Не виноватые мы. Почему забыть о продуктивности в самоизоляции — это нормально
Foto: Shutterstock

Планы выучить иностранный язык в самоизоляции проваливаются. Надеждам разобрать кладовку не суждено сбыться. Люди, вынужденно сидящие дома, обнаруживают, что у них нет сил развиваться о осваивать новые хобби. На смену советам завести новое хобби в западных СМИ приходят рекомендации не ругать себя за то, что вы лежите на диване. "Газета.Ru" — о том, почему мы не можем быть продуктивными.

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Три недели назад, когда правительства западных стран начали призывать людей оставаться дома ради того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, а супермаркеты восстанавливали запасы туалетной бумаги, соцсети наводнили ссылки.

Люди делились списками платформ, где читают бесплатные лекции, музеев, открывших коллекции онлайн, оперных театров, который дали доступ к своим представлениям. В разных странах мира готовились к тому, чтобы не скучать, оказавшись в самоизоляции и провести время продуктивно — заниматься спортом, изучать иностранные языки, читать "Улисса" или "Тихий Дон" (зависит от того, что еще не дождалось своей очереди), учиться печь эклеры или обивать мебель. Одним словом, развиваться.

Не виноватые мы. Почему забыть о продуктивности в самоизоляции — это нормально
Foto: Shutterstock

Однако с прошествием времени оказалось, что заниматься саморазвитием в самоизоляции сложнее, чем деградировать. Если мы не работаем — а у тех, кто теперь трудится удаленно, рабочий день может теперь растягиваться на 12 часов, не оставляя времени на "Тихий Дон", — мы все больше предаемся бессмысленным занятиям и спрашиваем друг друга, кто уже выучил иностранный язык и занялся йогой. Таких людей — единицы.

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Не виноватые мы. Почему забыть о продуктивности в самоизоляции — это нормально
Foto: Shutterstock

Большая же часть в лучшем случае печет, но, скорее, смотрит сериалы или ролики на YouTube, играет в компьютерные игры, устраивает пижамные вечеринки в Zoom или участвует во флешмобах в соцсетях, из которых самый небессмысленный — это тот, где люди воспроизводят произведения искусства, и иногда — весьма остроумно.

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Публикация от Sophie-Charlotte Chapman (@sophiecharlottechapman) 12 Апр 2020 в 8:45 PDT
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А еще можно обвязываться подушками, в течение десяти дней подряд выкладывать в соцсети черно-белые снимки своей повседневности или участвовать наравне со всем миром в челленджах в TikTok, платформе, во время самоизоляции набирающей огромную популярность уже не среди подростков — у взрослых людей.

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Публикация от LIVING (@living_albania) 14 Апр 2020 в 6:31 PDT
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Публикация от @about.m_e 14 Апр 2020 в 2:24 PDT
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Там люди устраивают танцевальные конкурсы, выкладывают ролики, на которых они заправски подбрасывают ногами туалетную бумагу или участвуют в челленджах бойфрендов, ради которых девушки раздеваются и отвлекают своих молодых людей от компьютерных игр — демонстрируя подписчикам их реакцию на неожиданное обнажение.

Все это люди делают ради того, чтобы убить время и почувствовать связь с миром — все-таки челленджи, даже самые бессмысленные, дают чувство единения с другими людьми. Однако никакого отношения к продуктивности они не имеют — да и разговоры о ней сходят на нет.

Не виноватые мы. Почему забыть о продуктивности в самоизоляции — это нормально
Foto: Shutterstock

Сейчас СМИ, которые раньше давали советы по поводу того, как с пользой для себя засесть дома, обращаются к психологам за объяснениями, почему не надо испытывать чувство вины за то, что вы до сих пор не разобрали кладовку и не выучили новый иностранный язык.

По мнению клинического психолога из Канады Вивьен Ли, к которой обратилось издание CTVNews.ca, ругать себя за то, что у вас нет нового хобби не стоит, прежде всего, потому, что все люди разные — кому-то нужно заполнять свой день полезными делами, потому что так он возвращает себе чувство контроля за своей жизнью, а для кого-то смена привычного образа жизни — само по себе стресс, который нужно просто пережить. "Многие работают из дома, многие занимаются детьми. Нам недоступны наши обычные способы справляться со всем этим — такие, как поход в фитнес-центр или встречи с друзьями, а вокруг — стресс и неизвестность. Это нормально — просто прожить день", — считает психолог.

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На влияние стресса обращает внимание и эксперт по здоровому образу жизни и продуктивности Мишель Седерберг — она согласна, что люди, три недели назад заряженные на эффективное проведение времени в самоизоляции, сейчас пересматривают свои возможности. "Я думаю, люди сейчас начинают понимать, что на нас навалилось, и, знаете, последнее, о чем я хочу сейчас думать — это изучение иностранного языка", — сказала она изданию. По ее мнению, кортизол, который выбрасывается в организме при стрессе, и тяга к творчеству "не обязательно сосуществуют", поэтому мы оказываемся неспособны к освоению чего-то нового.

Избавиться от чувства вины за то, что вы уткнулись в телевизор или экран компьютера, советует и издание HuffPost. Психологи, опрошенные им, также утверждают, что люди по-разному справляются со стрессом, и если один разбирает книжную полку, протирая каждый корешок, то другой лежит на диване и смотрит телевизор.

Не виноватые мы. Почему забыть о продуктивности в самоизоляции — это нормально
Foto: Shutterstock

"Есть интересное предубеждение, будто более продуктивные люди все делают правильно, а менее продуктивные — неправильно. Но правил нет, это все просто связано с тем, как людям проще справляться", — говорит изданию психотерапевт из Торонто Андреа Садлер.

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