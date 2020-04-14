Не виноватые мы. Почему забыть о продуктивности в самоизоляции — это нормально

Планы выучить иностранный язык в самоизоляции проваливаются. Надеждам разобрать кладовку не суждено сбыться. Люди, вынужденно сидящие дома, обнаруживают, что у них нет сил развиваться о осваивать новые хобби. На смену советам завести новое хобби в западных СМИ приходят рекомендации не ругать себя за то, что вы лежите на диване. "Газета.Ru" — о том, почему мы не можем быть продуктивными.

Три недели назад, когда правительства западных стран начали призывать людей оставаться дома ради того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, а супермаркеты восстанавливали запасы туалетной бумаги, соцсети наводнили ссылки.

Люди делились списками платформ, где читают бесплатные лекции, музеев, открывших коллекции онлайн, оперных театров, который дали доступ к своим представлениям. В разных странах мира готовились к тому, чтобы не скучать, оказавшись в самоизоляции и провести время продуктивно — заниматься спортом, изучать иностранные языки, читать "Улисса" или "Тихий Дон" (зависит от того, что еще не дождалось своей очереди), учиться печь эклеры или обивать мебель. Одним словом, развиваться.

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Однако с прошествием времени оказалось, что заниматься саморазвитием в самоизоляции сложнее, чем деградировать. Если мы не работаем — а у тех, кто теперь трудится удаленно, рабочий день может теперь растягиваться на 12 часов, не оставляя времени на "Тихий Дон", — мы все больше предаемся бессмысленным занятиям и спрашиваем друг друга, кто уже выучил иностранный язык и занялся йогой. Таких людей — единицы.

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Большая же часть в лучшем случае печет, но, скорее, смотрит сериалы или ролики на YouTube, играет в компьютерные игры, устраивает пижамные вечеринки в Zoom или участвует во флешмобах в соцсетях, из которых самый небессмысленный — это тот, где люди воспроизводят произведения искусства, и иногда — весьма остроумно.



А еще можно обвязываться подушками, в течение десяти дней подряд выкладывать в соцсети черно-белые снимки своей повседневности или участвовать наравне со всем миром в челленджах в TikTok, платформе, во время самоизоляции набирающей огромную популярность уже не среди подростков — у взрослых людей.



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Публикация от LIVING (@living_albania) 14 Апр 2020 в 6:31 PDT



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Публикация от @about.m_e 14 Апр 2020 в 2:24 PDT





Там люди устраивают танцевальные конкурсы, выкладывают ролики, на которых они заправски подбрасывают ногами туалетную бумагу или участвуют в челленджах бойфрендов, ради которых девушки раздеваются и отвлекают своих молодых людей от компьютерных игр — демонстрируя подписчикам их реакцию на неожиданное обнажение.

Все это люди делают ради того, чтобы убить время и почувствовать связь с миром — все-таки челленджи, даже самые бессмысленные, дают чувство единения с другими людьми. Однако никакого отношения к продуктивности они не имеют — да и разговоры о ней сходят на нет.

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Сейчас СМИ, которые раньше давали советы по поводу того, как с пользой для себя засесть дома, обращаются к психологам за объяснениями, почему не надо испытывать чувство вины за то, что вы до сих пор не разобрали кладовку и не выучили новый иностранный язык.

По мнению клинического психолога из Канады Вивьен Ли, к которой обратилось издание CTVNews.ca, ругать себя за то, что у вас нет нового хобби не стоит, прежде всего, потому, что все люди разные — кому-то нужно заполнять свой день полезными делами, потому что так он возвращает себе чувство контроля за своей жизнью, а для кого-то смена привычного образа жизни — само по себе стресс, который нужно просто пережить. "Многие работают из дома, многие занимаются детьми. Нам недоступны наши обычные способы справляться со всем этим — такие, как поход в фитнес-центр или встречи с друзьями, а вокруг — стресс и неизвестность. Это нормально — просто прожить день", — считает психолог.

На влияние стресса обращает внимание и эксперт по здоровому образу жизни и продуктивности Мишель Седерберг — она согласна, что люди, три недели назад заряженные на эффективное проведение времени в самоизоляции, сейчас пересматривают свои возможности. "Я думаю, люди сейчас начинают понимать, что на нас навалилось, и, знаете, последнее, о чем я хочу сейчас думать — это изучение иностранного языка", — сказала она изданию. По ее мнению, кортизол, который выбрасывается в организме при стрессе, и тяга к творчеству "не обязательно сосуществуют", поэтому мы оказываемся неспособны к освоению чего-то нового.

Избавиться от чувства вины за то, что вы уткнулись в телевизор или экран компьютера, советует и издание HuffPost. Психологи, опрошенные им, также утверждают, что люди по-разному справляются со стрессом, и если один разбирает книжную полку, протирая каждый корешок, то другой лежит на диване и смотрит телевизор.

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"Есть интересное предубеждение, будто более продуктивные люди все делают правильно, а менее продуктивные — неправильно. Но правил нет, это все просто связано с тем, как людям проще справляться", — говорит изданию психотерапевт из Торонто Андреа Садлер.