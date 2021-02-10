Почему отмена карантина может вызвать еще большее беспокойство, чем сам карантин
Foto: Shutterstock

"Для некоторых людей перспектива однажды вернуться на работу, в школу или даже в бар становится источником беспокойства", — пишет журналистка Одри Рено в издании Slate.fr. Подробнее рассказывает портал InoPressa.ru.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Иногда мне не дает уснуть мысль о том, что я вновь окажусь в большом офисном помещении, в кафетерии, в пробках… Я смотрю в потолок, лежа в кровати, и задаюсь вопросом, как избавиться от всего этого, когда все станет, как прежде". 35- летняя Эли, работающая в страховой компании, опасается окончания пандемии и возвращения к прежней жизни, которая теперь кажется ей непреодолимой", — говорится в статье.

По мнению клинического психолога Анны Полякофф-Хамлат, Covid-19 и его последствия ознаменовали такой жестокий прорыв в нашей повседневной жизни, что у всех возобладал инстинкт самосохранения: "Во время карантина наш мир глубоко дестабилизировался, его структура разрушилась. Раньше у нас был свой баланс и свои привычки: ходить на работу, встречаться с друзьями, устраивать прогулки, заниматься спортом… и внезапно все прекратилось. Мы вдруг оказались во все более ограниченном и маленьком мире. Данное событие стало источником беспокойства для всех, и чтобы с ним справиться, каждый из нас разработал какие-то стратегии. Но для некоторых подобная ситуация сделалась источником состояния тревожности, и чтобы справиться с этим, они замкнулись в себе и у себя дома, как в коконе. Это принесло им успокоение. Таким образом, отмена карантина может вызвать еще большее беспокойство, чем сам карантин: мир стал угрожающим, а дома я в безопасности".

27-летняя Алиса, помощник по связям с прессой, ценит новый ритм жизни "в замедленном режиме", поскольку теперь она работает удаленно. "Я не думаю, что у меня стало меньше работы, чем раньше, но несомненно то, что я не подхожу к своему распорядку так, как раньше, — говорит она. — Я встаю за полчаса до того, как приступить к работе, такого времени как раз достаточно, чтобы приготовить поднос с завтраком, ответить на электронные письма, потягивая апельсиновый сок, у меня на коленях сидит моя кошка. У меня прекрасное настроение, меньше стресса, меньше спешки, в последние несколько месяцев я чувствую себя намного лучше. До кризиса я была комком нервов, за этим я совсем не скучаю".

"Жизнь, которую мы вели до сих пор, была очень стрессовой и интенсивной, особенно для людей, живущих в больших мегаполисах, — объясняет Алессандро Порровеккио, социолог, изучавший воздействие лишения свободы на население. — С 1960-х годов мы все пережили ускорение нашей жизни, которое, как мы утверждаем, перенесли мы более или менее хорошо, хотя на самом деле, в течение многих лет наблюдался рост психических расстройств и патологий, вызванных рядом социальных факторов: это расширение пространства, постоянная связь, ускорение темпов жизни… Люди, у которых в прежней жизни были проблемы, в данный момент чувствуют себя неплохо. Они задаются вопросом, смогут ли они вернуться к той нормальности, которая причиняла им боль".

"Очевидно, что в ближайшие месяцы или годы мы увидим социальные последствия пандемии. Любые изменения, особенно такие макроскопические, как те, которые мы переживаем сейчас, приводят к потрясениям, как это происходило, например, после экономического кризиса 1920-х / 1930-х годов или даже в меньшей степени после кризиса 2008 года. Те люди, которые раньше ощущали себя некомфортно, теперь пережили альтернативную реальность, и у них появляется возможность выбрать что-то другое в своей жизни", — утверждает Алессандро Порровеккио. Все же он уточняет, что такие жизненные изменения доступны не для всех. "Воздействие Covid различается от одной социальной категории к другой, его последствия будут зависеть от социального класса, уровня образования, грамотности, цвета кожи… Поэтому необходимо иметь в виду, что для того, чтобы сменить профессию или отправиться на лоно природы, нужно иметь на это средства".

22-летняя студентка Рашель из Парижа тревожится при мысли о том, как она вернется к своей прежней жизни: "Я боюсь, что не знаю, как теперь себя вести, что я буду чувствовать себя некомфортно в людных местах, даже не из-за страха перед вирусом, а просто потому, что вопреки своему желанию, я привыкла к одиночеству, к замкнутости. Например, этим летом на отдыхе в Испании было открыто несколько баров, и я чувствовала себя там очень некомфортно, я не получала от них удовольствия, меня постоянно "атаковали" запахи, шум, люди… Не знаю, смогу ли я снова подключиться к этому миру. У меня такое чувство, что я окончательно становлюсь социально неадекватной".

Анна Полякофф-Хамлат считает, что одним из главных этапов развития мира после пандемии станет "осознание того, что наш мир изменился и что его структура разрушена".

Психолог объясняет, что сейчас мы теряем ориентиры. "Рашель, например, больше не может находиться в барах, которые она когда-то знала и любила, — указывает она. — В некотором смысле эти бары остаются привычными: друзья, обстановка, атмосфера, но все уже не так, как раньше. Она одновременно попадает в чужой и знакомый мир". Вакцина дает нам надежду на то, что мы наконец сможем вновь обрести тот мир, который мы когда-то знали, но нам придется признать, что он сильно изменился, — пишет Slate.fr.

"После произошедших событий нам необходимо перестроить [наш мир], чтобы найти баланс. Адаптироваться. Кому-то удастся сделать это естественно, для других это окажется сложным. Тогда, очевидно, придется обратиться к специалисту. Но можно сделать это самостоятельно: вложить свои силы в новую деятельность, пусть даже незначительную — самому выпекать хлеб, начать заниматься йогой… Эти мелочи приносят нам пользу и способны инициировать нужную структурную перестройку. Но, прежде всего, надо быть терпеливым, не торопиться и доверять себе".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Психология
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома

Объявления

Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 200€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2 028€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
87 400€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
90 100€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
505 780€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 500€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
136 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 200€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
191 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
93 500€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
99 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
86 200€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
65 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
93 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€