы заметили какие-либо из этих признаков, не бойтесь показаться назойливым и бесцеремонным, не убеждайте себя, что это не ваше дело, что вы можете ошибаться. Да, вы действительно можете ошибаться, тогда будет достаточно извиниться и продолжить жить как ни в чем ни бывало. Но иногда ваше молчание может стоить человеческой жизни. Когда я начала собирать истории, то пыталась остаться на позиции невмешательства. Получалось плохо. Женщины присылали фотографии, аудиосообщения с адресованными им угрозами и видеосъемку избиений; несколько раз, испытывая шок от увиденного и боль от сопереживания, я бросала работу над книгой.

При этом я осознала три важных момента.

Первый — часто я была первым человеком, с которым жертвы поделились своей болью. Почувствовать, что они не один на один со своими страхами, — вот что нужно жертвам домашнего насилия.

Второй момент — разговор с другим человеком может помочь жертвам домашнего насилия впервые понять: то, что с ними происходит, — это действительно ненормально, и совершенно точно это насилие, которого быть не должно.

Многие удивлялись, говоря, что они, конечно, думали, что это не очень хорошо, но не понимали настолько.

И третий момент. Самая главная причина, по которой женщины не уходят от мужчин, — это дети. Покажите жертвам, например, статьи о том, как насилие в семье влияет на будущие отношения ребенка с другими людьми, на уровень самооценки и предрасположенность к депрессии. И, если вы можете взять на себя какие-то обязательства по материальной поддержке, возьмите их.

Как начать разговор:

поговорите с женщиной наедине, просто поинтересуйтесь, не происходит ли в ее жизни того, чем она хотела бы поделиться. Не заводите разговор тихо, на ушко, на какой-нибудь вечеринке, как будто ищете повод для сплетен;

пообещайте, что разговор будет анонимным, и если она не захочет, никто ничего не узнает. Держите слово, не говорите за спиной;

расскажите, что хотите помочь и, если нужно, готовы оказаться рядом в любой сложной жизненной ситуации. Опишите конкретно, что можете взять на себя и какую помощь можете оказать.

Что не надо делать:

ждать, пока предполагаемая жертва домашнего насилия сама не обратится к вам;

давать оценку ситуации в обвинительном тоне, приводить себя или подруг в качестве примера образцового поведения с мужчинами;

давить на жертву, торопить с принятием решения, нагнетать обстановку;

оправдывать насильника и говорить, что жертва сама виновата;

паниковать.



Помните: если вы никогда не сталкивались с психологическим или физическим насилием, то, скорее всего, не можете в полной степени оценить изощренность манипуляций абьюзера. Просто будьте рядом".

