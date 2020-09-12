Как избежать осенней депрессии: советы для каждого знака Зодиака

Периодически каждый человек страдает от хандры, а осенью ее власть особенно сильна. Избавиться от грустных мыслей и найти силы для активной жизни помогут советы астрологов портала dailyhoro.ru.

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Осенняя депрессия может застать врасплох, лишить сил и радости. Астрологи рекомендуют всем знакам Зодиака ознакомиться с советами, благодаря которым можно убрать любые препятствия на пути к благополучию и избежать осенней хандры.

Обычно в сентябре больше всего везет ответственным и надежным Знакам Зодиака, потому что для многих это время, когда заканчиваются каникулы и большинство отпусков и нужно приступать к работе. Что касается звезд и планет, то в этом сентябре они будут довольно благоприятными. Они помогут вам направить энергию в верное русло.

Здесь вы найдете гороскоп на сентябрь. Но помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.

Далее — советы для каждого знака Зодиака о том, как избежать осенней депрессии.