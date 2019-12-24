Как делать правильные подарки: шесть советов

Исследования показывают, что неудачный подарок может повредить вашим отношениям с человеком. Как же не ошибиться и подарить именно то, что понравится?

Вот и опять пришло время изучить (а может быть, и обновить) список людей, которым вы обычно что-то дарите на Новый год. И вам снова предстоит решать, кому что дарить и сколько на это потратить.

В Великобритании средняя семья тратит на подарки к Рождеству около 500 фунтов, примерно столько же, сколько американцы — около $650.

И хотя процесс дарения часто приносит нам удовольствие, точно передать теплые чувства к человеку и, может быть, даже укрепить ваши отношения, не так просто. Ведь неудачный подарок может иметь обратный эффект.

Исследования Элизабет Данн, профессора психологии из Университета Британской Колумбии (Канада), показали, что, вручая "не те" подарки, вы рискуете отношениями, поскольку неудачный подарок означает: у вас с этим человеком мало общего. И будущее таких отношений сразу ставится под вопрос.

Как же не ошибиться? Возможно, с ответом нам помогут работы ученых-психологов и знание психологии.