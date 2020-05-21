Как меры изоляции влияют и еще повлияют на наши повседневные привычки

Карантин, социальное дистанцирование, работа из дома, походы в супермаркет в маске, вечеринки в Zoom — все это уже полностью изменило наш обычный ритм дня, и это только начало больших перемен, которые произойдут в каждой стране и в каждом обществе.

Би-би-си поговорила с учеными-социологами и ознакомилась с первыми исследованиями о том, как пандемия влияет на нашу повседневную реальность.

Пять стадий локдауна



Глава Австралийской ассоциации психологов Мария Коллинз в своей статье перечисляет пять основных стадий, которые переживают люди в карантине или на самоизоляции. Эта шкала несколько отличается от традиционных стадий принятия горя, которые в 1969 году вывела доктор Элизабет Кюблер-Росс — "отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие".

Стадии коронавирусной изоляции, по мнению Коллинз, выглядят так:

недоверие (отрицание),

гнев,

грусть,

принятие,

надежда.



В первой стадии, которую большинство из нас пережило в середине и второй половине марта, люди, пишет Коллинз, просто отказывались принять тот факт, что им нужно резко изменить свои привычки и ограничить свою жизнь по причине, которая им даже не видна.

Недоверие сменяется второй стадией — гневом на то, что твой привычный образ жизни уже разрушен, и ты ничего — вообще ничего — не можешь с этим сделать. Этот этап изолированные и изолировавшиеся люди в целом уже тоже пережили.

Третью стадию — грусть — распознает любой, когда вспомнит, как смотрел в окно на пустую (хотя обычно очень оживленную) улицу, проходил мимо закрытых на неопределенный срок магазинов, видел в соцсетях, что коронавирус — до того момента абстрактный — затронул кого-то из знакомых.

В четвертой стадии — принятия, по шкале Марии Коллинз, находится сейчас большинство из нас. Новые повседневные ритуалы стали привычными. "Мы достигли той точки, когда принимаем новую реальность и соглашаемся с ней, будь это работа из дома или домашнее обучение наших детей. Или пережили все последствия увольнения с работы и теперь ждем поддержки от властей", — пишет она.

А вот пятая стадия, оптимизм, начинается с ослабления карантинных мер. "В стадии принятия нервная система стабилизируется, и тогда организм начинает выделять адреналин, люди становятся более креативными и продуктивными, у них хорошо начинает работать рациональное мышление", — объясняет Коллинз.

Однако до полного снятия локдауна еще далеко, а последствия кризиса будут ощущаться годами — и это уже сказалось и неизбежно скажется на нашем повседневном поведении.