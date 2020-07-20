Одни тебя обожают, другие ненавидят: о чем молчат инфлюенсеры

"Эту профессию относят к категории "крутых", но за создаваемой видимостью многие инстаграмщицы тайком страдают в тишине. Как выжить в этом мираже имиджа и коммуникации? Как управлять любовью, благодарностью и недоброжелательством в сети?" — пишет журналистка Le Figaro Марион Дюпюи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Таков парадокс Instagram — сети с 1 млрд активных пользователей в месяц (источник Instagram, июнь 2018 года) в этом году исполняется 10 лет. В течение последних двух лет новое эльдорадо коммуникации подвераглось нападкам и критике в отношении рисков, которое оно представляет для нашего психического здоровья. Резкий поворот? В 2017 году вышел английский доклад #StatusOfMind Королевского общества общественного здравоохранения, в котором указывалось на негативные последствия влияния социальных сетей и, в частности, сети Instagram, сочтенной самой вредной, доклад транслировался СМИ по всему миру. Несколько месяцев спустя Джастин Розенштейн, изобретатель кнопки Like, также рассказал о негативных последствиях инструмента, созданию которого он способствовал", — говорится в статье.

"Негативные последствия? Дельфина Ламур Пильшер — парижский софролог, она специализируется на управлении стрессом, уверенности в себе и улучшении сна. В частности, она исследует интернет-нфлюенсеров. Она перечисляет недомогания, от которых страдают те, кто к ней приходит. Всеобщая потеря смысла, ориентиров, идентичности, дискомфорт, беспокойство, размытость или отсутствие границ между частной и профессиональной жизнью, необходимость ультрадоступности и отзывчивости, ощущение изоляции и множество виртуальных взаимодействий, требовательность и порочные психологические отношения со своим сообществом — одни тебя обожают, другие ненавидят, в один день тебя любят, на следующий день тебя критикуют, то делают комплименты, то направляют на тебя потоки оскорблений", — указывает издание.

"До того, как стать софрологом, я провела 11 лет на стратегических позициях в различных коммуникационных агентствах и регулярно работала с инфлюенсерами в сфере моды, красоты, образа жизни и здорового питания, — говорит она. — Таким образом, я много раз выслушивала их признания и поняла, в какой глубокой тоске пребывают некоторые из них". Инфлюенсер управляет своим сообществом в течение всего дня, он должен отвечать на комментарии в течение короткого периода времени, независимо от времени суток и того, чем он занят. "Их работа никогда не прекращается, если они не выходят из сети, но инфлюенсер никогда не отключается: быть (чрезмерно) подключенным к сети — это его обычный распорядок дня. Хотя эта профессия скорее относится к категории "крутых", и следует сказать, что некоторые живут очень хорошо, но многие другие тайком страдают, прячась под покровом тишины. Они создают впечатление, что у них все хорошо, тогда как внутри их душа разрывается на части. Они улыбаются и смеются на публике и плачут, когда возвращаются домой. Это просто безумие, насколько быстро эта "сетевая" работа порождает изоляцию и одиночество".

"Валери Триб рассматривает Instagram как машину депрессии. "Мы думаем, что сможем стать знаменитыми, иметь много подарков, что мы подружились с Сандрин Киберлейн только потому, что она лайкнула наше фото… Это приманка. К тому же, нужно всегда показывать положительную сторону своей жизни, это утомительно!" Журналистка рассказывает, как три подписчицы вели против нее интригу, подкрепленную постом, пропитанным ненавистью — "ты старая, ты уродливая". Валери Триб подала жалобу. Она также испытала другую сторону сети, более яркую, когда, узнав, что у нее лейкоз, она разместила свои фотографии на больничной койке. "Я получила так много отзывов и добрых сообщений, картинок с цветами… что я не могу сказать, что Instagram абсолютно плох", — продолжает она. Но какая доза сильнее, собранная нами любовь или количество обрушившейся на нас ненависти? Instagram принес мне больше грусти и страха, чем удовольствия", — признается журналистка.

"Instagram — это ад декора? — задумывается автор статьи. "Любовь, которую испытывают к нам другие, прокачивает эго, но это тоже ловушка, — считает Дельфина Ламур Пильшер, — потому что сфабрикованный или даже отредактированный контент является ложным. Нас любят, поставили лайк или прокомментировали наше райское фото, блюдо с карбонарой или пару кроссовок. Но это не настоящие наши достижения. Подписчики любят инстаграмщиц за образ, который те транслируют, а не за то, кем они являются на самом деле. Поэтому эта доза любви иллюзорна, поверхностна и может рухнуть в одночасье".